Nükleer enerji doğalgaz ithalatını 7.2 milyar dolar azaltacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Türkiye'de kurulması planlanan nükleer güç santralleri faaliyete geçtiğinde yıllık doğalgaz ithalatı 7.2 milyar dolar azalacak. Mersin ve Sinop’ta kurulacak bu 2 nükleer santrale ek olarak hayata geçirilmesi planlanan üçüncü santral ile birlikte 2030 yılına kadar toplam elektrik üretiminin en az yüzde 15’inin nükleer enerjiden elde edilmesi hedefleniyor.

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Mersin'de devreye sokulacak ilk nükleer santralin inşası konusunda Rusya ile anlaşılmıştı. Sinop'ta yapılması planlanan ikinci nükleer santral ise Japon ve Fransız iş birliğiyle yapılacak. Yaklaşık 22 milyar dolara mal olacak Sinop Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2023 yılında, ikinci ünitesinin 2024 yılında, üçüncü ünitesinin 2027 ve dördüncü ünitesinin ise 2028 yılında işletmeye alınması planlanıyor.

3 nükleer santrale 60 milyar dolar

Öte yandan üçüncü nükleer santralin yeri konusunda ise İğneada'nın adı geçiyor. Türkiye, 2023 yılına kadar 60 milyar dolar harcayarak 3 nükleer santral kurmayı amaçlıyor. Bu sayede 2030 yılında toplam elektrik üretiminin en az yüzde 15’i nükleer enerjiden elde edilebilecek. Ayrıca nükleer enerjinin bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirten Enerji Bakanlığı yetkilileri, inşaat sürecinde 10 bin kişinin istihdam edileceğinin de altını çizdi.