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Nokia'dan sanal gerçeklik dünyasına giriş: Karşınızda yapımcılara özel "OZO VR"

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nokia'dan sanal gerçeklik dünyasına giriş: Karşınızda yapımcılara özel
 
Geçtiğimiz günlerde bir sanal gerçeklik başlığı tanıtacağını duyduğumuz Nokia, konuya farklı bir noktadan yani içerik üretim konusundan giriş yaptı ve beklentilerin aksine 360 derece video çekimleri yapabilen OZO VR kamera birimini duyurdu.
Yuvarlak bir gövde tasarımı bulunan Nokia OZO VR, bünyesinde yer alan senkronize 8 adet kamera ve 8 adet mikrofon yardımıyla 360 detecelik videolar çekebiliyor. Bu videolar 2016 yılında sayılarının artması beklenen sanal gerçeklik başlıklarında kullanılabilecek içerikler sunuyor ve OZO VR son kullanıcıdan öte profesyonel film yapımcılarına hitap ediyor.
İçerisine entegre yazılım sayesinde gerçek zamanlı görüntü işlemesi gerçekleştirebilen ve düşük çözünürlüklü çıktı ile profesyonellere anlık görüntü aktarımı verebildiği belirtilen OZO VR, yine söylendiği kadarıyla bu aktarma işlemini direkt olarak Oculus Rift gibi sanal gerçeklik başlıklarına da gerçekleştirebiliyor.
Diğer tüm teknik detayları ve fiyatı ilerleyen dönemde açıklanacak olan Nokia OZO VR, 2015'in dördüncü çeyreğinde raflardaki yerini alacak ve detaylarına burada yer verdiğimiz GoPro'nun çözümüne güçlü bir rakip oluşturacak.
Nokia'dan sanal gerçeklik dünyasına giriş: Karşınızda yapımcılara özel


http://www.engadget.com/2015/07/28/nokias-virtual-reality-camera/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-5E274E432 3 yıl
cihazı Finlandiya'da üretmişler. ayrıca yeni video yayınlandı bknz: youtube.com/...
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl
Güzel bir ürüne benziyor
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simbolmina 3 yıl
Bana kalırsa GoPro'dan daha mantıklı ve muhtelemelen daha ucuz bir ürün.
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FerdosParadise 3 yıl
Nokia-Gençliğim..
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DH Misafiri 3 yıl
Nokia, acilen telefon üretimine geri dönmeli!
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kadirirdem 3 yıl
bakalım nerelerde kullanılcak hayırlı olsun nokia :D
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cangunner 3 yıl
Nokia'nın reklamlarını özlemişim be. 1020,920 reklamları hala aklımda
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muratai 3 yıl
Ucuyor mu bu?
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