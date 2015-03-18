Nomad'dan Apple Watch için yeni bir stand ünitesi daha

Gün içerisinde Apple'ın 24 Nisan tarihinde dağıtımına başlayacağı akıllı saati için geliştirdiği The Nomad Pod isimli portatif batarya çözümünü görücüye çıkartan Nomad, ayrıca yine Apple Watch için özel olarak ürettiği stand ünitesini tanıttı.

Askeri sınıf alüminyum malzemeden 10.5 cm x 9.0 cm x 5.0 cm boyutlarında hazırlanan Apple Watch uyumlu stand, kavisli yapısıyla oldukça şık görünüyor ve akıllı saat ile beraber gelecek olan manyetik şarj cihazını kablosuyla beraber kendi gövdesinde güzel bir şekilde taşıyabiliyor. Nomad tarafından belirtildiği kadarıyla 38mm ile 42mm'lik Apple Watch Sport, Apple Watch ve Apple Watch Edition versiyonlarıyla uyumlu olarak kullanılabilen stand, uzay grisi ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle elde edilebiliyor.

Şimdiye kadar 860 adet satıldığı belirtilen Apple Watch uyumlu Nomad stand ünitesi, 30 Nisan tarihinde 60$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.hellonomad.com/products/stand-for-apple-watch