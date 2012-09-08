Nokia'nın kamera uzmanı Lumia 920 ve 808 PureView arasındaki farkları anlattı

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Nokia'nın ilk kez 808 PureView modelinde kullandığı görüntüleme teknolojisini farklı algoritmalarla Lumia 920 modeline de uygulaması bazı soruları da beraberinde getirmişti. 8MP çözünürlükte bir kameranın ne kadar PureView teknolojisini yansıtabileceği sorusuna, teknolojiyi geliştirenlerden Damian Dinning Twitter hesabından cevap verdi.
Açıklamalara göre 808 PureView modelinde piksel sayısı bakımından avantaj varken, Lumia 920 modelinde optik görüntü sabitleme - OIS teknolojisi avantaj sağlıyor.
Bu noktaya değinen Dinning, hareket halinde olmadığınız zaman 808 ile en az kumlanma ile daha detaylı görüntüler çekebildiğinizi, hareket söz konusu olduğunda ise OIS ile resim ve videolarda Lumia 920 modelinin avantaj sağladığını belirtti.
Düşük ışık altında otomatik ayarlarda OIS sayesinde Lumia 920 daha iyi çekim yapıyor. Ancak gece modu veya manuel ISO ayarıyla bu kez 808 oversampling sayesinde daha iyi çekim yapıyor.
Video çekimlerde OIS sayesinde Lumia 920 daha keskin görünen videolar çekerken, 808 PureView sensörü sayesinde kayıpsız zoom yapabiliyor. Microsoft'un kısıtlaması nedeniyle WP8 cihazları video çekiminde zoom imkanı vermiyor.
Ses kaydı bakımından Lumia 920 mono, 808 PureView stereo kayıt yapabiliyor. Yine 808, sensörü sayesinde kayıpsız zoom yapılabilen görüntüler çekerken, Lumia 920 WP8 platformunun sunduğu avantajlarla daha yetenekli hale geliyor.
Nokia, lasmanda tanıttığı önemli uygulamalarını Lumia 920 için ileride daha da zenginleştirecek.
Mesajlara bakıldığında hareket halinde olmayan ve işin sanat yönüne ağırlık veren tüketiciler için 808 PureView en ideali gözüküyor. Hareket halinde olan ve anı yakalamak isteyen tüketiciler ise Lumia 920 modelinden yana tercih yapabilir. Ancak bu tartışmaların bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz.
http://wmpoweruser.com/nokias-camera-guru-explain-the-difference-between-the-nokia-920-and-nokia-808-pureview/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aslında uygulama kalitesini yükseltip(tabi donanımıda aynı oranda) symbian ile çok daha güzel şeyler yapabilirdi nokia neden diyeceksiniz çünkü o beğenmediğiniz symbian androidin çok büyük özellikmiş gibi göstererek telefon satma konusunda avantaj sağladığı multitasking olayını androidin a'sı ortada yokken destekliyordu. Örnek olarak bkz.wp8 video çekiminde zoom desteklemiyormuş...
Aslında symbianın yapamadığı hiçbişe yok ama geliştirilmesi gerekiyordu donanımı ve tasarımı yüksek seviyede telefonlar üretilmesi gerekiyordu aynı oranda mağaza uygulamaları da geliştirilmeliydi tek rakibi uygulama ve malzeme kalitesinden dolayı apple olurdu microsofta falan da ihtiyaç duymazdı nokia.
Zaten bana kalırsa windows phone ile bir yere de varamayacak nokia ki dikkat edin şuan nokia lumia 920 satıyorsa bunun en büyük etkenleri yine nokianın kendi koyduğu kamera kendi koyduğu uygulama vs. sayesinde..
Sonuç olarak nokia windows phone ile bi yere varamayacak bence başta da dediğim gibi kendini yine kendisi kurtaracak çünkü bu altyapıya sahip bi firma (tabi bazı arkadaşların da dediği gibi el altından microsoft tarafından satın alınmadıysa...)
Flassiz bu resmi cekebiliyorsam , yemisim 808 in daha iyi cekmesini.
Nokia geri gelicektir.Geri gelmesi de lazım zaten!
Apple daha ağaçda elmayken,Android'in A'sı yokken Nokia bu işi yapıyodu...
iyi tespit, nokia bir de şu donanım olayına önem verse yine eski popilaritesini yakalar gibime geliyor
arkadaşım zaten iki telefonda çok farklı sınıflarda cihazlar. 808'i telefon özelliği olan bir fotoğraf makinası gibi düşün. 920'yide pc'nin cep telefonuna dönüşmüş hali olarak düşün. şu an dünyada en çok kullanılan işletim sistemi windows ve o windowsa en yakın ceptelefonu yazılımıda haliyle win8 olacak. zaten iki telefonu bir biryle kıyaslayanları hiç anlayamadım. 920'yi kıyaslayacaksanız gidin s3'le veya 4s ile kıyaslayın. nedir bu 808, 920 kavgası anlamadım gitti
L920=Kameralı telefon
Saygılar :)
PureBullshit ten başka bişey olmamış zaten adamlar 41 mp lik bi sensöre sahip olduklarını idda etmediler
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