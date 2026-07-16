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    A101 marketlerde indirimli Philips süpürgeler var

    16 Temmuz Ekstra teknoloji ürünleri arasında Philips Aqua Plus 8000 XC057 dikey süpürge ve Philips Marathon Ultimate XB9155 elektrikli süpürge modelleri yer alıyor. 

    16 Temmuz Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin hafta içi Ekstra kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, elektrikli süpürgelerden robot süpürgelere ve tavan armatürlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

    16 Temmuz Ekstra teknoloji ürünleri

    16 Temmuz Ekstra teknoloji ürünleri arasında Philips markasına ait elektrikli süpürgeler yer alıyor. Philips Aqua Plus 8000 XC057 dikey süpürge 0.6 litre toz haznesi, 5 aşamalı filtreleme, 80 dakikaya kadar çalışma süresi, ıslak-kuru temizlik başlığı, evcil hayvanlar için özel fırça gibi özelliklerle 17499TL fiyat etiketine sahip.

    Philips Marathon Ultimate XB9155 elektrikli süpürge modeli toz torbasız tasarım, PowerCyclone 10 motor teknolojisi, NanoClean teknolojisi, Allergy H13 filtre gibi özelliklerle 13499TL olarak satılırken Philips PowerCyclone XB2142 modeli de PowerCyclone 4 teknolojisi ve Super Clean Air filtre ile 5499TL.

    Philips HomeRun 5000 robot süpürge modeli 200 dakika çalışma süresi, gelişmiş haritalama sistemi, ıslak temizleme özelliği, akıllı ev sistemlerine uyumluluk, 10000Pa emiş gücü, otomatik çöp istasyonu gibi özelliklerle 21799TL olarak satılacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 1 gün önce

    Aman dikkat

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