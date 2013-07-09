Nowhere Studios'un Monochroma yapımı Kickstarter'a geliyor





Türk yapımcı Nowhere Studios tarafından geliştirilen ve büyük ses getiren Monochroma oyunu, normalde Aralık 2013 tarihinde yayınlanacak. Ancak oyuna mali destek sağlamak adına yapımcılar Kickstarter platformuna çıkma kararı aldı.





Şu an taslak aşamasında olan proje, 80 bin dolar bağış hedefiyle kısa süre içerisinde açılacak ve bağış tamamlanırsa, destekçiler oyuna daha erken sahip olma şansını yakalayacak. Ayrıca destekçilerin fotoğrafları da oyun içerisinde farklı mekanlarda görülebilecek.





Sadece tek renkten oluşan Monochroma karamsar ve ürkütücü bir atmosferin yanı sıra 1950'li yılları andıran fantastik bir şehirde, bir robot fabrikasının etrafında geçen bir hikâye örgüsüne sahip. Evlerinden çok uzaklaşan iki kardeş, görmemesi gereken şeylerle karşılaşıyor ve bulundukları karanlık dünyanın sır perdesini aralayacak uzun bir yolculuğa çıkıyor. Oyun yerli Limbo olarak da adlandırılıyor.

http://www.kickstarter.com/projects/445804219/790075130?token=5bc08ed2