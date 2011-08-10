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Nokia'nın sıradaki cep telefonları 200, 300 ve 303 olabilir

7 yıl
8,8b
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5
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia'nın sıradaki cep telefonları 200, 300 ve 303 olabilir
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Nokia'nın ağustos ayının başında lansmanını gerçekleştirdiği 1 GHz işlemcili ve Symbian Anna işletim sistemli ilk akıllı telefonu 500 ''Fate'' ile beraber isimlendirme stratejisinin değiştiğine hep beraber şahit olmuştuk. Uzun süre boyunca ürettiği cep telefonlarında N, X, C ve E gibi harfler kullanan Finlandiya merkezli firma tekrar numaralandırma sistemini kullanıyordu.
Kısa bir süre önce Ovi Publish'de dikkat çeken detaylara göre Nokia, Symbian Belle işletim sistemiyle satışa sunulması beklenen 600, 700 ve 701'in yanısıra 200, 300 ve 303 modellerini hazırlıyor olabilir. Nokia 200'ün ekran çözünürlüğü 320 x 240 piksel olarak görünürken 300 ve 303'ün çözünürlüğü 240 x 320 piksel olarak görünüyor. Görünüşe göre Nokia 200, QWERTY klavyeli ve bütçe dostu şekilde karşımıza çıkabilir. Her üç modelin de Nokia'nın S40 arayüzünü kullanacağı düşünülüyor.

Nokia'nın sıradaki cep telefonları 200, 300 ve 303 olabilir
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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
eCCo
iyot_eksikliği ulan nokia Allah bilanı vermesin N9 gibi telefona 650 euro fiyat koyup 640 pixel 15 fps video kamera koydu halan utanmadan cep telefonu üretmeye devam ediyor kıroların efendisi :))
dostum yanlış bilgi verme istersen ya... n9 da hd video kaydı var *720p çözünürlükte HD kalite video çekimi, 30 fps, gerçek 16:9 kayıt, Stereo ses kaydı* iyice araştır sonra konuş istersen....

iyot eksikliği :D
eCCoiyot_eksikliği ulan nokia Allah bilanı vermesin N9 gibi telefona 650 euro fiyat koyup 640 pixel 15 fps video kamer...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
eCCo
iyot_eksikliği ulan nokia Allah bilanı vermesin N9 gibi telefona 650 euro fiyat koyup 640 pixel 15 fps video kamera koydu halan utanmadan cep telefonu üretmeye devam ediyor kıroların efendisi :))
dostum yanlış bilgi verme istersen ya... n9 da hd video kaydı var *720p çözünürlükte HD kalite video çekimi, 30 fps, gerçek 16:9 kayıt, Stereo ses kaydı* iyice araştır sonra konuş istersen....

iyot eksikliği :D
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Windows10 7 yıl
@iyot_eksikliği: nick-entry uyumu bundan daha iyi olamazdı. bir an önce iyotlu tuz yemeye başla.

bence 100-200-300: series 40 olup. 400-500-600-700: series 60 olup 800-900: windows phone 7 kullansaydı daha iyi olurdu.
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dere.beyi 7 yıl
ulan nokia Allah bilanı vermesin N9 gibi telefona 650 euro fiyat koyup 640 pixel 15 fps video kamera koydu halan utanmadan cep telefonu üretmeye devam ediyor kıroların efendisi :))
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eCCo 7 yıl

iyot_eksikliği

ulan nokia Allah bilanı vermesin N9 gibi telefona 650 euro fiyat koyup 640 pixel 15 fps video kamera koydu halan utanmadan cep telefonu üretmeye devam ediyor kıroların efendisi :))


dostum yanlış bilgi verme istersen ya... n9 da hd video kaydı var *720p çözünürlükte HD kalite video çekimi, 30 fps, gerçek 16:9 kayıt, Stereo ses kaydı* iyice araştır sonra konuş istersen....
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..Knight.. 7 yıl dere.beyi
iyot_eksikliği

ulan nokia Allah bilanı vermesin N9 gibi telefona 650 euro fiyat koyup 640 pixel 15 fps video kamera koydu halan utanmadan cep telefonu üretmeye devam ediyor kıroların efendisi :))


Nokia'nın 640 x 480 piksel çözünürlüğünde saniyede 15 kare video kaydı yapan telefonu Symbian Anna işletim sistemli 500'dü.
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