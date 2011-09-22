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Nokia'nın teknolojisi Henry Tirri'ye emanet

7 yıl
11,6b
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12
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Finli iletişim devi Nokia'dan bugün yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran'da, resmi olarak ise bugün kişisel sebeplerle teknolojiden sorumlu yönetici görevinden ayrılan Richard Green'in yerine Henry Tirri atandı. Tirri, bu göreviyle birlikte ayrıca kıdemli başkan yardımcılığı ve Nokia'nın liderlik takımı üyeliği ünvanlarının da sahibi oldu.

Bugünden itibaren görevine başlayan Henry Tirri, hiyerarşik düzen içerisinde İcra Kurulu Başkanı Stephen Elop'un hemen altında görev alacak ve Nokia'nın bugünkü ve gelecekteki teknoloji gündeminden sorumlu olacak.

Doktorasını Bilgisayar Bilimi üzerinde Helsinki Üniversitesi'nde tamamlayan ve Nokia'ya 2004 yılında Araştırma Çalışanı olarak katılan Henry Tirri, 2007 yılında Nokia Araştırma Merkezi NRC'nin başına geçmişti. Koltuğun eski sahibi Richard Green ise, 2010 Mayıs ayında Teknolojiden sorumlu yöneticiliğe getirilmiş ve 11 Şubat 2011'de Nokia'nın liderlik takımın üyesi olmuştu.

Nokia'nın tepe yöneticisi Stephen Elop ise Henry Tirri'nin yeni çalışmasında Nokia'nın pazardaki rolüne daha fazla etki yapmak ve onu hazırlama konusunda imkan sahibi olacağını ifade ederken; Richard Green'e geçiş sürecinde kilit rollerden birini üstlendiği için teşekkür edip, ilerleyen hayatında başarılı olmasını diledi.

Her ne kadar kişisel sebeplerle ayrıldığı duyurulmuş olsa da Finli gazete Helsingin Sanomat göre Richard Green, MeeGo platformunun geliştirilmeye devam etmesini istediği için firmanın tepe yöneticisi Stephen Elop ile fikir ayrılığı yaşıyordu.


<a href="http://press.nokia.com/2011/09/22/nokia-appoints-henry-tirri-chief-technology-officer-and-member-of-nokia-leadership-team/">Nokia</a> Yorum Yaz
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KatanaHero 7 yıl
Nokia Tierry Henry'e mi emanet?
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TsG 7 yıl
Adama yazık olmuş, sadece o değil, Nokia kullanıcıları da Meego'dan umutlu ve geliştirilmesini istiyor...
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Tr@mmler 7 yıl
Son paragraf şaka olmalı. Elop (microsoft) niyetini açıkca belli etmiş.
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alpa07 7 yıl
symbian kaldır.deliyi başa koysan bile satış artar :D
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burak_5866 7 yıl
valla nokia bu işler henry ile fabregas ile olmaz.adam gibi cihaz çıkaracaksın.yoksa kimin atandığı önemli değil.
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SystemApps 7 yıl
Rejenerasyon zaten gerekli bişey...Nokia resmen kabuk değiştiriyor..
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karaköy_soğancısı 7 yıl
wooowww nokia nın teknolojiside varmış heh vay bu günleride gördük :D
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DH Misafiri 7 yıl
bira ericcson şirektinin sonunu hatırlatıyor ericsoon'u nokia bitirdi nokia'yı ıphone ve uzantıları bitiriyor tarih tekerür ediyor
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akcanon 7 yıl
O zaman çarşı karışır
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Lepanto 7 yıl Shady
Shady

Her ne kadar kişisel sebeplerle ayrıldığı duyurulmuş olsa da Finli gazete Helsingin Sanomat göre Richard Green, MeeGo platformunun geliştirilmeye devam etmesi istediği için firmanın tepe yöneticisi Stephen Elop ile fikir ayrılığı yaşıyordu.

Elop kadrolaşıyor, şirketin hayrına iş yapmak isteyen kim varsa gönderiyor. Finlilerin, şirketlerine sahip çıkma vakti geldi de geçiyor...
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Mr. Jingles 7 yıl
Adamın niçin çıkmak istediği belli oldu. Stephen Elop MeeGo diyen kim varsa herkesi yolluyor.
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