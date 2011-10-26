Nokia'dan iddialı kulaklık setleri Purity HD Stereo Headset

Nokia'nın yeni Windows Phone ve S40 modellerini tanıttığı Nokia World 2011 etkinliğinde diğer önemli bir konu ses sistemleri üreticisi Monster ile yapılan ortaklıktı. Yeni modellerini iddialı kulaklıklarla desteklemeyi planlayan Nokia, Purity HD Stereo Headset serisini de basına tanıttı.





Beyaz, mavi, pembe ve siyah renklerle satışa sunulacak seri kulak içi ve baş üstü kulaklık versiyonlarından oluşuyor.





Baş üstü kulaklık versiyonu kıvrılarak daha az yer kaplaması açısından küçülebiliyor. Kulaklıkların üzerinde firmanın logosu olan M işareti bulunuyor.





Kulaklıkların ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.