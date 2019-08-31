Nubia Red Magic 3S'in tanıtılacağı tarih belli oldu

Nubia, Nisan ayının sonlarında üst sınıf özelliklerle donatılmış oyun odaklı Red Magic 3 akıllı telefonunu tanıtmıştı. Çinli şirket şimdi de daha güçlü bir model çıkarmaya hazırlanıyor. Red Magic 3S olarak adlandırılan cihaz 5 Eylül tarihinde duyurulacak.

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Snapdragon 855 Plus yonga seti ile güçlendirilmesi beklenen yeni telefon mevcut Red Magic 3'ün yükseltilmiş versiyonu olarak piyasaya sürülecek. Dolayısı ile cihazda hafıza ve kamera ile ilgili iyileştirmeler görebiliriz.

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Daha da önemlisi Red Magic 3S, pürüzsüz birsağlayacak bazı yeni özelliklere de sahip olabilir. Şimdiye kadar cihazla ilgili herhangi bir somut bilgi ortaya çıkmadı. Ancak önümüzdeki günlerdeoyun odaklı telefonunhep birlikte öğreneceğiz.