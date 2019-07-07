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Note 10'un kulaklık girişine sahip olmadığını gösteren kılıf görselleri yayınlandı

Samsung tarafından önümüzdeki ay tanıtılacak Galaxy Note 10'un kılıf görselleri yayınlandı. Görünüşe bakılrısa amiral gemisi telefon 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmayacak.
14 sa. (Son Güncelleme: 14 sa.)
2,9b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus modellerine ait kılıf görselleri, önümüzdeki ay resmiyet kazanacak amiral gemisinin 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmayacağını ortaya koydu.
Ayrıca Bkz. "Sony Xperia 20'nin teknik özellikleri ortaya çıktı"
Piyasadaki Samsung marka telefonlar arasında 3.5 mm kulaklık girişi olmayan (Galaxy A8s gibi) modeller elbette ki var. Ancak bu Note serisi için bir ilk anlamına geliyor.

Lansman tarihi 7 Ağustos

Görseller aynı zamanda Note 10 serisinin dikey olarak konumlandırılmış arka kamera sistemi ile geleceğini açığa çıkardı. Ayrıca Bixby tuşundan yoksun olduğunu da görüyoruz. Samsung Galaxy Note 10 serisi 7 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1147002931306045440 Yorum Yaz
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DokuzKuyrukluTilki 14 sa. en beğenilen
Ulan kalem var zaten. 3.5mm kalem yerinden ince. Telefonu inceltmiyorsun e zaten bu telefonda maliyetten kısılmaz. Her zaman bir falsoları olmalı yoksa rahat edemiyorlar.
Ulan kalem var zaten. 3.5mm kalem yerinden ince. Telefonu inceltmiyorsun e zaten bu telefonda maliyetten kısılmaz. Her zaman bir falsoları olmalı yoksa rahat ed...
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Golden Gate 13 sa.
3.5 mm girisi kaldirmamasi gerekiyor.
Millet sadece kulaklik degil, mikrofon ve yeri geldiginde aux tan ses sistemone de bagliyor.
Cihazın çerçevesini küçülteceğim diye, 3.5 mm jack kaldır, üzerine kamera deliği aç, tutuş ergonomisini düşür.
Geçiniz.
3.5 mm girisi kaldirmamasi gerekiyor.Millet sadece kulaklik degil, mikrofon ve yeri geldiginde aux tan ses sistemone de bagliyor.Cihazın çerçevesini k...
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QuexSeeL 13 sa.
Samsung Note serisinde yapması gereken şeylerden birer birer vaz geçiyor note serisinin sıradan modellerden farkı kalmıyor. Kalem varsa kavissiz düz ekran olmalı, üst seviye bir seri ise hiç bir eksiği olmamalı bir önceki modelden eksiği olmamalı hatta daha dolu olmalı. 3.5mm jak yok, nabız ölçme sensörü yok, uv sensörü muhtemelen yok, Donanım sensör sayısı bakımından bu telefon Note 4 ten daha gerilemiş durumda resmen. Kamera 1 den 3 e çıkınca süper gelişme olmuyor fotoğraf çekiyordu yine çekiyor sadece şimdi daha çeşitli çekiyor o kadar. Fakat şimdi ne 3.5mm jak kullanabiliyoruz ne de önceden olan sensörleri kullanabiliyoruz.
Samsung Note serisinde yapması gereken şeylerden birer birer vaz geçiyor note serisinin sıradan modellerden farkı kalmıyor. Kalem varsa kavissiz düz ekran olma...
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Henkan 6 sa. yeni yorumcu
Tasarımı beğendim.
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AirSupport 6 sa.
Galaxy Note serisi en sevdiğim (belki tek) samsung mobil cihazıydı. 3.5Jack’i kaldırmak tamamen kapitalizmdir hiçbir mantıklı açıklaması yok.
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Penah000000 6 sa.
böyle tasarımda gelirse kusarım böyle tasarıma s10 plus alarım hemen
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R0llingMan 7 sa.
Yav neden kaldırıyorsunuz ne zararı var. Sırf Apple'ın halt yemesi illa o ne yapıyorsa yapmak zorundamısınız. 😠
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cumur 8 sa.
en azından kutusundan dönüştürücü aparatı falan çıkar yada kablosuz kulaklık bile çıkarabilirler kutudan, adamlar sadece telefon vermiyor diğer marka gibi
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MrKattchup 9 sa.
Samsung Note 10'a özel earbuds ları kutuda verse tadından yenmez.
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mekan54 10 sa.
Tebrikler Samsung yine yaptı yapacağını.😀
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akbirkurt 11 sa.
Apple ne yaparsa diğer firmalar da peşinden geliyor.
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borukuzen 12 sa.
Yıllardır severek Note serisini kullanan biri olarak kulaklık girişinin kaldırılmasını hiç istemiyorum. Fakat illa ki çıkacaksa kutu içerisine çift girişli kulaklık dönüştürücü adaptörünü koyarlarsa insanlar şarj ederken de kulaklıktan müzik dinleyebilir.
Gönül ister ki kulaklık girişini çıkarıyorsan içerisine kablosuz kulaklığı da koy. Türkiye şartlarında o kadar parayı telefon satın almakta kullanırken 2 kez düşünmek zorunda kalıyoruz. Bunu yapsa bizim gibi Note severleri değil farklı kullanıcıların da ilgisini çekecektir.
Yapılan ekran eleştirilerine ben de katılıyorum. Note 4 de olduğu gibi bende düz ekran kullanılmasını kaleme biraz daha fazla kullanım alanı sunulmasını istiyorum.
Eğer Samsung bundan sonra çıkacak Note telefonlarda böyle bir seçenek sunmaya başlasa tercihim kavissiz düz ekranı tercih etmek olurdu.
Özellikle resim ve video editleme programlarıyla telefon üzerinden hızlı bir şekilde düzenleme yapmayı sevenler için bu durum bazen can sıkıcı olabiliyor. Kalemle düzenleme yaparken ekranın kenarına geldiğinde kavisli bölgeden kayıyor.
Ikinci bir sorun da aldığı darbelerde, genellikle kavisli bölgeden çatlamalar oluyor. Malum kavisli ekranın değişim maliyeti de ortada.
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ovazlayici 12 sa.
İlerleyen zamanda bunlar Samsung kablosuz kulaklıkları da zorunlu kılarlar kulaklık giriş yeri yok Bluetooth kulaklık kullanımını birebir zorunlu kılıyoruz demiş adamlar
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