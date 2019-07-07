Note 10'un kulaklık girişine sahip olmadığını gösteren kılıf görselleri yayınlandı

Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus modellerine ait kılıf görselleri, önümüzdeki ay resmiyet kazanacak amiral gemisinin 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmayacağını ortaya koydu.

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Piyasadaki Samsung marka telefonlar arasında 3.5 mm kulaklık girişi olmayan (Galaxy A8s gibi) modeller elbette ki var. Ancak bu Note serisi için bir ilk anlamına geliyor.

Lansman tarihi 7 Ağustos

Görseller aynı zamanda Note 10 serisinin dikey olarak konumlandırılmış arka kamera sistemi ile geleceğini açığa çıkardı. Ayrıca Bixby tuşundan yoksun olduğunu da görüyoruz. Samsung Galaxy Note 10 serisi 7 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1147002931306045440