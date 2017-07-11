Nokia'nın sağlık uygulaması başına dert oldu

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Nokia, sağlık ürünleri üreten Withings'i 2016 yılında 190 milyon dolara satın aldı. Bu satın alımla birlikte aktivite takip ve akıllı tartı gibi yenilikçi özelliklere sahip Withings ürünlerini bünyesine kattı. Daha sonrasında Withings ismini tamamen kaldırarak Nokia Health ekosistemini oluşturdu. Firma son olarak Withings'in ürünleri ile entegre çalışan sağlık uygulamasını güncelledi ve Nokia Health Mate isimli yeni bir sürümle değiştirdi.





Withings'in sağlık uygulaması 1 milyondan fazla indirilmeyesahip. Ciddi kullanıcı sayısına rağmen Nokia, Withings uygulamasının popüler özelliklerini Nokia Health Mate sürümünde kaldırdı. Ayrıca yeni uygulama çok sayıda bug içeriyor. Güncellemenin ardından kullanıcılar uygulamaya 1 yıldız vermeye ve firmayı protesto etmeye başladılar. Uygulamada sık sık senkronizasyon problemleri, takılmalar, çökmeler ve kullanıcı dostu olmayan arayüzün sıkıntıları yaşanıyor.





Konuyla ilgili BBC'ye konuşan bir şirket yetkilisi, eksik özelliklerin yakın zamanda ekleneceğini söyledi. Bu açıklama, kullanıcıları rahatlatmaya yetmedi ki uygulamanın yorumlarında Nokia'ya ağır ithamlar devam ediyor.

Bazı Yorumlar Şöyle:

"Nokia Withings uygulamasını devraldı ve uygulamayı koca bir çöpe dönüştürdü."

"Uygulaman buglarla dolu ve berbat. Herkes eski uygulamayı geri istiyor."

"Uygulamanın eski sürümünde daha uzun vadeli ve detaylı çizelgeler bulunuyordu."

"Bu sürümde büyük işlevsellik sorunları bulunuyor."

"Tartılmak için akıllı terazi aldık. Nokia sağ olsun terazi elimizde kaldı."





Firmadan yapılan açıklamada bir çok sorunu düzelten yeni bir güncelleştirmenin yayınlandığını ve kalan eksikliklerin yakın zamanda giderileceği belirtildi. Ayrıca "Tüketicilerin Nokia ürünlerinden bekledikleri kaliteli kullanıcı deneyimini çok yakında sağlayacağız." sözü verildi.

http://www.bbc.com/news/technology-40555752