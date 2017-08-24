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Yeni Toyota Supra, 400 bg üzeri güç üreten V6 turbo motorla gelecek

Toyota ve BMW'nin ortaklaşa geliştirdiği Supra ve Z4 projesinde ikilinin yeni geliştirdiği 400 beygir üzeri güç üreten turbo beslemeli V6 benzinli motor kullanılacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,4b
2
28
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Toyota'nın BMW ile ortak olarak geliştirdiği Supra/Z4 projesi pek çok otomobil sever tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz gün Z4 konsept modelinin tanıtılmasının ardından bu kez de Supra hakkında bilgiler geldi. Bir Toyota çalışanından aldığı bilgileri IH8MUD forumlarında paylaşan kullanıcı araç hakkında bazı yanlış bilinenlere de açıklık getirdi.
Öncesinde 6 silindir bir motordan güç alacağı bilinen Supra'da BMW'nin sıralı 6 silindirli motorlarından birinin geliştirilmiş bir versiyonunun kullanılacağı düşünülüyordu. Ancak kullanıcının verdiği bilgilere göre araçta ikilinin yeni geliştirdiği 3,5 litrelik turbo beslemeli V6 bir motor yer alacak. Motorun gücü tam olarak verilmese de 400 beygirin üzerinde olacağı söyleniyor. Daha önce bazı çevreler tarafından ortaya atılan yalnızca otomatik şanzımanın olacağı bilgisi de yalanlanırken, yeni Supra'da manuel şanzımanın da olacağı belirtiliyor.
Aracın ilerleyen dönemde üst seviye bir versiyon olarak hibrit bir seçeneğe de sahip olabileceği belirtilirken, yeni Supra'nın 2019 başında piyasaya sürülmek istendiği söyleniyor. Yine de Auto Bild'ın bilgisine göre yeni Supra'nın konsept versiyonunu Ekim ayındaki Tokyo Otomobil Fuarında görebiliriz.

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baryen 2 yıl en beğenilen
1. Şimdi GTR a laf etmişsiniz ama açın bakın Almanyadaki Nürburgring pistindeki sıralamaları
GTR nerde dodge nerde.. nurburgringlaptimes.com/...
2. 400 beygir üstü demiş siz 80 beygir m koydu üstüne diyorsunuz. O zamanlardan bu zamana hem yakıt tüketimini azattı bütün firmalarhadi geçtim f1 raçlarında bile motor hacmi ve maksimum devir düzenlemeleri yapıldı geçtiğimiz senelerde. - araç kilosu yol tutuşu - downforce -güç aktarımındaki kayıplar vb ifade etmiyor zaten 1000 beygir koy getsin sizin için... 1000+ beygirlik hangi supra nürburgring de rekor kırmış ?
1. Şimdi GTR a laf etmişsiniz ama açın bakın Almanyadaki Nürburgring pistindeki sıralamalarıGTR nerde dodge nerde..nurburgringlaptimes.com/...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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haberelectro 2 yıl
BMW nin motorlarıyla gelecek. V6 değil. Teknik özellikleri daha önce sızmıştı.
newcarsreleasedates.com/...
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catpower 2 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

hastasıyım
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Bluflame 2 yıl
adam hell-cat demek istemiş.
neyseki honda nsx’i getirdi içimiz açıldı
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Master_Evil 2 yıl
hem supra hem z4, 90lı yılların ruhuba aykırı bir tasarımla gelmesinden çekiniyorum, 400+hp stock versiyonu olacak onu da unutmamak lazım, yeter ki altyapı olsun onu daha yukarılara çıkarırlar
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Şıh Hazretleri 2 yıl
Eski Supra'ya güvenlik ekipmanları koyup satın, başka bir sey istemez. Supra diye gudik gudik arabalar üretip de kralın kemiklerini sızlatmayın
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2jz1993 2 yıl
Forumun bilmişleri hemen gelmiş.400 bg olmazmış bilmem ne... Araba daha ortada yok gelmiş olmaz etmez yorumları yapılıyor.En iyi siz biliyorsunuz helal
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Guest-F8946C419 2 yıl
98 model supranın yeri dolmaz
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StreamRolleR 2 yıl
Motorunu 2JZ-GTE efsanesi gibi yaparlarsa Alpha Queen GTR larla aynı araç çıkar. Blok cacık olursa Supraya elveda diyoruz.
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Angelica 2 yıl
Kim ne derse desin 90 larin japon otomobilleri efsanedir. Simdi artik cok zor.
S2000 olsun, skyline, supra hatta corolla bile sinifina gore efsane araclardir.
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baryen 2 yıl en beğenilen
1. Şimdi GTR a laf etmişsiniz ama açın bakın Almanyadaki Nürburgring pistindeki sıralamaları
GTR nerde dodge nerde.. nurburgringlaptimes.com/...
2. 400 beygir üstü demiş siz 80 beygir m koydu üstüne diyorsunuz. O zamanlardan bu zamana hem yakıt tüketimini azattı bütün firmalarhadi geçtim f1 raçlarında bile motor hacmi ve maksimum devir düzenlemeleri yapıldı geçtiğimiz senelerde. - araç kilosu yol tutuşu - downforce -güç aktarımındaki kayıplar vb ifade etmiyor zaten 1000 beygir koy getsin sizin için... 1000+ beygirlik hangi supra nürburgring de rekor kırmış ?
1 Yanıt Yanıtla +7
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sarkihalindekal 2 yıl baryen
baryen
1. Şimdi GTR a laf etmişsiniz ama açın bakın Almanyadaki Nürburgring pistindeki sıralamaları
GTR nerde dodge nerde.. nurburgringlaptimes.com/...
2. 400 beygir üstü demiş siz 80 beygir m koydu üstüne diyorsunuz. O zamanlardan bu zamana hem yakıt tüketimini azattı bütün firmalarhadi geçtim f1 raçlarında bile motor hacmi ve maksimum devir düzenlemeleri yapıldı geçtiğimiz senelerde. - araç kilosu yol tutuşu - downforce -güç aktarımındaki kayıplar vb ifade etmiyor zaten 1000 beygir koy getsin sizin için... 1000+ beygirlik hangi supra nürburgring de rekor kırmış ?

Bu Challenger'ı ne zannediyorlar anlamıyorum. Challenger'ı hızlı otomobil olarak gören kişi otomobilden anlıyorum demesin. Challenger dediğimiz aracı bazı 6 silindirli atmosferik araçlar bile geçebiliyor. Retro görünüm hava direncini bayağı arttırıyor Challenger'da, araç kıçını zor kaldırıyor. Gtr gibi ciddi bir otomobili Challenger'la kıyaslamak büyük ayıp en önemlisi... Hele hele Gtr killer demek gülünç...
2 Yanıt Yanıtla +2
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