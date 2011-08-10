Nokia'nın sıradaki cep telefonları 200, 300 ve 303 olabilir

Nokia'nın ağustos ayının başında lansmanını gerçekleştirdiği 1 GHz işlemcili ve Symbian Anna işletim sistemli ilk akıllı telefonu 500 ''Fate'' ile beraber isimlendirme stratejisinin değiştiğine hep beraber şahit olmuştuk. Uzun süre boyunca ürettiği cep telefonlarında N, X, C ve E gibi harfler kullanan Finlandiya merkezli firma tekrar numaralandırma sistemini kullanıyordu.

Kısa bir süre önce Ovi Publish'de dikkat çeken detaylara göre Nokia, Symbian Belle işletim sistemiyle satışa sunulması beklenen 600, 700 ve 701'in yanısıra 200, 300 ve 303 modellerini hazırlıyor olabilir. Nokia 200'ün ekran çözünürlüğü 320 x 240 piksel olarak görünürken 300 ve 303'ün çözünürlüğü 240 x 320 piksel olarak görünüyor. Görünüşe göre Nokia 200, QWERTY klavyeli ve bütçe dostu şekilde karşımıza çıkabilir. Her üç modelin de Nokia'nın S40 arayüzünü kullanacağı düşünülüyor.



