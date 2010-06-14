Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'dan alışılmışın dışında tasarıma sahip QWERTY klavyeli cep telefonu; X5-01

8 yıl
42,3b
1
9
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia'dan alışılmışın dışında tasarıma sahip QWERTY klavyeli cep telefonu; X5-01
Tam Boyutta Gör
Nokia'dan alışılmışın dışında tasarıma sahip QWERTY klavyeli cep telefonu; X5-01
Tam Boyutta Gör

Son günlerde pek çok yeni cep telefonu sinyali vererek dikkatleri üzerine çeken Nokia, Singapur'da düzenlediği etkinlik kapsamında kızaklı QWERTY klavyeli X5 modelini duyurdu. Nokia cephesinden gelen gelişmeleri yakından takip eden okuyucularımız muhtemelen ''X5 daha önce duyurulmamış mıydı?'' diye soracaklardır. Bir kaç ay önce karşımıza çıkan TD-SDCMA destekli X5 yalnızca Çin pazarına yönelikti ve bugün tanıtılan modelin aksine monoblok tasarıma sahipti.

Alışılmışın dışında tasarım çizgilerine sahip Nokia X5, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) - üç band HSDPA şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor; 600 MHz saat hızında ARM11 işlemciden, 256 MB RAM'den ve Symbian S60 3rd Edition işletim sisteminden güç alıyor. Telefonun özellikleri arasında 2.36 inç boyutunda ve 240x320 piksel çözünürlüğünde ekran, ivme sensörü, 200 MB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği (Kutu içeriğinde 2 GB'lık kart bulunuyor), 5 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera, 4x dijital zum, led flaş, 640x480@15 FPS video kaydı, Comes with Music servisi desteği, Bluetooth v2.1 bağlantısı, WI-FI, DLNA desteği, microUSB portu, RDS'li FM radyo, 16 güne kadar bekleme - 24 saate kadar müzik dinleme süresi sunan batarya (950 mAH), Facebook, Twitter, MySpace ve Hi5 entegrasyonu göze çarpmakta. Nokia X5'in birbirinden farklı renk seçenekleriyle 2010'un 3. çeyreğinde vergiler hariç 165 Euro civarında ilk olarak Endonezya'da satışa sunulması planlanırken diğer ülkelerle ilgili açıklama yapılmadı.

Nokia'dan alışılmışın dışında tasarıma sahip QWERTY klavyeli cep telefonu; X5-01
Tam Boyutta Gör
Tanıtım videosu


http://conversations.nokia.com/2010/06/14/hip-to-be-square-two-xseries-launches-at-nokia-connection-photo-gallery/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
almila1299 8 yıl
nokia arada sırada yapar böyle şeyleri çok da abes değil yani. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FbA3* 8 yıl
Microsoftun yeni çıkardığı telefonlardan birine benziyor tasarım
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mobylette 8 yıl
bir başka
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
vakası..hadi bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIMERIDER 8 yıl
x6 bve x3 ün melezi olmuş.sonuç:iğrenç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
pek ergonomik gözükmüyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 8 yıl
Tasarım olarak çok şirin ve sevimli gözüktüğünü söyleyebilirim. Eğlence odakli bir cihaz. Tutulur mu bilemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 8 yıl
şahsen elime almam. ama kızarkadaşa iyi bir hediye olabilir penbesi, değişik ve benzersiz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orjSin 8 yıl
nokia yı deli öpmüş olsa gerek düşüşten kurtulmak için saçma sapan modeller şekiller deniyor . :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl İşin Özü: ZOTAC NM10-DTX WiFi video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim