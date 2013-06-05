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Nokia'nın 41MP kameraya sahip EOS kod adlı telefonuna ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı

5 yıl
1,6b
1
85
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Nokia'nın 41MP kameraya sahip EOS kod adlı telefonuna ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı

Symbian işletim sistemli 808 Pureview modelinden sonra yeni bir kamera telefonu piyasaya sürmeyen Nokia, yöneticilerinden gelen açıklamalar sayesinde Windows Phone işletim sistemli 808 benzeri bir ürün geliştirdiğini doğrulamıştı. EOS kod adıyla uzun süredir gündemi meşgul eden Pureview kamera sensörlü bu çözüm, bugün Çinli WPDang.com tarafından paylaşılan fotoğraflarda sarı renkli prototipiyle ilk kez gün yüzüne çıkmış olabilir. Görüntüleri yayınlayan internet sitesine isimsiz bir kaynağın servis ettiği görseller, Elvis kod adıyla da anılan kamera telefonuyla uyumlu niteliklere sahip yeni bir cihaz kasasını gözler önüne seriyor. Lumia 920 ile yan yana karşılaştırılan aygıt, Nokia'nın eski amiral gemisi gibi polikarbonat materyalden imal edilmiş bir kasayla geliyor.
Ön yüzü Lumia 920 ile büyük ölçüde benzerlik gösteren 9.7 milimetre kalınlığındaki EOS'un arka kısmında genişçe bir kamera sensörü, flaş yuvası konumlanıyor. Xenon flaşlı, optik görüntü sabitleme fonksiyonuna sahip 41 MP Pureview kamera, WXGA (1280 x 768 piksel) çözünürlüklü OLED ekran, 32GB dahili hafıza, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon çipset, FM radyo, Nokia Pro Camera yazılımıyla geleceği rapor edilen Lumia serisinin ilk 41MP'lik modeli, Windows Phone 8 işletim sisteminin üçüncü genel dağıtımıyla piyasaya sürülecek. Lumia 925'e eşlik eden 4.5 inçlik AMOLED ekranın EOS'ta da kullanılması beklenirken; cihazın kablosuz şarj teknolojisinden bir kılıf yardımıyla faydalanabileceği tahmin ediliyor.
9 Temmuz'da satılmaya başlayacağı ileri sürülen EOS, ilk olarak ABD'de hizmet vermekte olan AT&T operatörünün abonelerine sunulacak. Londra'daki Lumia 925 tanıtımı sırasında yaz aylarında önemli bir tanıtım gerçekleştireceğinin ipucu veren Nokia'nın yeni nesil kamera telefonunu 2013 üçüncü çeyreği sona ermeden uluslararası pazara süreceği aktarılıyor. Bu telefona ait olduğu iddia edilen kasa görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Nokia'nın 41MP kameraya sahip EOS kod adlı telefonuna ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı

Nokia'nın 41MP kameraya sahip EOS kod adlı telefonuna ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı

http://www.wpdang.com/archives/96025.html Yorum Yaz
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ZenithSoole 5 yıl en beğenilen MultiCore
melih9478
wp fanları toplanmış. Wp dan bi halt olmaz. Gerçek bu. Asla android gibi sevilemeyecek.

Şimdi eksileyin beni.

Bu ön yargı ile yaşamaya devam edenler olduktan sonra samsung ve Apple tekelinde yaşamaya devam edersiniz.

Anlamada mi sorun mu var?

Nokia neden Android yapsın ki?Zaten onca android telefon var?Farklı çözümler pazarı canlandırır.Geliştikçe daha da ileriye gidecek ama sizlere anlatmaz zor.

Bi iOS olsun Bi de Android.Sonradan çıkanlar pazarda yer almazsa her sene 2000 Tl vermeye devam edeceksiniz....
melih9478wp fanları toplanmış. Wp dan bi halt olmaz. Gerçek bu. Asla android gibi sevilemeyecek.Şimdi eksileyin beni.
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1 Yanıt Yanıtla +22
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Bay H 5 yıl MultiCore
melih9478

Ne nokia fanıymışsınız be. Adamlar ne yaptıysa kulu köpeği olmuşsunuz. Bir de samsung alanlara laf ediyorsunuz. Samsung fanları sizden daha insaflı. En azından birşeyleri mantıklı düşünüyor. Yazılıma önem verip alıyor.

Evet sende haklısın şişen yazılımı bilerek almak onların tercihi .Biz burada Nokia yeni telefon çıkarıyor hemen elimizdekileri satıp da onu alalım demiyoruz ama note iki sahipleri note 3 çıksa da satıp alsak diyorlar ama dediğim gibi sen haklısın biz fanız samsung sahipleri yazılama bakarak alıyorlar

Basteryus

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
melih9478Ne nokia fanıymışsınız be. Adamlar ne yaptıysa kulu köpeği olmuşsunuz. Bir de samsung alanlara laf ediyorsunuz. Samsung fanlar...
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Mr. Jingles 5 yıl
Arka tasarım hoş olmuş. 808'e göre daha estetik duruyor. Bir de şunu söyleyeyim: işlemci konusunda S800'e ne gerek var demeyin. Zira S200/400/600 çipsetlerinin desteklediği maksimum kamera çözünürlüğü 20 MP. Bu cihazdaki kamera ise tahminen 41 MP olacak. İşte tam bu noktada S800 devreye giriyor. Çünkü 55 MP'e kadar çözünürlüğü destekliyor. 808'e bakmayın o ayrı konu. Onda özel bir görüntü işleme çipi kullanıldı. Normalde içindeki merkezi işlemci 12 MP bile desteklemiyor. Yardımcı işlemcisi ise 20 MP'e kadar destekliyor. Bu yüzden başka bir çözüm bulmak zorundaydı ve bu yolu seçti. Zaten kendi sistemi olduğu için istediği donanımı rahatça entegre edebilirdi. Bu ise Microsoft'un yazılımı ve çipi entegre için WP8'e sürücü yüklenmesi gerekiyordu. E zaten bunu doğrudan destekleyecek bir işlemci (S800) varken bu çipi kullanmak gereksiz olurdu. Bu sayede sürücü yüklenmesi durumuna da gerek kalmadı. Üstelik doğrudan çipset halledeceği için daha avantajlı bir durum.
Arka tasarım hoş olmuş. 808'e göre daha estetik duruyor. Bir de şunu söyleyeyim: işlemci konusunda S800'e ne gerek var demeyin. Zira S200/400/600 çipsetlerinin...
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Legend. 5 yıl
5 para etmez
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carter 5 yıl
Kamera konusunda Nokia gerçekten iyi fakat çok iyi görüntüler elde etmek isteyen gider fotoğraf makinesi veya kamera alır. Bu kadar büyük lens gereksiz.
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createemir 5 yıl
createemir
Bakış : ? Şekil : ? Kalite : ? Estetik : ? Duruş : ? Zerafet : ? Letafet : ? Uyum : ? Herbişi : ? Test Edildi, Onaylandı ? 100% Kusursuz Şeker Oranı… •••••••••• 95% Tatlı Oranı… ••••••••••• 96% Güzellik Oranı… •••••••••••• 98% Sempati Oranı… ••••••••••••• 99% Toplam Sonuç… •••••••••••••• 100% NAZAR DUASI Euzu bi kelimâtillâhit-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.

Kendimden tiksindiğim an.
Bakış: Berbat
Şekil: G*t*me benzemiş
Kalite: Berbat
Estetik: Eser yok
Duruş: Berbat
Zerafet: Berbat
Letafet: Berbat
Uyum: Berbat
Herbişi: Berbat
Şeker Oranı… 0
Tatlı Oranı… 0
Güzellik Oranı… 0
Sempati Oranı… 0
Toplam Sonuç… 0
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SERKAN BEY 5 yıl
ooo gene çok bilenler toplanmış atıp tutmaya başlamış oyun oynamak için telefon alınır ama iyi fotoğraf çekmek için telefon alınmazmış hadi ordan..
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Tyler Durden 5 yıl
Yazilimsal kod guncellemesi gelmeden, 41mp snap800 falan gelmesi imkansiz.
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caution 5 yıl
tabiki çıkıntı olacak adam xenon koymuş
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gokhans19 5 yıl
Nokia hala akıllı telefon yerine fotoğraf makinesi yapmaya devam ediyor. Nokia hala eski megapiksel kafasıyla giderken nasıl iyi yerlere geleceğini söylüyorsunuz anlamıyorum. Ha kamera megapikseline bakıp telefon alan çok var o yüzden diyorsanız orası ayrı. Hala akıllı telefon üretmeyi becerememiş hala akıllı telefonun ne olduğunu anlayamamış bir firma hala eski çöküş sebepleriyle hareket etmeye devam ediyor.

Birisi söylesin bana
samsung 8mp kameranın 1080p monitöre verdiği resim kalitesiyle nokianın 41mp kamerasının 1080p monitöre verdiği resim kalitesi aynı ise nokianın 41mp kameralı telefon çıkarması göz boyama dışında nedir? Hala kamerada önemli olanın megapiksel değil lens kalitesi olduğunu bilmeyenler var. 41mp koca bir evin duvarına çektiği resmi bastıracaklar için.
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mesincır 5 yıl

Nokia PureView başlıkları hep aynı. Sistem hakkında hiçbir şey bilmeden atıp tutanların ısrarla kendilerini rezil ettikleri başlıklar. İki satır okuyayım bakalım neymiş yok. Bakalım sensör büyüklüğü neymiş yok.
dpreview.com gibi bir site ciddiye alıp incelediyse bunda bir iş vardır belki yok.
dpreview.com/...
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Gaydurugububak 5 yıl gokhans19
gokhans19

Nokia hala akıllı telefon yerine fotoğraf makinesi yapmaya devam ediyor. Nokia hala eski megapiksel kafasıyla giderken nasıl iyi yerlere geleceğini söylüyorsunuz anlamıyorum. Ha kamera megapikseline bakıp telefon alan çok var o yüzden diyorsanız orası ayrı. Hala akıllı telefon üretmeyi becerememiş hala akıllı telefonun ne olduğunu anlayamamış bir firma hala eski çöküş sebepleriyle hareket etmeye devam ediyor.

Birisi söylesin bana
samsung 8mp kameranın 1080p monitöre verdiği resim kalitesiyle nokianın 41mp kamerasının 1080p monitöre verdiği resim kalitesi aynı ise nokianın 41mp kameralı telefon çıkarması göz boyama dışında nedir? Hala kamerada önemli olanın megapiksel değil lens kalitesi olduğunu bilmeyenler var. 41mp koca bir evin duvarına çektiği resmi bastıracaklar için.

Luimanın diger serileri ne oluyor ? Herkese hitap eden telefon üretiyor adamlar.
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SHERQUAN 5 yıl
Telefonlu fotoğraf makinesi
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Brky 5 yıl
Nokia şu 41 mp kandırmacasına bi son verse artık,millette 41 mp foto. çektiğini zannediyor gerçekten.Bunun esprisi pixel-binning,7 pixel 1 pixel e indirgenerek oldukça detaylı 5 mp foto kaydedebiliyor.
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Illustrious. 5 yıl
Kim ne derse desin Nokia bu telefonu ve WP sistemiyle bir alternatif olacak, farklılık yaratacak..
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Windows10 5 yıl Brky
Brky

Nokia şu 41 mp kandırmacasına bi son verse artık,millette 41 mp foto. çektiğini zannediyor gerçekten.Bunun esprisi pixel-binning,7 pixel 1 pixel e indirgenerek oldukça detaylı 5 mp foto kaydedebiliyor.

evet 808 41 megapixel çekmiyor. ancak aspect ratio'ya göre 34 veya 38 megapixel fotoğraf çekebilmek mümkün. esas soru 34-38 megapixellik fotoğrafları nerede saklamayı düşünüyorsun. senin eline 5 megapixellik fotoğraf da geçse, en kaliteli 5 megapixellik ve zoomladığında asla bozulmayan, cam gibi gözüken fotoğraflar oluyor.

Can I take 41 MP photos with Nokia 808 PureView? - Nokia FAQ
No, you can’t. Depending on the selected aspect ratio, the full resolution photos are either 34 or 38 MP.
The camera has a super-high-resolution sensor, where the active area is 7728 x 5368 pixels, which totals to over 41 MP. Depending on the aspect ratio you choose, it will use 7728 x 4354 pixels for 16:9 photos and videos, or 7152 x 5368 pixels for 4:3 photos and videos.
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infom@n 5 yıl
Cartoon
Alanlar ne çekecek bunla merak ettim.

Seni :)
Çekemeyenler utansın :)
Yav bir teknolojiyide kötülemeyin :) Unuttunuz galiba VGA fotoğraf ve 320x240 video çeken 6600'ı :)o zamanlar formlarda soruluyordu hayalinizdeki telefon nasıl diye? herkes 5MP diyordu :)
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TrMhMt 5 yıl
5 para etmez benim gozumde. Hele birde isletim sistemi windows. Tek kelime ile cop baska birsey degil tabi o kamerasi haric.
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orientem 5 yıl
S800 koyacak olsa ekranı fullhd yapardı nokia kamera için ayrı bir donanım kullanıyor bildiğim kadarıyla
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FreeRun 5 yıl
işte beklediğim telefon FM radyo ve kablosuz şarj olmasına ayrıca sevindim, bu telefonu alıp artık rahatıma bakmak istiyorum NOKİA İS BACK BABYY NOKİA İS BACK.
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