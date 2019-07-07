Kim Nerede? 20 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia 20'nin teknik özellikleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz ay render görüntüleri ortaya çıkmış olan Sony Xperia 20'nin şimdi de teknik özelliklerinden büyük bir kısmı ortaya çıktı. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
14 sa. (Son Güncelleme: 14 sa.)
3,4b
10
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Japon teknoloji devi Sony, Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde 21:9'luk en-boy oranına sahip oldukça uzun ekranlara sahip modellerden oluşan Xperia 10 ailesini tanıtmıştı. Xperia 10 serisinin tanıtılışı üzerinden henüz 6 ay bile geçmemiş olmasına karşın Xperia 20'nin ayak sesleri duyulmaya başladı. Geçtiğimiz ay render görüntüleri sızdırılan cihazın, şimdi ise teknik özellikleri ortaya çıktı.
Sony Xperia 20, 21:9'luk en-boy oranına sahip 6 inçlik LCD bir ekranla geliyor. Tıpkı Xperia 10'da olduğu gibi Xperia 20'de herhangi bir çentik veya kamera deliği yer almıyor. Ayrıca cihaz diğer tüm Sony modelleri gibi oldukça kalın çerçevelere sahip.
Xperia 20, Snapdragon 710 yonga setinden güç alacak. Xperia 10, Snapdragon 630 yonga seti ile karşımıza çıkmıştı ve Xperia 20, bu bakımdan selefine performans konusunda oldukça büyük bir fark atacak gibi gözüküyor.
Cihaz, 4 GB ve 6 GB'lık iki adet RAM seçeneği ile 64 GB ve 128 GB'lık iki adet dahili depolama seçeneğiyle geliyor.
Xperia 20, her biri 12 MP çözünürlüğünde olan iki adet arka kamera sensörüne ev sahipliği yapacak. Ancak ana sensörün yanındaki ikincil sensörün işlevi hakkında şu an için herhangi bir fikrimiz yok.
158 x 69 x 8.1 mm ölçülerine sahip olan cihazın ağırlığı henüz bilinmiyor. Xperia 10, 162 gram ağırlığındaydı. Cihazların ölçüleri oldukça benzer olduğundan Xperia 20'nin ağırlığının selefininki ile hemen hemen aynı olacağını düşünüyoruz.
Sony, Xperia 10'da 2870 mAh'lik oldukça küçük bir bataryaya yer vermişti. Umuyoruz Xperia 20'de batarya konusunda çok daha cömert davranır.
https://www.gizmochina.com/2019/07/06/alleged-specs-of-xperia-20-leaks-powered-by-snapdragon-710/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 sa. Spider-Man: Far From Home, gişede beklentilerin üzerine çıktı 5 sa. NASA’nın uzayda bulunan ve uzaya gönderilecek beş keşif uydusu 6 sa. Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu 6 sa. Denizlerdeki yabancı cisimlere dolanan hayvanların hayatı risk altında 8 sa. Şimdi Intel düşünsün! AMD Ryzen 9 3900X incelemesi 11 sa. 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı 11 sa. Apple eksik OLED siparişleri nedeniyle Samsung'a 683 milyon dolar ödedi 12 sa. Huawei'nin geliştirdiği HongMeng işletim sistemi önümüzdeki ay tanıtılabilir 12 sa. Chrome çok kaynak tüketen reklamları otomatik olarak engelleyecek 13 sa. Sony'den rulo ekranlı katlanabilir telefon geliyor 13 sa. Toyota kendi kendini şarj edebilen güneş enerjili otomobil üzerinde çalışıyor 14 sa. MSI göreve hazır | AMD Ryzen için X570 Ace 14 sa. Note 10'un kulaklık girişine sahip olmadığını gösteren kılıf görselleri yayınlandı 14 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sony Xperia 20'nin teknik özellikleri ortaya çıktı Sonraki En nadir bulunan Atari oyunu 90 bin dolara satışta 16 sa. Binance buluşmaları bu kez Ankara’da 17 sa. Lenovo tercüme yapabilen akıllı faresini duyurdu 17 sa. Japonya ve Güney Kore anlaşmazlığı bellek fiyatlarını arttırabilir 18 sa. Google Chrome’a oynat butonu geliyor 19 sa. Mozilla, ücretli reklam engelleme servisini test etmeye hazırlanıyor 20 sa. Honor Band 5’ten ilk görüntü geldi 1 gün Netflix, film sektöründe aradığını bulamadı: Bütçeler kısılacak 1 gün Gears 5’in sistem gereksinimleri belli oldu 1 gün Steam Yaz İndirimleri'nden 30 TL'ye alınabilecek oyunlar 1 gün MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi 1 gün Intel yeni Islay Canyon mini NUC serisini satışa sundu 1 gün 2si1 | Milli Otomobil ne zaman geliyor? 1 gün Microsoft iki yıl boyunca kullanılmayan hesapları sileceğini açıkladı 1 gün BMW CEO’su Harald Kruger gelecek yıl görevi bırakacağını açıkladı 1 gün Analistlere göre Apple katlanabilir iPad üzerinde çalışıyor 1 gün Meizu'nun ilk 5G özellikli telefonu için tarih belli oldu 1 gün 10 milyon Android kullanıcısı, sahte Samsung güncelleme uygulamasını yükledi 1 gün Huawei P20 ve P20 Pro için EMUI 9.1 güncellemesi yayınlandı 1 gün Sekiz Ford modeline daha Android Auto desteği geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
Konami, PES Serisinin İsmini Neden eFootball Olarak Değiştirdi...
Bölüm Sonu Canavarı
Valve'ın CEO'su Newell Half-Life 3'e Dair Sinyaller Vermiş Ola...
Bölüm Sonu Canavarı
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
Onu sevdiğimi yazdığım mesajı yolladım CEVAP GELDİ...
DH Forum
Otomotiv krizi nasıl aşılır?
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim