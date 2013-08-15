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Nokia'nın tablet modeli detaylanıyor

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın tablet modeli detaylanıyor

Nokia tarafından bugüne kadar herhangi bir işaret gelmese de gerek benchmark testlerine yansıyan skorlar, gerekse modeli deneyen operatör çalışanlarının açıklamaları, bir Windows tabletin ete kemiğe büründüğünü ortaya koyuyor.

Nokia'nın 26 Eylül'de bir etkinlik hazırlığında oluşu ve Stephen Elop'un çok büyük bir tanıtımın sinyallerini vermesi bu iddialara tuz biber oluyor. 

Firmaya yakın kaynaklardan yeni elde edilen bilgilere göre, Nokia'nın tablet modeli Windows RT 8.1 işletim sistemine sahip olacak ve gelecek ayki tanıtımın ardından 17 Ekim dolaylarında piyasaya sürülecek.

Modelde 10.1 inçlik Full HD 5 noktadan dokunmatik IPS ekran olduğu belirtiliyor. Microsoft'un Windows RT 8.1 ile sırtını dayayacağı yongasetlerinden birisi olan Snapdragon 800 2.15GHz saat hızı ile tablette yerini alırken, 32GB depolama kapasitesi sunulacak. Ayrıca tam USB girişi, microHDMI, USB 3.0 desteği, 802.11 b/g/n, farklı renk seçenekleri ve Lumia tasarım çizgileri şeklinde diğer özellikleri mevcut. Modelin ayrılabilir bir klavyesinin olacağından bahsediliyor.

Modelin ilk olarak AT&T operatörü ile satışa çıkması bekleniyor. Sonrasında ise diğer ülkelere satışına başlanacak.  

http://www.phonearena.com/news/Nokias-upcoming-Windows-RT-tablet-gets-new-specs-and-details_id46421 Yorum Yaz
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slmsoyle 5 yıl
Turkiye de win 8 li tabletler varken win rt satmaz. umarim türkiye ye gelmez bu cihaz
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join 5 yıl
Her ne kadar tasarım göreceli olmasına rağmen bu tabletin tasarımı genele hitap edecek şekilde şık. Çok az kişinin tasarımı beğenmemesi gereklidir. Bence gayet hoş çerçeve çok kalın değil farklı renkler ile çeşitlilik katılacaktır. Bir de ince ise tadından yenmez.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tasarımı hoş
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Master_Evil 5 yıl
tasarımı güzel ama işletim sistemi yüzünden satmayacak bi nokia daha
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Dentrassi 5 yıl
Bu tasarım sadece 3 inç ve altı cihazlara yakışıyor gerisi fos ! Çok çirkin hele birde kalın olaracaksa tasarım olaran - alır.
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DH Misafiri 5 yıl
Tablet Z Avrupanın en iyisi oldu...siz hala yapmayın sony haberlerini atlayın... xperiablog.net/...
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Illustrious. 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Tablet Z Avrupanın en iyisi oldu...siz hala yapmayın sony haberlerini atlayın... xperiablog.net/...




Bununda rengi hoş olmuş ama Nokia'nın sistemi ve acemiliğinin birleştiği bi cihazdan ne beklersin.
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W.Fichtner 5 yıl
fiyat uygun olursa yer edebilir nokia
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OZKNaln 5 yıl
bu RT neden satsında gorum
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MegaWolt38 5 yıl
Samsung'un kazma tasarımları yanında gayet güzel olmuş bence. Ya da Asus gibi çerçeveye tablet yapmamışlar en azından...bkz. donanimhaber.com/...
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DubSteq 5 yıl
Tabletin şekli şemali içi dışı çok iyide oyun uygulamaları ne kadar acaba bu RT'de(Android olsa kapışılırdı,RT de nasıl reaksiyon göstericek bilmiyorum ama bu donanım).
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eozenir 5 yıl
sonunda saçma sapan olan andrdoidden ayrı bir model geliyor. bıktım arkadaş o yeşil vücuttan
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