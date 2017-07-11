Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'nın sağlık uygulaması başına dert oldu

Nokia, Withings firmasından satın aldığı sağlık uygulamasını Nokia Health Mate adıyla güncelledi ve bir takım önemli özellikleri kaldırdı. Bunun üzerine kullanıcılar Nokia'yı protesto etmeye başladı.
1 yıl
2,4b
1
5
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia'nın sağlık uygulaması başına dert oldu
Tam Boyutta Gör
 

 
Nokia, sağlık ürünleri üreten Withings'i 2016 yılında 190 milyon dolara satın aldı. Bu satın alımla birlikte aktivite takip ve akıllı tartı gibi yenilikçi özelliklere sahip Withings ürünlerini bünyesine kattı. Daha sonrasında Withings ismini tamamen kaldırarak Nokia Health ekosistemini oluşturdu. Firma son olarak Withings'in ürünleri ile entegre çalışan sağlık uygulamasını güncelledi ve Nokia Health Mate isimli yeni bir sürümle değiştirdi.


Withings'in sağlık uygulaması 1 milyondan fazla indirilmeyesahip. Ciddi kullanıcı sayısına rağmen Nokia, Withings uygulamasının popüler özelliklerini Nokia Health Mate sürümünde kaldırdı. Ayrıca yeni uygulama çok sayıda bug içeriyor. Güncellemenin ardından kullanıcılar uygulamaya 1 yıldız vermeye ve firmayı protesto etmeye başladılar. Uygulamada sık sık senkronizasyon problemleri, takılmalar, çökmeler ve kullanıcı dostu olmayan arayüzün sıkıntıları yaşanıyor.


Konuyla ilgili BBC'ye konuşan bir şirket yetkilisi, eksik özelliklerin yakın zamanda ekleneceğini söyledi. Bu açıklama, kullanıcıları rahatlatmaya yetmedi ki uygulamanın yorumlarında Nokia'ya ağır ithamlar devam ediyor.

 

 

Bazı Yorumlar Şöyle:

 

"Nokia Withings uygulamasını devraldı ve uygulamayı koca bir çöpe dönüştürdü."

"Uygulaman buglarla dolu ve berbat. Herkes eski uygulamayı geri istiyor."

"Uygulamanın eski sürümünde daha uzun vadeli ve detaylı çizelgeler bulunuyordu."

"Bu sürümde büyük işlevsellik sorunları bulunuyor."

"Tartılmak için akıllı terazi aldık. Nokia sağ olsun terazi elimizde kaldı." 


 

Firmadan yapılan açıklamada bir çok sorunu düzelten yeni bir güncelleştirmenin yayınlandığını ve kalan eksikliklerin yakın zamanda giderileceği belirtildi. Ayrıca "Tüketicilerin Nokia ürünlerinden bekledikleri kaliteli kullanıcı deneyimini çok yakında sağlayacağız." sözü verildi.  
 
 
 

http://www.bbc.com/news/technology-40555752 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
erdem552 1 yıl en beğenilen
Nokia markasına acımam. Hiç bir markaya acımam. Zamanında bir çok yeniliğe imza atmış olsa bile müşterisini kazıklamaya çalışan firmaların hazin sonuna en büyük örnektir Nokia. Zamanında kasa değiştirip aynı takozları çok sattı yeni model diye.
Gerçi şimdilerde Apple yapıyor bunu. Cep telefonu tarihinde büyük devrim yaptıkları su götürmez gerçek. Lakin o eski Apple yok ve kopyala yapıştır özellikleri başka ad altında "Biz Yaptık!!!" diyerek yollarına devam ediyorlar...
Not: Nokia Lumia 1320 kullanıcısıyım.
Nokia markasına acımam. Hiç bir markaya acımam. Zamanında bir çok yeniliğe imza atmış olsa bile müşterisini kazıklamaya çalışan firmaların hazin sonuna en büyük...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Windows10 1 yıl
her satın alma sonrasında böyle şeyler olur.
microsoft bile defalarca, skype uygulamasını sıfırdan yazmış ve her seferinde işlevsellik kaybına neden oluyor. umarım en yakın zamanda bu işi düzeltirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 1 yıl
adamlar yine batırmaya devam ediyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 1 yıl
Nokia patent geliri konusunda hala ilk 10 içinde yoluna devam ediyor. Bence bu keyfi davranışlarının nedeni bu. Biraz da piyasaya kızgın olabilirler. Tahtından indirilmiş bir kral gibi. Nokia patentleri ile birlikte satılmalı. Kan değişikliği bu anlama geliyor zaten. Bir futbolcu takıma uymuyorsa bonservisi ile birlikte satılır. Yoksa ciddiyetini kaybeder aidiyet duygusunu kaybeder.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdem552 1 yıl en beğenilen
Nokia markasına acımam. Hiç bir markaya acımam. Zamanında bir çok yeniliğe imza atmış olsa bile müşterisini kazıklamaya çalışan firmaların hazin sonuna en büyük örnektir Nokia. Zamanında kasa değiştirip aynı takozları çok sattı yeni model diye.
Gerçi şimdilerde Apple yapıyor bunu. Cep telefonu tarihinde büyük devrim yaptıkları su götürmez gerçek. Lakin o eski Apple yok ve kopyala yapıştır özellikleri başka ad altında "Biz Yaptık!!!" diyerek yollarına devam ediyorlar...
Not: Nokia Lumia 1320 kullanıcısıyım.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkexecuter 1 yıl
Nokia böyle kötü başlarsa, herşey yeniden başlamadan biter Nokia için. Güzelim marka nerelere düştü yaaa, bu beni gerçekten üzüyor...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Volkswagen: Otomobil endüstrisinin 40 Gigafactory’ye ihtiyacı var 1 yıl AMD ilk etapta üç farklı Radeon RX Vega ekran kartı tanıtacak 1 yıl Yenilenmiş Samsung Galaxy Note 7'de işler yolunda 1 yıl Microsoft 365 dönemi başlıyor 1 yıl BMW önümüzdeki yıl Formula E'ye katılma kararı aldı 1 yıl PSY - Gangnam Style'ın YouTube saltanatı sona erdi 1 yıl iPhone 8'in ekran koruyucusu, telefon hakkında ipucu veriyor 1 yıl Yeni nesil Audi A8 tanıtıldı 1 yıl Yeni iPhone’un başlangıç fiyatı 1200$ olabilir 1 yıl Xiaomi’den standart kulaklıklara Bluetooth desteği 1 yıl Windows Phone 8.1 için yolun sonu geldi 1 yıl Turkcell T80 ve T VR tanıtıldı 1 yıl Steam’in VAC sistemi rekor tazeledi! 1 yıl Microsoft Office'in varsayılan yazı tipi "Calibri" yolsuzluk davasını çözdü 1 yıl Düşük bütçeli LG Q6 ile tanışın 1 yıl Her şeyin başladığı alan adı yeniden Elon Musk'ta: x.com 1 yıl Android 7.1'de "panik algılama modu" keşfedildi 1 yıl Yeni geliştirilen algoritma kalp aritmilerine teşhis koyabiliyor 1 yıl Intel’in Sky Lake Purley platformu yarın duyurulacak 1 yıl Çin VPN yasağında kararlı: Telekomünikasyon şirketlerine talimat verildi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Nokia'nın sağlık uygulaması başına dert oldu Sonraki Nokia'nın en iddialı Android telefonu elimizde: Nokia 6 1 yıl LG Q6’nın görseli sızdırıldı 1 yıl Chrome OS'de dokunmatik ekran kullanımı kolaylaşıyor 1 yıl Yeni nesil Volkswagen Golf güncel modelden daha hafif olacak 1 yıl Araştırmacılar bataryasız telefon prototipi geliştirdi 1 yıl Araştırmacılar soyu tükenmiş bir virüsü sentezlediler 1 yıl MIT araştırmacılarının geliştirdiği yeni çip ümit vadediyor 1 yıl Samsung, pil uzmanı arıyor 1 yıl Hipersonik uçaklara seramik kaplama 1 yıl Alipay ve WeChat Pay'i dünyaya yayacak ortaklık 1 yıl Markafoni'nin yeni sahibi belli oldu 1 yıl Akıllı hoparlör eve polis çağırarak hayat kurtardı 1 yıl The Elder Scrolls: Legends, Temmuz ayı içinde mobil platformlarda yayınlanacak 1 yıl 2017'nin drone ile çekilmiş en iyi fotoğrafları 1 yıl İlk yerli otomobil elektrikli olacak 1 yıl LG Q6, 11 Temmuz tarihinde tanıtılacak 1 yıl Ayna görünümlü iPhone 8 yolda 1 yıl Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği faaliyetlerine başladı 1 yıl İlk Alexa destekli akıllı saat Hindistan’da duyuruldu 1 yıl Moto Z2 ayrıntıları resmi olarak ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim