Nokia'nın CES 2013 planlarını iptal ettiği iddia ediliyor

Haber Editörü
Tarihi boyunca önemli lansmanlara ev sahipliği yapan Tüketici Elektroniği Fuarı CES, takvim uyuşmazlıkları nedeniyle önemli oyuncularını kaybetmeye başladı.
İlk önce açılış konuşmalarında sahneye çıkan Microsoft, Windows lansmanları ile farklı günlere denk geldiğini belirterek CES 2013 fuarında yer almayacağını açıklamıştı. Sonrasında, Windows 8/RT ürünlerini Ekim-Kasım döneminde lanse eden pek çok üreticinin de CES 2013'e ağırlık vermeyeceği ve MWC 2013 fuarında boy göstereceği dile getirilmişti.
Şimdi ise Nokia'nın da benzer bir karar aldığı iddiası gündeme geldi. WPDang tarafından verilen bilgiye göre Nokia, CES 2013 sergi planlarını iptal etti. Bunun yerine Nokia MWC 2013 fuarına odaklanacak.
Beklentiler Nokia'nın yeni Lumia serisindeki en üst versiyonu tanıtacağı şeklindeydi. Geçen yıl da Lumia 800 modelinin ardından Lumia 900, CES 2012 fuarında tanıtılmıştı. Bu bakımdan Nokia'nın biraz daha bekleyerek yeni Lumia modelini MWC 2013 fuarına getireceği tahmin ediliyor.
CES fuarında açılış konuşmasını Qualcomm patronu yapacakken, Huawei de Ascend W serisi Windows Phone 8 modelleriyle görücüye çıkacak.
http://www.wpdang.com/archives/58597.html?ystfuv Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Baktı batacak gibi olursa satın olur sorun ortadan kalkar.
Valla bana göre haklısın. Ben de girip "Şimdi bu haber Nokia'nın düzelmeye başladığını mı gösteriyor. Giderleri azaltmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Takvim falan ayak bunlar. Nokia gibi hayvani giderleri olan bir firmayı 3-5 milyon telefon satmak kurtarmaz. Lumia bile kurtaramayacak, Microsoft ta" yazacaktım. Ama duygusal DonanımHaber ahalisi eksiyi basmış. Görünen köy kılavuz istemez. Bu kadar belli olan bir şey bu. Gerçekleri kabul etmek bu eksi basan arkadaşlara zor geliyor. Ama bastıkları eksi bir şeyi değiştirmiyor...
Ortaya veri koyun neye göre batacak,insanların açık olarak okuduğu bir platformda firmalar hakkında yazı yazarken,ortaya veri koymalısınız,sallamakla bu işler olmaz.Mesela batıyor dediğiniz nokia,navigasyon konusunda dünyanın en iyisi,ama size ne yazsak boş,torunlarınız bile nokia telefonu görecek bu konuda emin olabilirsiniz..Alta daha bir hafta önce verilen bir haberi paylaşıyorum.
Akıllı telefonlarında eşsiz bir haritalama deneyimi sunan Nokia, bu kez de mevcut harita platformunu yeniden markalaştırarak "Here" adıyla piyasaya sürecek. Devrim niteliğindeki bu hizmet, HTML5, iOS ve Firefox gibi farklı işletim sistemlerinde ve cihazlarda kullanılabilirken, aynı zamanda 3D görüntülere ve sesli navigasyon seçeneklerine de yer verecek.
ABD'nin San Francisco şehrindeki bir etkinlik sırasında HERE'la ilgili ilk bilgileri veren Nokia ekibi, yeni markaları HERE ile yeni nesil lokasyon servislerine ilham vermeyi ve kullanıcılara özel, kişiselleştirilmiş bir mobil deneyimi sunmayı hedefliyor.
Etkinlikte konuşan Nokia Dünya Başkanı ve CEO'su Stephen Elop, "İnsanlar artık daha kapsamlı haritaların peşinde. Biz de artan bu ilgiye HERE ile karşılık veriyor, müşterilerimize dünyayı keşfedip paylaşmanın çok daha cazip yollarını sunuyoruz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "20 yıllık lokasyon hizmeti deneyimimizi yeni cihazlara ve işletim sistemlerine taşıyoruz. Böylece daha çok kişinin harita ve lokasyon hizmetimizden faydalanacağına ve zamanla bu sürecin gelişimine katkıda bulunacağına inanıyoruz."
Android - iOS – Firefox OS üçlüsü
Nokia, yenilenen lokasyon servisini bir adım öteye taşımak için iOS'lara özel bir uygulama da geliştirdi. Önümüzdeki haftalarda Apple'ın Uygulama Mağazası'nda ücretsiz indirilen uygulamalar arasında yerini alması planlanan HTML5 temelli bu yeni uygulama, çevrimdışı kullanım sırasındaki gelişmiş özellikleri, sesli yürüyüş navigasyon sistemi ve toplu taşıma bilgileriyle ön plana çıkıyor.
Nokia, aynı zamanda, Mozilla'yla yapılan stratejik ortaklık sayesinde yenilenen lokasyon hizmetini Firefox OS'ye taşıyor ve HERE Maps'in Firefox OS'ye uyarlanan mobil web sürümünü ancak gelecek yıl görücüye çıkarmayı planlıyor. Nokia'yla işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Mozilla Ürün Başkan Yardımcısı Jay Sullivan, HTML5 altyapısında Mozilla'nın lider konumunda olduğunu belirtti ve Firefox OS ile HERE evliliğinin, mobil uygulama geliştiriciler için zengin bir platform yaratacağı üzerinde durdu.
Son olarak Android temelli referans uygulamasını katılımcılara tanıtan Nokia, Android uyumlu HERE yazılım geliştirme kitinin (SDK) 2013 başında piyasaya sürüleceğini söyledi. Bu süre içinde Nokia, ortaklarının, Android uyumlu lokasyon temelli yeni uygulamaları Nokia'nın zengin içeriğini yansıtacak şekilde hayata geçirmelerini bekleyecek.
bu da başka bir haber
Bunlardan biri, Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia’nın elini Apple’dan hızlı tutup Çin’in en büyük operatörü China Mobile ile anlaşması oldu. Anlaşma, Nokia’nın, Microsoft Windows Phone 8 yazılım destekli Lumia 920T modelini China Mobile’ın 700 milyon abonesine kolaylıkla ulaştırmasını sağlayacak. Telefonun en büyük özelliği Çin tarafından desteklenen TD-CDMA bağlantısını kullanmak üzere özel olarak üretilmiş olması. Apple analisti Gene Munster, China Mobile’ın Nokia’nın Lumia serisi için duyurduğu anlaşmadan iPhone’un geri plana atılacağı sonucunu çıkaran yatırımcıların Apple hisselerini satmaya başladığını kaydetti. Akıllı cep telefonu ve tablet pazarının nabzını tutan araştırma şirketi IDC’nin raporunun Apple’ın rekabetin her geçen gün biraz daha kızıştığı Çin’de pazar payı kaybetmeye başladığına işaret eden sonuçlar ortaya koyması endişeleri körükleyen bir diğer faktör oldu. IDC tarafından açıklanan rapora göre, Çin akıllı cep telefonu piyasasının lideri Samsung Electronics. Listede 2’nci sırada yer alan Lenovo Group’u Çin’li Coolpad takip ediyor. ZTE Corp’un 4’üncü sırada yer aldığı listede 5’üncü sırada Huawei Technologies yer alıyor. Apple ise 2’nci çeyrek sonunda açıklanan bir önceki araştırmanın sonuçlarına göre tam 2 basamak gerileyerek ancak 6’ncı sırada kendine yer bulabiliyor.
sanki zorunlulukumuş gibi.apple da baticak zaten facebook parali olcak msnde kim bizi silmiş görebilcez ces 2013 de
Senin torunun gorur nokiayi bu kadar dert etme.