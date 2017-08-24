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NuTonomy Singapur'da otonom taksi hizmeti sunacak

ABD merkezli yazılım şirketi NuTonomy, geliştirdiği teknolojileri ticari olarak kullanıma sunmayı amaçlıyor. Şirket önümüzdeki yıl Singapur'da otonom taksi hizmeti sunacak
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Otonom araç geliştiren şirketler teknolojilerini ticari kullanıma sunmak için sabırsızlanırken ABD'li yazılım şirketi NuTonomy, otonom teknolojisini gerçek hayatta kullanmak için net tarih verdi. NuTonomy CEO'su Karl Iagnemma tarafından yapılan açıklamaya göre şirket 2018'in ikinci çeyreğinde Singapur'da tamamen otonom taksi programı başlatacak. Şirketin daha önce belirlediği zaman çizelgesine uygun olarak başlatılacak programda "tamamen otonom" ifadesinin kullanılması dikkat çekti. 


Sürücü de Bulunacak

Reuters'ın haberine göre şirket tamamen otonom araçlardan oluşacak bir taksi hizmetinden bahsetse de henüz NuTonomy'nin otonom teknolojisinin ne seviyede olduğu bilinmiyor ve ilk etapta, Uber'ın yaptığına benzer bir şekilde, otonom araçta sürücüye de yer verilmesi bekleniyor. Güneydoğu Asya'da yaygın olarak kullanılan gezinti hizmeti Grab ile birlikte otonom araç testlerini gerçekleştiren NuTonomy'nin otonom taksi hizmetinde de Grab ile ortaklığa gideceği tahmin ediliyor. 


Iagnemma açıklamasında gelecek yılın ikinci çeyreğini işaret etse de otonom taksi hizmetinin tam anlamıyla hazır hale gelmesinin üçüncü ya da dördüncü çeyreği bulabileceği belirtiliyor ancak Iagnemma hedefledikleri tarihte işleri tamamlamayı umduğunu dile getirdi. NuTonomy bu planının yanı sıra bu yılın sonlarına doğru ABD'li yolculuk paylaşım şirketi Lyft ile birlikte Boston'da bir test programı başlatmayı planlıyor.


https://cleantechnica.com/2017/08/22/nutonomy-aiming-q2-2018-launch-commercial-self-driving-taxi-service/ Yorum Yaz
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sniper23 1 yıl
Taksiciler, minibüscüler, otobüscüler ve kamyoncular...
Otonom araçlar gelse de şunlardan bir kurtarsak artık.
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