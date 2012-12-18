Nokia'nın CES 2013 planlarını iptal ettiği iddia ediliyor





Tarihi boyunca önemli lansmanlara ev sahipliği yapan Tüketici Elektroniği Fuarı CES, takvim uyuşmazlıkları nedeniyle önemli oyuncularını kaybetmeye başladı.





İlk önce açılış konuşmalarında sahneye çıkan Microsoft, Windows lansmanları ile farklı günlere denk geldiğini belirterek CES 2013 fuarında yer almayacağını açıklamıştı. Sonrasında, Windows 8/RT ürünlerini Ekim-Kasım döneminde lanse eden pek çok üreticinin de CES 2013'e ağırlık vermeyeceği ve MWC 2013 fuarında boy göstereceği dile getirilmişti.





Şimdi ise Nokia'nın da benzer bir karar aldığı iddiası gündeme geldi. WPDang tarafından verilen bilgiye göre Nokia, CES 2013 sergi planlarını iptal etti. Bunun yerine Nokia MWC 2013 fuarına odaklanacak.





Beklentiler Nokia'nın yeni Lumia serisindeki en üst versiyonu tanıtacağı şeklindeydi. Geçen yıl da Lumia 800 modelinin ardından Lumia 900, CES 2012 fuarında tanıtılmıştı. Bu bakımdan Nokia'nın biraz daha bekleyerek yeni Lumia modelini MWC 2013 fuarına getireceği tahmin ediliyor.





CES fuarında açılış konuşmasını Qualcomm patronu yapacakken, Huawei de Ascend W serisi Windows Phone 8 modelleriyle görücüye çıkacak.

http://www.wpdang.com/archives/58597.html?ystfuv