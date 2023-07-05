Elektrikli otomobillerin bataryası güvende: 100 yıl yetecek fosfat yatağı keşfedildi

Tek başına 100 yıl yetecek fosfat madeni keşfedildi
Keşfedilen yataktan çıkarılacak fosfat kayasının önümüzdeki 100 yıl boyunca dünyanın gübre, güneş panelleri ve elektrikli bataryalarından kaynaklanan talebi karşılayabilecek kadar büyük olduğu belirtiliyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Bürosu’nun (USGS) 2021 yılı verilerine göre dünya genelinde bilinen rezervler 71 milyar ton kadardı.
Fosfat kayası özellikle gübre endüstrisinde önemli bir bileşen olan fosfor üretiminde kullanılıyor ve dünyada çıkarılan fosfat kayasının yüzde 90'ı tarıma gidiyor. Ayrıca elektrikli araçlar için lityum-demir-fosfat pillerin üretiminde, güneş panellerinde ve küçük miktarlarda yarı iletkenlerde ve çiplerde kullanılıyor. Tüm bu ürünler Avrupa Komisyonu tarafından yeşil ve dijital geçiş için kilit teknolojilerin üretiminde "stratejik öneme sahip" olarak belirlenmiştir.
AB'nin bağımlılığı bitirecek
Kötü haber ise fosfor rafinasyonunun oldukça karbon yoğun bir süreç olması. Bu nedenle endüstrinin çoğu Çin, Vietnam ve Kazakistan'da bulunmakta. Ancak Norveç bu süreci daha çevreci hale getirmek için karbon yakalama ve depolama teknolojisini uygulayacak. Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı Jan Christian Vestre, "dünyanın en sürdürülebilir maden endüstrisini" geliştirmenin ülkenin "yükümlülüğü" olduğunu söyledi.
Ek olarak cevher kütlesinin yerin 4,500 metre derinine kadar uzandığı tahmin ediliyor. Bu derinliklerde sondaj yapmak imkansız olduğundan jeologlar, yüzeyden 1.500 metre aşağıya ulaşarak hacmin yalnızca üçte birini değerlendirebildi. Bu da yaklaşık olarak 70 milyar ton mineralize fosfat kayası anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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teskurler super kurye
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Fururlar oni purada :)