Nokia'nın sağlık uygulaması başına dert oldu

Withings'in sağlık uygulaması 1 milyondan fazla indirilmeyesahip. Ciddi kullanıcı sayısına rağmen Nokia, Withings uygulamasının popüler özelliklerini Nokia Health Mate sürümünde kaldırdı. Ayrıca yeni uygulama çok sayıda bug içeriyor. Güncellemenin ardından kullanıcılar uygulamaya 1 yıldız vermeye ve firmayı protesto etmeye başladılar. Uygulamada sık sık senkronizasyon problemleri, takılmalar, çökmeler ve kullanıcı dostu olmayan arayüzün sıkıntıları yaşanıyor.
Konuyla ilgili BBC'ye konuşan bir şirket yetkilisi, eksik özelliklerin yakın zamanda ekleneceğini söyledi. Bu açıklama, kullanıcıları rahatlatmaya yetmedi ki uygulamanın yorumlarında Nokia'ya ağır ithamlar devam ediyor.
Bazı Yorumlar Şöyle:
"Nokia Withings uygulamasını devraldı ve uygulamayı koca bir çöpe dönüştürdü."
"Uygulaman buglarla dolu ve berbat. Herkes eski uygulamayı geri istiyor."
"Uygulamanın eski sürümünde daha uzun vadeli ve detaylı çizelgeler bulunuyordu."
"Bu sürümde büyük işlevsellik sorunları bulunuyor."
http://www.bbc.com/news/technology-40555752 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gerçi şimdilerde Apple yapıyor bunu. Cep telefonu tarihinde büyük devrim yaptıkları su götürmez gerçek. Lakin o eski Apple yok ve kopyala yapıştır özellikleri başka ad altında "Biz Yaptık!!!" diyerek yollarına devam ediyorlar...
Not: Nokia Lumia 1320 kullanıcısıyım.