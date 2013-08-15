Nokia'nın tablet modeli detaylanıyor





Nokia tarafından bugüne kadar herhangi bir işaret gelmese de gerek benchmark testlerine yansıyan skorlar, gerekse modeli deneyen operatör çalışanlarının açıklamaları, bir Windows tabletin ete kemiğe büründüğünü ortaya koyuyor.





Nokia'nın 26 Eylül'de bir etkinlik hazırlığında oluşu ve Stephen Elop'un çok büyük bir tanıtımın sinyallerini vermesi bu iddialara tuz biber oluyor.





Firmaya yakın kaynaklardan yeni elde edilen bilgilere göre, Nokia'nın tablet modeli Windows RT 8.1 işletim sistemine sahip olacak ve gelecek ayki tanıtımın ardından 17 Ekim dolaylarında piyasaya sürülecek.





Modelde 10.1 inçlik Full HD 5 noktadan dokunmatik IPS ekran olduğu belirtiliyor. Microsoft'un Windows RT 8.1 ile sırtını dayayacağı yongasetlerinden birisi olan Snapdragon 800 2.15GHz saat hızı ile tablette yerini alırken, 32GB depolama kapasitesi sunulacak. Ayrıca tam USB girişi, microHDMI, USB 3.0 desteği, 802.11 b/g/n, farklı renk seçenekleri ve Lumia tasarım çizgileri şeklinde diğer özellikleri mevcut. Modelin ayrılabilir bir klavyesinin olacağından bahsediliyor.





Modelin ilk olarak AT&T operatörü ile satışa çıkması bekleniyor. Sonrasında ise diğer ülkelere satışına başlanacak.

http://www.phonearena.com/news/Nokias-upcoming-Windows-RT-tablet-gets-new-specs-and-details_id46421