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Nomad'dan Apple Watch için yeni bir stand ünitesi daha

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nomad'dan Apple Watch için yeni bir stand ünitesi daha
 
Gün içerisinde Apple'ın 24 Nisan tarihinde dağıtımına başlayacağı akıllı saati için geliştirdiği The Nomad Pod isimli portatif batarya çözümünü görücüye çıkartan Nomad, ayrıca yine Apple Watch için özel olarak ürettiği stand ünitesini tanıttı.
Askeri sınıf alüminyum malzemeden 10.5 cm x 9.0 cm x 5.0 cm boyutlarında hazırlanan Apple Watch uyumlu stand, kavisli yapısıyla oldukça şık görünüyor ve akıllı saat ile beraber gelecek olan manyetik şarj cihazını kablosuyla beraber kendi gövdesinde güzel bir şekilde taşıyabiliyor. Nomad tarafından belirtildiği kadarıyla 38mm ile 42mm'lik Apple Watch Sport, Apple Watch ve Apple Watch Edition versiyonlarıyla uyumlu olarak kullanılabilen stand, uzay grisi ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle elde edilebiliyor.
Şimdiye kadar 860 adet satıldığı belirtilen Apple Watch uyumlu Nomad stand ünitesi, 30 Nisan tarihinde 60$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
Nomad'dan Apple Watch için yeni bir stand ünitesi daha
 

http://www.hellonomad.com/products/stand-for-apple-watch Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Plegus 4 yıl
Aslında gereksiz gibi görünüyor olabilir ama her gün şarj edilmesi gerekecek bir cihaz için küçük ama önemli aksesuarlar bunlar. Lumiaların kablosuz standları vs. de kullanmayanlara son derece gereksiz geliyor olabilir ancak telefonu masada standa koyup almak kablo takıp çıkarmaktan çok daha kullanışlı oluyor. Bunlar da aynı şekilde olacaktır.
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ALBAY 4 yıl
Biz bir tek Nomad tanıdık o da bu

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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matmuhendisi 4 yıl
İnanılmaz gereksiz
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MK* 4 yıl
ileride yeni doğmuş çocuğa yatak, araba ıvır zıvır alır gibi telefona saate şarj ünitesi ve aksesuar alacağız
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