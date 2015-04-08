Nubia Z9 "çerçevesiz" olacak

Nubia Z9 olduğu iddia edilen model arkada

ZTE geçtiğimiz günlerde Nubia Z9 Mini ve Nubia Z9 Max modellerini duyurmuştu. Bizde bu bağlantıdaki bir haberle modelleri ayrıntılı bir şekilde sizlere aktarmıştık. Ancak Çinli üretici hala asıl beklenen model Nubia Z9'u tanıtmış değil.

Şirket yeni modelini kısa bir süre sonra tanıtılacağını açıklamıştı. Bu kez ise üst düzey bir yönetici olan Ni Fei'den yeni bir açıklama geldi. Yönetici Z9 modelinin çerçevesiz olacağını onayladı. Daha önce de cihaz ile ilgili yapılan çeşitli sızıntılar kenar kısımlarda çerçevenin olmadığını gösteriyordu.

Yöneticinin bu açıklaması da sızdırılan tasarımları bir bakıma doğruladı. Cihazın beklenen teknik özellikleri ise 5.2 inçlik Full HD /Quad HD ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB sistembelleği, 32GB depolama alanı, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası şeklinde. Modelin bir iki ay içerisinde duyurulması bekleniyor.