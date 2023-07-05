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    Elektrikli otomobillerin bataryası güvende: 100 yıl yetecek fosfat yatağı keşfedildi

    Bir süre önce Norveç’te 100 yıl yetecek kadar kapasiteye sahip olan yeni bir fosfat maden yatağı keşfedildi. Fosfat, elektrikli otomobillerdeki bataryalarda ve güneş panellerinde kullanılıyor.
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    Elektrikli otomobillere 100 yıl yetecek fosfat yatağı keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Norveçli madencilik şirketi Norge Mining, 70 milyar ton fosfat kayasının Norveç'in güneybatısında, havacılık ve savunma sanayinde kullanılan titanyum ve vanadyum gibi diğer minerallerle birlikte bulunduğunu açıkladı. Fosfat minerali güneş paneller, elektrikli otomobil bataryaları ve gübre yapımında kullanılıyor.

    Tek başına 100 yıl yetecek fosfat madeni keşfedildi

    Keşfedilen yataktan çıkarılacak fosfat kayasının önümüzdeki 100 yıl boyunca dünyanın gübre, güneş panelleri ve elektrikli bataryalarından kaynaklanan talebi karşılayabilecek kadar büyük olduğu belirtiliyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Bürosu’nun (USGS) 2021 yılı verilerine göre dünya genelinde bilinen rezervler 71 milyar ton kadardı.

    Fosfat kayası özellikle gübre endüstrisinde önemli bir bileşen olan fosfor üretiminde kullanılıyor ve dünyada çıkarılan fosfat kayasının yüzde 90'ı tarıma gidiyor. Ayrıca elektrikli araçlar için lityum-demir-fosfat pillerin üretiminde, güneş panellerinde ve küçük miktarlarda yarı iletkenlerde ve çiplerde kullanılıyor. Tüm bu ürünler Avrupa Komisyonu tarafından yeşil ve dijital geçiş için kilit teknolojilerin üretiminde "stratejik öneme sahip" olarak belirlenmiştir.

    AB'nin bağımlılığı bitirecek

    Elektrikli otomobillere 100 yıl yetecek fosfat yatağı keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Verilere göre mevcut fosfat kayası rezervinin yaklaşık 50 milyar tonu Fas’ta bulunuyor. Lahey Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin bir raporunda, Avrupa Birliği'nin neredeyse tamamen dünyanın diğer ülkelerinden fosfat kayası ithalatına bağımlı olduğu ve bloğun kıtlık konusunda endişelenmesi gerektiği ifade ediliyordu. Bu yeni keşif Avrupa için oldukça iyi bir haber.

    Kötü haber ise fosfor rafinasyonunun oldukça karbon yoğun bir süreç olması. Bu nedenle endüstrinin çoğu Çin, Vietnam ve Kazakistan'da bulunmakta. Ancak Norveç bu süreci daha çevreci hale getirmek için karbon yakalama ve depolama teknolojisini uygulayacak. Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı Jan Christian Vestre, "dünyanın en sürdürülebilir maden endüstrisini" geliştirmenin ülkenin "yükümlülüğü" olduğunu söyledi.

    Ek olarak cevher kütlesinin yerin 4,500 metre derinine kadar uzandığı tahmin ediliyor. Bu derinliklerde sondaj yapmak imkansız olduğundan jeologlar, yüzeyden 1.500 metre aşağıya ulaşarak hacmin yalnızca üçte birini değerlendirebildi. Bu da yaklaşık olarak 70 milyar ton mineralize fosfat kayası anlamına geliyor.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    darkaura 4 saat önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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