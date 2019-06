Apple'ın geçtiğimiz haftalarda tüm detaylarını paylaştığı akıllı saati Watch, yine Apple tarafından belirtildiği üzere 18 saat kullanım süresi sunabiliyor. Bu süreyi yeterli bulmayanlar için alternatif çözümler de gelmeye başladı ve Nomad, Apple Watch için geliştirdiği portatif batarya çözümününü duyurdu.

Yuvarlak hatlara sahip üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanan The Nomad Pod, temel olarak bünyesinde yer alan 1800 mAh gücündeki lütyum polimer bataryasıyla üzerine yerleştirilen Apple Watch akıllı saatleri şarj edebiliyor. Saatin beraberinde gelen manyetik şarj ünitesini modüler gövdesine yerleştirerek aktif olarak kullanan ve isteğe bağlı olarak USB Type A ve Type C portları üzerinden diğer cihazlara enerji takviyesi yapabilen ürün, 80 gramlık ağırlığı ve 72x25mm boyutlarıyla da her zaman taşınabilecek bir alternatif ortaya koyuyor.

2015 Haziran ayında satışa çıkacak olan The Nomad Pod, 60$ fiyat etiketine sahip.

http://www.hellonomad.com/products/pod-for-apple-watch