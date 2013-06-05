Nokia'nın 41MP kameraya sahip EOS kod adlı telefonuna ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı





Symbian işletim sistemli 808 Pureview modelinden sonra yeni bir kamera telefonu piyasaya sürmeyen Nokia, yöneticilerinden gelen açıklamalar sayesinde Windows Phone işletim sistemli 808 benzeri bir ürün geliştirdiğini doğrulamıştı. EOS kod adıyla uzun süredir gündemi meşgul eden Pureview kamera sensörlü bu çözüm, bugün Çinli WPDang.com tarafından paylaşılan fotoğraflarda sarı renkli prototipiyle ilk kez gün yüzüne çıkmış olabilir. Görüntüleri yayınlayan internet sitesine isimsiz bir kaynağın servis ettiği görseller, Elvis kod adıyla da anılan kamera telefonuyla uyumlu niteliklere sahip yeni bir cihaz kasasını gözler önüne seriyor. Lumia 920 ile yan yana karşılaştırılan aygıt, Nokia'nın eski amiral gemisi gibi polikarbonat materyalden imal edilmiş bir kasayla geliyor.

Ön yüzü Lumia 920 ile büyük ölçüde benzerlik gösteren 9.7 milimetre kalınlığındaki EOS'un arka kısmında genişçe bir kamera sensörü, flaş yuvası konumlanıyor. Xenon flaşlı, optik görüntü sabitleme fonksiyonuna sahip 41 MP Pureview kamera, WXGA (1280 x 768 piksel) çözünürlüklü OLED ekran, 32GB dahili hafıza, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon çipset, FM radyo, Nokia Pro Camera yazılımıyla geleceği rapor edilen Lumia serisinin ilk 41MP'lik modeli, Windows Phone 8 işletim sisteminin üçüncü genel dağıtımıyla piyasaya sürülecek. Lumia 925'e eşlik eden 4.5 inçlik AMOLED ekranın EOS'ta da kullanılması beklenirken; cihazın kablosuz şarj teknolojisinden bir kılıf yardımıyla faydalanabileceği tahmin ediliyor.

9 Temmuz'da satılmaya başlayacağı ileri sürülen EOS, ilk olarak ABD'de hizmet vermekte olan AT&T operatörünün abonelerine sunulacak. Londra'daki Lumia 925 tanıtımı sırasında yaz aylarında önemli bir tanıtım gerçekleştireceğinin ipucu veren Nokia'nın yeni nesil kamera telefonunu 2013 üçüncü çeyreği sona ermeden uluslararası pazara süreceği aktarılıyor. Bu telefona ait olduğu iddia edilen kasa görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.





http://www.wpdang.com/archives/96025.html