Sony Xperia 20'nin teknik özellikleri ortaya çıktı

Japon teknoloji devi Sony, Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde 21:9'luk en-boy oranına sahip oldukça uzun ekranlara sahip modellerden oluşan Xperia 10 ailesini tanıtmıştı. Xperia 10 serisinin tanıtılışı üzerinden henüz 6 ay bile geçmemiş olmasına karşın Xperia 20'nin ayak sesleri duyulmaya başladı. Geçtiğimiz ay render görüntüleri sızdırılan cihazın, şimdi ise teknik özellikleri ortaya çıktı.

Sony Xperia 20, 21:9'luk en-boy oranına sahip 6 inçlik LCD bir ekranla geliyor. Tıpkı Xperia 10'da olduğu gibi Xperia 20'de herhangi bir çentik veya kamera deliği yer almıyor. Ayrıca cihaz diğer tüm Sony modelleri gibi oldukça kalın çerçevelere sahip.

Xperia 20, Snapdragon 710 yonga setinden güç alacak. Xperia 10, Snapdragon 630 yonga seti ile karşımıza çıkmıştı ve Xperia 20, bu bakımdan selefine performans konusunda oldukça büyük bir fark atacak gibi gözüküyor.

Xperia 20, her biri 12 MP çözünürlüğünde olan iki adet arka kamera sensörüne ev sahipliği yapacak. Ancak ana sensörün yanındaki ikincil sensörün işlevi hakkında şu an için herhangi bir fikrimiz yok.

158 x 69 x 8.1 mm ölçülerine sahip olan cihazın ağırlığı henüz bilinmiyor. Xperia 10, 162 gram ağırlığındaydı. Cihazların ölçüleri oldukça benzer olduğundan Xperia 20'nin ağırlığının selefininki ile hemen hemen aynı olacağını düşünüyoruz.

https://www.gizmochina.com/2019/07/06/alleged-specs-of-xperia-20-leaks-powered-by-snapdragon-710/

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Cihaz,ve'lık iki adet RAM seçeneği ileve'lık iki adet dahili depolama seçeneğiyle geliyor.'da'lik oldukça küçük bir bataryaya yer vermişti. Umuyoruz'de batarya konusunda çok daha cömert davranır.