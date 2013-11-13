Nokia'nın Refocus Lens uygulaması kullanıma sunuldu

Nokia'nın ilk olarak Abu Dhabi'de düzenlediği Nokia World kapsamında tanıtımını gerçekleştirdiği fotoğraf uygulaması Refocus Lens, resmi market üzerinde kullanıma sunuldu.

Lumia Amber yazılım güncellemesi gerektirdiği belirtilen Refocus Lens uygulaması, fotoğraf çekildikten sonra odak noktasının değiştirilmesine imkan tanıyor bu yapısıyla Lytro kameralara benzer bir kullanım olanağı sağlıyor. Tanımlı SkyDrive hesabı üzerinden hazırlanan farklı filtreler ile süslenen içerikleri sosyal platformlarla da paylaşabilen uygulama, Nokia'nın PureView Lumia modelleri ile kullanabiliyor.

Yayınlanan uygulamaya direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/11/13/nokia-refocus-windows-phone-app/