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Nomad, Apple Watch için geliştirdiği portatif batarya çözümününü duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nomad, Apple Watch için geliştirdiği portatif batarya çözümününü duyurdu
 
Apple'ın geçtiğimiz haftalarda tüm detaylarını paylaştığı akıllı saati Watch, yine Apple tarafından belirtildiği üzere 18 saat kullanım süresi sunabiliyor. Bu süreyi yeterli bulmayanlar için alternatif çözümler de gelmeye başladı ve Nomad, Apple Watch için geliştirdiği portatif batarya çözümününü duyurdu.
Yuvarlak hatlara sahip üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanan The Nomad Pod, temel olarak bünyesinde yer alan 1800 mAh gücündeki lütyum polimer bataryasıyla üzerine yerleştirilen Apple Watch akıllı saatleri şarj edebiliyor. Saatin beraberinde gelen manyetik şarj ünitesini modüler gövdesine yerleştirerek aktif olarak kullanan ve isteğe bağlı olarak USB Type A ve Type C portları üzerinden diğer cihazlara enerji takviyesi yapabilen ürün, 80 gramlık ağırlığı ve 72x25mm boyutlarıyla da her zaman taşınabilecek bir alternatif ortaya koyuyor.
2015 Haziran ayında satışa çıkacak olan The Nomad Pod, 60$ fiyat etiketine sahip.
Nomad, Apple Watch için geliştirdiği portatif batarya çözümününü duyurdu
 

http://www.hellonomad.com/products/pod-for-apple-watch Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
şu saatin fiyatı 5000 tl de gene alırlar.daha çok alırlar hatta buna beş bin verebiliyo desinler diye.insaoğlu cebinde beş kuruşu olmaz ama genede parasına göre çok lükse kaçan yerlerde oturur.gösteriş ve statü insanoğlu için herşeydir.apple da bunun farkında nasılsa alcaklar diyolar ne batarya koyuyolar ne bişey.yalap şalap bişey yapıp koymuyolar o kadar değil tabiki adamlar çalışıyoda.tüketici umrunda değil pek şarja nereye takarsa taksın diyo adamlar.senin şarj edip etmemen önemli değil..
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melancohly 4 yıl
5000mah bataryalı diğer cihazları şarj eden telefonları beklememe gerek yok ki. Cinliler bir yıldır satışını yapıyordu. Thl 5000 incele
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ssj 4 yıl
O Değilde; Saat satılmaz diyenler baya çoğunlukta... Apple Hastası vatandaşları hesaba katmıyorlar... Apple Kalem üretsin ve 100 dolar yapsın; Hayranları Elma logosu var ve zengin ile fakir arasındaki fark belli olsun diye yine satın alırlar :D ( Not: Telefonum iphone )
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Golden Gate 4 yıl
Bunun tek çaresi , telefonlar için taşıdığımız taşınabilir bataryaları yanımızda gezdirmek olacak . Hem telefonu , hem saati şarj edeceğiz boş kaldıkça .

Yada 5000 mah bataryalı , diğer cihazları da şarj edebilen telefonları bekleyeceğiz .

Diğer bir çözüm ise , bataryalı kayışlar .


Kullanmaktan keyif aldığınız sürece , şarj etmeyi de göze alacaksınız .
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