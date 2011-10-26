Nokia'dan iddialı kulaklık setleri Purity HD Stereo Headset

Haber Editörü
Nokia'nın yeni Windows Phone ve S40 modellerini tanıttığı Nokia World 2011 etkinliğinde diğer önemli bir konu ses sistemleri üreticisi Monster ile yapılan ortaklıktı. Yeni modellerini iddialı kulaklıklarla desteklemeyi planlayan Nokia, Purity HD Stereo Headset serisini de basına tanıttı.
Beyaz, mavi, pembe ve siyah renklerle satışa sunulacak seri kulak içi ve baş üstü kulaklık versiyonlarından oluşuyor.
Baş üstü kulaklık versiyonu kıvrılarak daha az yer kaplaması açısından küçülebiliyor. Kulaklıkların üzerinde firmanın logosu olan M işareti bulunuyor.
Kulaklıkların ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Üstteki yorumlara arada bir bakar gülerim.
Bilgi sahibi olmadan yorum yapanları görüyorsunuz işte.
Şu yazınızdan kulaklıklar hakkında ennn ufak bir bilgiye sahip olmadığınızı ve sadece kulaktan dolma şeyler üzerine yorum yaptığınızı anlıyorum.
750-800 liralık kulaklıkları bile denemiş ve bir süre de olsa kullanmış birisi olarak Monster Audio'nun Dünyanın En Ünlü Müzisyenleri tarafından da kullanılan bir marka olduğunu biliyorum.
Haa resimdeki kulaklık nasıl , çok iyi veya orta bir model mi bilemiyorum ama nasıl Sennheiser'ın kötü kulaklık yapmayacağını bilmemiz için Müneccim olmamıza gerek olmadığı gibi aynı şekilde Monster tarafından yapıldığına göre bunun da kötü bir kulaklık olmadığını tahmin edebiliriz...
Daha önce dinlediğim kulaklıklar:
Audio Technica modeli hatırlamıyorum.
Sony MDR-ED21LP
Sennheiser IE4
Sennheiser CX300
Creative EP630
Westone UM1
Westone UM2
Ultimate Ears SuperFi 5 Pro
Sennheiser PX100
Koss Porta Pro
Sennheiser PMX70
Sennheiser IE8
Gülüm benim. Kulaklık Monster Audio. Bi zahmet iyi olsun.
üslubuna bayıldım ama şunu belirtmeliyim ki syntseizer gibi yüzlerce dolar eden kulaklık kullananlardan da tonla şikayet geliyor. parasını hiç hak etmeyen ve sadece fiyatıyla kalite hissi yaratan bir ton marka ve model mevcut. yinede önemli olan ses kalitesi diyorum fiyat kaliteyi belirleyen bir unsur değil bu tez rahatça ispatlanabilir. gülüm
48-68 liralık modelini hatırlayamadığım bir PHILIPS kulaklık 400-500 liralık AKG - BOSE kulaklıklardan daha iyi ses veriyor. Tam olarak Fiyat = kalite demek değildir. Ama bu Monster'lar büyük ihtimal gayet iyi ses vereceklerdir. Monster kötü kulaklık yapmaz. Müzik tecrübenizi de biliyorum.