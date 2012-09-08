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Nokia'nın kamera uzmanı Lumia 920 ve 808 PureView arasındaki farkları anlattı

6 yıl
5,3b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın ilk kez 808 PureView modelinde kullandığı görüntüleme teknolojisini farklı algoritmalarla Lumia 920 modeline de uygulaması bazı soruları da beraberinde getirmişti. 8MP çözünürlükte bir kameranın ne kadar PureView teknolojisini yansıtabileceği sorusuna, teknolojiyi geliştirenlerden Damian Dinning Twitter hesabından cevap verdi.

Açıklamalara göre 808 PureView modelinde piksel sayısı bakımından avantaj varken, Lumia 920 modelinde optik görüntü sabitleme - OIS teknolojisi avantaj sağlıyor. 

Bu noktaya değinen Dinning, hareket halinde olmadığınız zaman 808 ile en az kumlanma ile daha detaylı görüntüler çekebildiğinizi, hareket söz konusu olduğunda ise OIS ile resim ve videolarda Lumia 920 modelinin avantaj sağladığını belirtti.

Düşük ışık altında otomatik ayarlarda OIS sayesinde Lumia 920 daha iyi çekim yapıyor. Ancak gece modu veya manuel ISO ayarıyla bu kez 808 oversampling sayesinde daha iyi çekim yapıyor.

Video çekimlerde OIS sayesinde Lumia 920 daha keskin görünen videolar çekerken, 808 PureView sensörü sayesinde kayıpsız zoom yapabiliyor. Microsoft'un kısıtlaması nedeniyle WP8 cihazları video çekiminde zoom imkanı vermiyor.

Ses kaydı bakımından Lumia 920 mono, 808 PureView stereo kayıt yapabiliyor. Yine 808, sensörü sayesinde kayıpsız zoom yapılabilen görüntüler çekerken, Lumia 920 WP8 platformunun sunduğu avantajlarla daha yetenekli hale geliyor.

Nokia, lasmanda tanıttığı önemli uygulamalarını Lumia 920 için ileride daha da zenginleştirecek. 

Mesajlara bakıldığında hareket halinde olmayan ve işin sanat yönüne ağırlık veren tüketiciler için 808 PureView en ideali gözüküyor. Hareket halinde olan ve anı yakalamak isteyen tüketiciler ise Lumia 920 modelinden yana tercih yapabilir. Ancak bu tartışmaların bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz.

http://wmpoweruser.com/nokias-camera-guru-explain-the-difference-between-the-nokia-920-and-nokia-808-pureview/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 6 yıl en beğenilen
Dediğimiz doğrulanmış oldu. O kadar söyledik bu cihaz 808'e aşık atabilecek kalitede değil diye. 808'de 1/1.2" lik devasa sensör var. Neyle neyi karşılaştırıyorsunuz. Yok diyaframı daha açık da bilmem ne geçiniz bunları, iş sensörde biter. Otomatik modda daha iyi çekiyormuş. Bu bir avantaj değil ki. Tonla ayar varken kalkıp otomatik modda mı çekeyim boşuna mı var o ayarlar? Daha bir tane bile otomatik modda resim çekmedim.
Bu da demek oluyor ki resmi ağızdan 808'in L920'den gece olsun gündüz olsun daha iyi çekim yaptığı onaylanmış oluyor. İstediği kadar diyaframı açık olsun sensör 808 karşısında bir varlık gösteremez. Alırsın 808'i gece moduna ISO'yu da 800'e ya da 1600'e ayarla istediğin gibi L920'ye ayarı verirsin. Hareketli anlarda videoda ve fotoğraf çekilirken de flaş kapalı iken 808'e karşı avantajlı ama fotoğraf çekerken xenon aktif edilirse onun da bir anlamı kalmaz ve 808 orada da ifadesini alır. Geriye sadece video avantajı kalıyor onun dışında bir yeteneği yok 808'e karşı. Daha zoom yapamayan bir cihazdan bahsediyoruz. Zaten ses kayıttan söz etmek bile istemiyorum. Çoğu akıllı telefondaki standart stereo ses kaydını bile yapamıyor tek mikrofon olmasından dolayı. Gerçi Nokia'nın mono kayıt kalitesi bile diğer cihazların stereo kayıtlarına denk sayılır orası ayrı.
Dediğimiz doğrulanmış oldu. O kadar söyledik bu cihaz 808'e aşık atabilecek kalitede değil diye. 808'de 1/1.2" lik devasa sensör var. Neyle neyi karşılaştırıyo...
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DH Misafiri 6 yıl
Nokia geri gelirse windows phone ile değil kendi yaptığı telefonlarla gelecektir.
Aslında uygulama kalitesini yükseltip(tabi donanımıda aynı oranda) symbian ile çok daha güzel şeyler yapabilirdi nokia neden diyeceksiniz çünkü o beğenmediğiniz symbian androidin çok büyük özellikmiş gibi göstererek telefon satma konusunda avantaj sağladığı multitasking olayını androidin a'sı ortada yokken destekliyordu. Örnek olarak bkz.wp8 video çekiminde zoom desteklemiyormuş...
Aslında symbianın yapamadığı hiçbişe yok ama geliştirilmesi gerekiyordu donanımı ve tasarımı yüksek seviyede telefonlar üretilmesi gerekiyordu aynı oranda mağaza uygulamaları da geliştirilmeliydi tek rakibi uygulama ve malzeme kalitesinden dolayı apple olurdu microsofta falan da ihtiyaç duymazdı nokia.
Zaten bana kalırsa windows phone ile bir yere de varamayacak nokia ki dikkat edin şuan nokia lumia 920 satıyorsa bunun en büyük etkenleri yine nokianın kendi koyduğu kamera kendi koyduğu uygulama vs. sayesinde..
Sonuç olarak nokia windows phone ile bi yere varamayacak bence başta da dediğim gibi kendini yine kendisi kurtaracak çünkü bu altyapıya sahip bi firma (tabi bazı arkadaşların da dediği gibi el altından microsoft tarafından satın alınmadıysa...)
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__Nikolaus__ 6 yıl
Saat 21.30 da cok az isikli bir ortamda , flassiz , odak isiksiz , kisacasi hicbir isik yardimi olmadan cektigim resim. Ayni resmi iphone 4 de cektigimiz de karanlik bir bosluga bakiyorduk adeta.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Flassiz bu resmi cekebiliyorsam , yemisim 808 in daha iyi cekmesini.
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_Athelas_ 6 yıl
dreamblue35
_Athelas_808=Telefonlu KameraL920=Kameralı telefonSaygılar :)
iyi tespit, nokia bir de şu donanım olayına önem verse yine eski popilaritesini yakalar gibime geliyor

Nokia geri gelicektir.Geri gelmesi de lazım zaten!
Apple daha ağaçda elmayken,Android'in A'sı yokken Nokia bu işi yapıyodu...
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dreamblue35 6 yıl
_Athelas_
808=Telefonlu KameraL920=Kameralı telefonSaygılar :)

iyi tespit, nokia bir de şu donanım olayına önem verse yine eski popilaritesini yakalar gibime geliyor
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Mazzini 6 yıl
nokiadan açıklama; Aslında lumia 920 de kullanılan iç aksan başka bir marka tlfona aittir birim amacımız yeni renkli kapaklarımızı tanıtmaktı yanlış anlaşılma için özürdileriz. :)
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electROck35 6 yıl
Nokia kendi açıklamış işte bazı fotolarda Lumia 920 bazıların 808 daha başarılı ama sonuçta piyasada bu iki cihazın üzerine fotoğraf çeken smartphone yok diye. Kuzen sonuçta bu cihazlar tokuşturmanın anlamı yok. Ama tabiki tüm zamanların en gelişmiş işletim sistemini barındırması (Windows Phone 8 abartmıyorum kasımda deneyince göreceksiniz) büyük avantaj o yüzden Lumia 920 daha çok tercih edilecektir.
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| OMG! | 6 yıl
808 ile karsilastiranlar bu telefonda wp8 gibi bi sistem oldugunu unutuyor galiba,808 sadece kamera odakli bi telefon,bu telefon islevsellik bakimindan 808'i katlar.
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alicavush 6 yıl | OMG! |
| OMG! |

808 ile karsilastiranlar bu telefonda wp8 gibi bi sistem oldugunu unutuyor galiba,808 sadece kamera odakli bi telefon,bu telefon islevsellik bakimindan 808'i katlar.

arkadaşım zaten iki telefonda çok farklı sınıflarda cihazlar. 808'i telefon özelliği olan bir fotoğraf makinası gibi düşün. 920'yide pc'nin cep telefonuna dönüşmüş hali olarak düşün. şu an dünyada en çok kullanılan işletim sistemi windows ve o windowsa en yakın ceptelefonu yazılımıda haliyle win8 olacak. zaten iki telefonu bir biryle kıyaslayanları hiç anlayamadım. 920'yi kıyaslayacaksanız gidin s3'le veya 4s ile kıyaslayın. nedir bu 808, 920 kavgası anlamadım gitti
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| OMG! | 6 yıl
808 ile karsilastiranlar bu telefonda wp8 gibi bi sistem oldugunu unutuyor galiba,808 sadece kamera odakli bi telefon,bu telefon islevsellik bakimindan 808'i katlar.
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Dark Shade 6 yıl
OIS olayı baya farketmiş kamera da... karanlık ortamlar da aydınlık çekmesi ve hareket halinde daha net görüntü elde edilmesi 920 nin kamerasında büyük avantaj sağlıyor...
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_Athelas_ 6 yıl
808=Telefonlu Kamera
L920=Kameralı telefon
Saygılar :)
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berkaytunali 6 yıl
SystemApps
darkaura
by_gvz Millet symbian işletim sistemini kötülesin dursun onun destek verdiği donanımlara destek veren başka bir mobil os çıkmadı hala. 808 kamerası güzel ama sadece symbian üzerinde çalışabiliyor.
olay symbianin kapasitesinde degil, ureticilerin tercihlerin tercihlerinde. cunku kendini fotograf makinasi ureticisi zanneden bir tek nokia var. kaliteli kamera 41mp sensor, xenon flash guzel seyler ama hepsi telefonun kalinligini ikiye katliyan donanimlar. 4inch ustu dev gibi telefonlara bide kalinlikla ekstra agirlik eklenirse tam insaat tuglasi olurlar. bu yuzden diger os lerde ve ureticilerde boyle bir seyi gormeniz cok zor. heleki mevcut modeller tatminkar kalitede cekim yapabilirken.
şahsen 41mp sensörü wp8e koysun varsın kalın olsun cihaz.sonuçta o kaliteyi sunabilecek en mobil cihaz olacaktır.Hatta benim beklentim bu 2 pureviewin birleştiği bir cihaz görmek.İşte o zman fotoğrafcılar bile nokia tercih eder :)haberde zoomun olmamasına wp8in kısıtlaması deniyor.Ancak dijital zoomun nesini kısıtlayacaklar bırakın allahaşkına. wp apollo ile bir çok eksiğini kapatmış oldu.Ama hala eksiklikleride vardır tabiki.Kaldıki incelemenize bile izin vermemişler 920yi işletim sistemi daha geliştiriliyor diye :) demek istediğim apollo ile kalmıyacak elbette.Daha telefon güncelleme görecek.Microsoftun açıklaması var.Bir cihaza çıkış tarihinden itibaren 18 ay destek verilecek diye... zoom gibi eksiklikler giderilecektir.Gerçi dijital zoom şahsen umrumda değil :) ama yinede olucaktır :)Mono ses kaydı deniyor ama nokainın bir pdfsinde 3 yüksek genlikli mikrofon olduğu yazılı.Mono çekiyorsa bile yine yazılımsal eksiklikler nedeniyledir muhtemelen.

PureBullshit ten başka bişey olmamış zaten adamlar 41 mp lik bi sensöre sahip olduklarını idda etmediler
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E_Aydin35 6 yıl
Bazı noktalarda kesiştikleri ve ayrı düştükleri oluyor.. Ama bence ikiside güçlü v ebir o kadar iyi kameralara sahip Nokia'nın bebekleri..:)
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