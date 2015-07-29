Nokia'dan sanal gerçeklik dünyasına giriş: Karşınızda yapımcılara özel "OZO VR"

Geçtiğimiz günlerde bir sanal gerçeklik başlığı tanıtacağını duyduğumuz Nokia, konuya farklı bir noktadan yani içerik üretim konusundan giriş yaptı ve beklentilerin aksine 360 derece video çekimleri yapabilen OZO VR kamera birimini duyurdu.

Yuvarlak bir gövde tasarımı bulunan Nokia OZO VR, bünyesinde yer alan senkronize 8 adet kamera ve 8 adet mikrofon yardımıyla 360 detecelik videolar çekebiliyor. Bu videolar 2016 yılında sayılarının artması beklenen sanal gerçeklik başlıklarında kullanılabilecek içerikler sunuyor ve OZO VR son kullanıcıdan öte profesyonel film yapımcılarına hitap ediyor.

İçerisine entegre yazılım sayesinde gerçek zamanlı görüntü işlemesi gerçekleştirebilen ve düşük çözünürlüklü çıktı ile profesyonellere anlık görüntü aktarımı verebildiği belirtilen OZO VR, yine söylendiği kadarıyla bu aktarma işlemini direkt olarak Oculus Rift gibi sanal gerçeklik başlıklarına da gerçekleştirebiliyor.

Diğer tüm teknik detayları ve fiyatı ilerleyen dönemde açıklanacak olan Nokia OZO VR, 2015'in dördüncü çeyreğinde raflardaki yerini alacak ve detaylarına burada yer verdiğimiz GoPro'nun çözümüne güçlü bir rakip oluşturacak.

http://www.engadget.com/2015/07/28/nokias-virtual-reality-camera/