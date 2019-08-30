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6.000 mAh bataryalı Samsung Galaxy M30s'in render görüntüsü ortaya çıktı

Gelecek ay resmi olarak tanıtılması planlanan, 6.000 mAh'lik bir batarya ve 48 MP'lik bir ana kamera ile gelmesi beklenen Galaxy M30s'in render görüntüsü ortaya çıktı.
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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6.000 mAh bataryalı Samsung Galaxy M30s'in render görüntüsü ortaya çıktı
Güney Koreli mobil teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki ay Galaxy M30'un daha gelişmiş varyantı olan Galaxy M30s'i resmi olarak tanıtması bekleniyor. Galaxy M30'unkinden daha gelişmiş bir işlemci, daha büyük bir batarya ve daha güçlü bir arka kamera kurulumu ile gelmesi beklenen cihazın mavi-yeşil gradyanlı varyantının render görüntüsü ortaya çıktı.
Ortaya çıkan bu görüntü geçmişteki sızıntıları da doğrular nitelikte. Zira cihazın sol üst köşeye hizalandırılmış dikdörtgen şeklinde üçlü bir arka kamera kurulumuyla geleceği önceden ortaya çıkmış bir detaydı.
Cihazın tasarımı konusundaki diğer detaylar selefiyle oldukça benzer. Alt kısmında 3,5 mm'lik bir kulaklık jakı bulunan cihazın sağ köşesinde açma / kapatma düğmesi ve ses kontrol butonları bulunuyor.
Cihazın teknik özelliklerine de gelecek olursak, önceki sızıntılara göre Galaxy M30s, Exynos 9610 yonga setinden gücünü alacak, arka kamera kurulumunda 48 MP'lik bir ana kamera sensörü yer alacak ve 6.000 mAh'lik dev bir batarya ile gelecek.
Galaxy M30s’in önümüzdeki ay Hindistan’da 15.000 INR (210 $ / 190 €) ile 20.000 INR (280 $ / 255 €) arasında bir fiyat etiketi ile piyasaya sürüleceği düşünülüyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m30s_render-news-38949.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Galaxy. 1 sa. yeni yorumcu
Bataryaya bak be
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TearsForFears 1 sa.
6000 batarya ve 3.5mm kulaklık girişi yerinde duruyor. Exynos 9610 un performansı snapdragon 660-665 ile kafa kafaya. Amoled ekran 48 mp kamera ve en önemlisi 6000 mah batarya. Bu telefon olmuş.
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