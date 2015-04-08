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Nubia Z9 "çerçevesiz" olacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,6b
1
21
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Nubia Z9
 
Nubia Z9 olduğu iddia edilen model arkada 
ZTE geçtiğimiz günlerde Nubia Z9 Mini ve Nubia Z9 Max modellerini duyurmuştu. Bizde bu bağlantıdaki bir haberle modelleri ayrıntılı bir şekilde sizlere aktarmıştık. Ancak Çinli üretici hala asıl beklenen model Nubia Z9'u tanıtmış değil.
Şirket yeni modelini kısa bir süre sonra tanıtılacağını açıklamıştı. Bu kez ise üst düzey bir yönetici olan Ni Fei'den yeni bir açıklama geldi. Yönetici Z9 modelinin çerçevesiz olacağını onayladı. Daha önce de cihaz ile ilgili yapılan çeşitli sızıntılar kenar kısımlarda çerçevenin olmadığını gösteriyordu.
Yöneticinin bu açıklaması da sızdırılan tasarımları bir bakıma doğruladı. Cihazın beklenen teknik özellikleri ise 5.2 inçlik Full HD /Quad HD ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB sistembelleği, 32GB depolama alanı, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası şeklinde. Modelin bir iki ay içerisinde duyurulması bekleniyor.
Nubia Z9
 

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The-Engineer 4 yıl
Yanları inceltirken altı , üstü unutmuşlar. Fazlasıyla çirkin olmuş
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MoÇü 4 yıl
yanlar iyi güzelde. alt ve üst kısmı çok çirkin eğer görsel doğruysa.
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felixamor 4 yıl
Sanırım tüm forum olarak alt üst çerçevelerin çirkinliği ve gereksiz büyüklüğünde hemfikiriz. İstenilen biçimde ince çerçeveli ve kapasitif tuşlu zarif bir telefon üretilemedi henüz.
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zdniz 4 yıl
üst ve alt nedir öle allah aşkına
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CemTnTn 4 yıl
Uzaya tatile mi çıktın mübarek? gsmarena.com/...
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Masquerade89 4 yıl
alt üst iğrenç
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shadowmexo 4 yıl
yanlar yok ama üst ve alt'a kaçak kat çıkmışlar. belediye görmesin.
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alp0007 4 yıl
Tasarım benim zevkime göre çirkin.
Çerçevesiz telefonlarda ekranın o kısmının dokunmatik duyarlılığının ya azaltılması yada olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa kullanması zorlaşır. Herhalde birileri bunu düşünmüştür.
Hayırlısı...
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keskin53 4 yıl
çinliler artık birbirlerini kopyalamaya baslamıs
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complete_ 4 yıl
LG G2'deki tasarım inceliği hiçbir telefonda yok ya sağdan soldan ya alttan üstten fire veriyorlar..diğer nubia telefonlarda da aynı, özellikle alt üst dengesi çok kötü..
1 Yanıt Yanıtla +1
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nightsoldier 4 yıl
Sharpın buna benzer bir modeli var. Onun tasarımı daha iyi. m.gazetevatan.com/...
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kesbi 4 yıl
Üst ve alt tarafı çerçeveden saymıyorlar galiba. O halde yan tutsunlar telefonu öyle saysınlar.
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