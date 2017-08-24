Yeni Toyota Supra, 400 bg üzeri güç üreten V6 turbo motorla gelecek

Toyota'nın BMW ile ortak olarak geliştirdiği Supra/Z4 projesi pek çok otomobil sever tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz gün Z4 konsept modelinin tanıtılmasının ardından bu kez de Supra hakkında bilgiler geldi. Bir Toyota çalışanından aldığı bilgileri IH8MUD forumlarında paylaşan kullanıcı araç hakkında bazı yanlış bilinenlere de açıklık getirdi.

Öncesinde 6 silindir bir motordan güç alacağı bilinen Supra'da BMW'nin sıralı 6 silindirli motorlarından birinin geliştirilmiş bir versiyonunun kullanılacağı düşünülüyordu. Ancak kullanıcının verdiği bilgilere göre araçta ikilinin yeni geliştirdiği 3,5 litrelik turbo beslemeli V6 bir motor yer alacak. Motorun gücü tam olarak verilmese de 400 beygirin üzerinde olacağı söyleniyor. Daha önce bazı çevreler tarafından ortaya atılan yalnızca otomatik şanzımanın olacağı bilgisi de yalanlanırken, yeni Supra'da manuel şanzımanın da olacağı belirtiliyor.

Aracın ilerleyen dönemde üst seviye bir versiyon olarak hibrit bir seçeneğe de sahip olabileceği belirtilirken, yeni Supra'nın 2019 başında piyasaya sürülmek istendiği söyleniyor. Yine de Auto Bild'ın bilgisine göre yeni Supra'nın konsept versiyonunu Ekim ayındaki Tokyo Otomobil Fuarında görebiliriz.