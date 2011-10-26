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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'dan iddialı kulaklık setleri Purity HD Stereo Headset

7 yıl
8,3b
1
41
Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın yeni Windows Phone ve S40 modellerini tanıttığı Nokia World 2011 etkinliğinde diğer önemli bir konu ses sistemleri üreticisi Monster ile yapılan ortaklıktı. Yeni modellerini iddialı kulaklıklarla desteklemeyi planlayan Nokia, Purity HD Stereo Headset serisini de basına tanıttı.

Beyaz, mavi, pembe ve siyah renklerle satışa sunulacak seri kulak içi ve baş üstü kulaklık versiyonlarından oluşuyor.

Baş üstü kulaklık versiyonu kıvrılarak daha az yer kaplaması açısından küçülebiliyor. Kulaklıkların üzerinde firmanın logosu olan M işareti bulunuyor. 

Kulaklıkların ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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aohung1104 7 yıl
Hoş gözüküyor ama önemli olan ses kalitesi..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Mobile Prof. 7 yıl
Ses kalitesini geçiniz efenim..
Üstteki yorumlara arada bir bakar gülerim.
Bilgi sahibi olmadan yorum yapanları görüyorsunuz işte.
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atimu 7 yıl
nokia'nın uzun süre sonra yaptığı en mantıklı hareket
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xLmNt13 7 yıl
Ben sony nin mdr-e818 kulaklığını kullanıyorum 20 liralık bir kulaklık ama telefonlarla gelen kulaklıklardan 10 kat daha kaliteli.(özel kulaklık koyanlar hariç :) ) 1-2 sene dayanıyor ondan sonra bass ları gidiyor. Ben de tanıdık birine verip yeni 1 tane alıyorum :)
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Besiktask34 7 yıl
komik olmuş
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sweatcan 7 yıl
bence çok hoş duruyor ayrıca kalite olarak denemeden sallamanız hiç hoş olmuyor. Dinleyin sonra eleştirelim. Ön yargıları bırakalım lütfen.
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Master KENOBI 7 yıl
Tasarım olarak hoş görünüyorlar ancak, kulakiçi kulaklıklar o kablo kalınlığı ile çok sıkıntı yaratır.
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Şehr-i Hüzün 7 yıl
Sanmıyorum çok iyi olacağını. Kulaklık dedin mi Sony ve Sennheiser'den başkası gelmiyor aklıma.
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OverClocK1ng 7 yıl Şehr-i Hüzün
Şehr-i Hüzün

Sanmıyorum çok iyi olacağını. Kulaklık dedin mi Sony ve Sennheiser'den başkası gelmiyor aklıma.

Şu yazınızdan kulaklıklar hakkında ennn ufak bir bilgiye sahip olmadığınızı ve sadece kulaktan dolma şeyler üzerine yorum yaptığınızı anlıyorum.

750-800 liralık kulaklıkları bile denemiş ve bir süre de olsa kullanmış birisi olarak Monster Audio'nun Dünyanın En Ünlü Müzisyenleri tarafından da kullanılan bir marka olduğunu biliyorum.
Haa resimdeki kulaklık nasıl , çok iyi veya orta bir model mi bilemiyorum ama nasıl Sennheiser'ın kötü kulaklık yapmayacağını bilmemiz için Müneccim olmamıza gerek olmadığı gibi aynı şekilde Monster tarafından yapıldığına göre bunun da kötü bir kulaklık olmadığını tahmin edebiliriz...

Daha önce dinlediğim kulaklıklar:
Audio Technica modeli hatırlamıyorum.
Sony MDR-ED21LP
Sennheiser IE4
Sennheiser CX300
Creative EP630
Westone UM1
Westone UM2
Ultimate Ears SuperFi 5 Pro
Sennheiser PX100
Koss Porta Pro
Sennheiser PMX70
Sennheiser IE8
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OverClocK1ng 7 yıl
Orijinalden alıntı: Batuist
Hoş gözüküyor ama önemli olan ses kalitesi..

Gülüm benim. Kulaklık Monster Audio. Bi zahmet iyi olsun.
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Batuist 7 yıl
OverClocK1ng

Batuist
Hoş gözüküyor ama önemli olan ses kalitesi..

Gülüm benim. Kulaklık Monster Audio. Bi zahmet iyi olsun.


üslubuna bayıldım ama şunu belirtmeliyim ki syntseizer gibi yüzlerce dolar eden kulaklık kullananlardan da tonla şikayet geliyor. parasını hiç hak etmeyen ve sadece fiyatıyla kalite hissi yaratan bir ton marka ve model mevcut. yinede önemli olan ses kalitesi diyorum fiyat kaliteyi belirleyen bir unsur değil bu tez rahatça ispatlanabilir. gülüm


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NomadCRY 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Batuist
Hoş gözüküyor ama önemli olan ses kalitesi..

Gülüm benim. Kulaklık Monster Audio. Bi zahmet iyi olsun.


48-68 liralık modelini hatırlayamadığım bir PHILIPS kulaklık 400-500 liralık AKG - BOSE kulaklıklardan daha iyi ses veriyor. Tam olarak Fiyat = kalite demek değildir. Ama bu Monster'lar büyük ihtimal gayet iyi ses vereceklerdir. Monster kötü kulaklık yapmaz. Müzik tecrübenizi de biliyorum.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
O KIRMIZI KULAKLIĞIN SİYAH MODELİ VEYA BEYAZI OLURSA ALIRIM VALLA ÇOK HOŞ TASARIMI VAR...
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napolyon94 7 yıl
Madencilikten tut kulakliga kadar yapiyorsun ama bir tane tablet cikarmiyorsun yuh yav cikar soyle symbianli bir tablet ohh mis :)
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Lepanto 7 yıl
Kulaklıklar hoş duruyor, fiyatları da hoş olsa tam olur.
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turbo-powwer 7 yıl
NOKIA gaza bastı geliyo
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createemir 7 yıl
Sony MDR-EX300SL FTW

Yahya Abi sağolsun :D
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