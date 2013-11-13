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Nokia'nın Refocus Lens uygulaması kullanıma sunuldu

5 yıl
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20
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nokia'nın Refocus Lens uygulaması kullanıma sunuldu
Nokia'nın ilk olarak Abu Dhabi'de düzenlediği Nokia World kapsamında tanıtımını gerçekleştirdiği fotoğraf uygulaması Refocus Lens, resmi market üzerinde kullanıma sunuldu.
Lumia Amber yazılım güncellemesi gerektirdiği belirtilen Refocus Lens uygulaması, fotoğraf çekildikten sonra odak noktasının değiştirilmesine imkan tanıyor bu yapısıyla Lytro kameralara benzer bir kullanım olanağı sağlıyor. Tanımlı SkyDrive hesabı üzerinden hazırlanan farklı filtreler ile süslenen içerikleri sosyal platformlarla da paylaşabilen uygulama, Nokia'nın PureView Lumia modelleri ile kullanabiliyor.
Yayınlanan uygulamaya direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/11/13/nokia-refocus-windows-phone-app/ Yorum Yaz
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jumuu 5 yıl en beğenilen
İşte bu lumia.
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PsychicPower 5 yıl
Benim note 3 yakın çekimde bazen odak problemleri yaşıyor adamlar çekimden sonra odağı değiştirecek teknolojiye sahip
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THESTER 5 yıl
Nokia arı gibi masallah :D
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funnel 5 yıl
Bulanık tarafı nasıl netleştirabiliyor ki? ilginç uyugulama.
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Telvis 5 yıl
gene olduğu gibi sadece pureview kameralı olanlara gelmiş 820 ve altına gelmemiş ...
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insunwetrust 5 yıl funnel
funnel

Bulanık tarafı nasıl netleştirabiliyor ki? ilginç uyugulama.

Aynı karenin bir kaç yerini odaklayarak çekiyor. Birleştiriyor. Siz tek resim üzerinde işlem yapıyorsunuz ama o bir kaç resim çekmiş oluyor.

Ayrıca cidden başarılı olmuş uygulama.
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olağan_şüpheli 5 yıl funnel
funnel

Bulanık tarafı nasıl netleştirabiliyor ki? ilginç uyugulama.

farklı odaklarda bir sürü foto çekiyor. başka bir numarası yok .
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MrtAltg 5 yıl
Nokiaaa 😃
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talerk 5 yıl MrtAltg
MrtAltg
Nokiaaa 😃

Android telefondan nokia yı savunmak
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s_mail 5 yıl
Bugün okuduğum en iyi haber :D
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jumuu 5 yıl en beğenilen
İşte bu lumia.
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