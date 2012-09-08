Nokia'nın kamera uzmanı Lumia 920 ve 808 PureView arasındaki farkları anlattı

Nokia'nın ilk kez 808 PureView modelinde kullandığı görüntüleme teknolojisini farklı algoritmalarla Lumia 920 modeline de uygulaması bazı soruları da beraberinde getirmişti. 8MP çözünürlükte bir kameranın ne kadar PureView teknolojisini yansıtabileceği sorusuna, teknolojiyi geliştirenlerden Damian Dinning Twitter hesabından cevap verdi.





Açıklamalara göre 808 PureView modelinde piksel sayısı bakımından avantaj varken, Lumia 920 modelinde optik görüntü sabitleme - OIS teknolojisi avantaj sağlıyor.





Bu noktaya değinen Dinning, hareket halinde olmadığınız zaman 808 ile en az kumlanma ile daha detaylı görüntüler çekebildiğinizi, hareket söz konusu olduğunda ise OIS ile resim ve videolarda Lumia 920 modelinin avantaj sağladığını belirtti.





Düşük ışık altında otomatik ayarlarda OIS sayesinde Lumia 920 daha iyi çekim yapıyor. Ancak gece modu veya manuel ISO ayarıyla bu kez 808 oversampling sayesinde daha iyi çekim yapıyor.





Video çekimlerde OIS sayesinde Lumia 920 daha keskin görünen videolar çekerken, 808 PureView sensörü sayesinde kayıpsız zoom yapabiliyor. Microsoft'un kısıtlaması nedeniyle WP8 cihazları video çekiminde zoom imkanı vermiyor.





Ses kaydı bakımından Lumia 920 mono, 808 PureView stereo kayıt yapabiliyor. Yine 808, sensörü sayesinde kayıpsız zoom yapılabilen görüntüler çekerken, Lumia 920 WP8 platformunun sunduğu avantajlarla daha yetenekli hale geliyor.





Nokia, lasmanda tanıttığı önemli uygulamalarını Lumia 920 için ileride daha da zenginleştirecek.





Mesajlara bakıldığında hareket halinde olmayan ve işin sanat yönüne ağırlık veren tüketiciler için 808 PureView en ideali gözüküyor. Hareket halinde olan ve anı yakalamak isteyen tüketiciler ise Lumia 920 modelinden yana tercih yapabilir. Ancak bu tartışmaların bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz.