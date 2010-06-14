Nokia'dan alışılmışın dışında tasarıma sahip QWERTY klavyeli cep telefonu; X5-01

Son günlerde pek çok yeni cep telefonu sinyali vererek dikkatleri üzerine çeken Nokia, Singapur'da düzenlediği etkinlik kapsamında kızaklı QWERTY klavyeli X5 modelini duyurdu. Nokia cephesinden gelen gelişmeleri yakından takip eden okuyucularımız muhtemelen ''X5 daha önce duyurulmamış mıydı?'' diye soracaklardır. Bir kaç ay önce karşımıza çıkan TD-SDCMA destekli X5 yalnızca Çin pazarına yönelikti ve bugün tanıtılan modelin aksine monoblok tasarıma sahipti.

Alışılmışın dışında tasarım çizgilerine sahip Nokia X5, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) - üç band HSDPA şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor; 600 MHz saat hızında ARM11 işlemciden, 256 MB RAM'den ve Symbian S60 3rd Edition işletim sisteminden güç alıyor. Telefonun özellikleri arasında 2.36 inç boyutunda ve 240x320 piksel çözünürlüğünde ekran, ivme sensörü, 200 MB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği (Kutu içeriğinde 2 GB'lık kart bulunuyor), 5 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera, 4x dijital zum, led flaş, 640x480@15 FPS video kaydı, Comes with Music servisi desteği, Bluetooth v2.1 bağlantısı, WI-FI, DLNA desteği, microUSB portu, RDS'li FM radyo, 16 güne kadar bekleme - 24 saate kadar müzik dinleme süresi sunan batarya (950 mAH), Facebook, Twitter, MySpace ve Hi5 entegrasyonu göze çarpmakta. Nokia X5'in birbirinden farklı renk seçenekleriyle 2010'un 3. çeyreğinde vergiler hariç 165 Euro civarında ilk olarak Endonezya'da satışa sunulması planlanırken diğer ülkelerle ilgili açıklama yapılmadı.

Tanıtım videosu

http://conversations.nokia.com/2010/06/14/hip-to-be-square-two-xseries-launches-at-nokia-connection-photo-gallery/