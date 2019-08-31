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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nubia Red Magic 3S'in tanıtılacağı tarih belli oldu

Çinli ZTE'nin alt markası Nubia, yeni bir oyun odaklı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Red Magic 3S olarak adlandırılan cihazın lansman tarihi resmen açıklandı...
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Nubia, Nisan ayının sonlarında üst sınıf özelliklerle donatılmış oyun odaklı Red Magic 3 akıllı telefonunu tanıtmıştı. Çinli şirket şimdi de daha güçlü bir model çıkarmaya hazırlanıyor. Red Magic 3S olarak adlandırılan cihaz 5 Eylül tarihinde duyurulacak.
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Snapdragon 855 Plus yonga seti ile güçlendirilmesi beklenen yeni telefon mevcut Red Magic 3'ün yükseltilmiş versiyonu olarak piyasaya sürülecek. Dolayısı ile cihazda hafıza ve kamera ile ilgili iyileştirmeler görebiliriz.

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Daha da önemlisi Red Magic 3S, pürüzsüz bir oyun deneyimi sağlayacak bazı yeni özelliklere de sahip olabilir. Şimdiye kadar cihazla ilgili herhangi bir somut bilgi ortaya çıkmadı. Ancak önümüzdeki günlerde merakla beklenen oyun odaklı telefonun tüm detaylarını hep birlikte öğreneceğiz.

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