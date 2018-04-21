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Nükleer enerji doğalgaz ithalatını 7.2 milyar dolar azaltacak

Mersin ve Sinop’ta kurulacak iki nükleer santral doğalgaz ithalatını 7.2 milyar dolar azaltacak. 2030'a kadar toplam elektrik üretiminin %15'inin nükleer enerjiden elde edilmesi planlanıyor.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Onur Seven
Haber Editörü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Türkiye'de kurulması planlanan nükleer güç santralleri faaliyete geçtiğinde yıllık doğalgaz ithalatı 7.2 milyar dolar azalacak. Mersin ve Sinop’ta kurulacak bu 2 nükleer santrale ek olarak hayata geçirilmesi planlanan üçüncü santral ile birlikte 2030 yılına kadar toplam elektrik üretiminin en az yüzde 15’inin nükleer enerjiden elde edilmesi hedefleniyor.
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Mersin'de devreye sokulacak ilk nükleer santralin inşası konusunda Rusya ile anlaşılmıştı. Sinop'ta yapılması planlanan ikinci nükleer santral ise Japon ve Fransız iş birliğiyle yapılacak. Yaklaşık 22 milyar dolara mal olacak Sinop Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2023 yılında, ikinci ünitesinin 2024 yılında, üçüncü ünitesinin 2027 ve dördüncü ünitesinin ise 2028 yılında işletmeye alınması planlanıyor.

3 nükleer santrale 60 milyar dolar

Öte yandan üçüncü nükleer santralin yeri konusunda ise İğneada'nın adı geçiyor. Türkiye, 2023 yılına kadar 60 milyar dolar harcayarak 3 nükleer santral kurmayı amaçlıyor. Bu sayede 2030 yılında toplam elektrik üretiminin en az yüzde 15’i nükleer enerjiden elde edilebilecek. Ayrıca nükleer enerjinin bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirten Enerji Bakanlığı yetkilileri, inşaat sürecinde 10 bin kişinin istihdam edileceğinin de altını çizdi.

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FRAPS_TR 1 yıl en beğenilen
Ruslar akilli valla , hem santralin sahibi olacak hem ürettigi elektriği bize pahaliya satacak. Hemde olası bir faciada sadece Türkiye zarar görecek. Bu santrale onay verenler , Türkiyeyi sömürge haline getimek isteyenler ile aynı kişiler.

Rusun nukleer elektriğine ihtiyac varsa , kablo ile buraya taşı , nasıl olsa parası ile alacaksın.Santrali niye bizim toprağa kurdurtuyorsun?
Ruslar akilli valla , hem santralin sahibi olacak hem ürettigi elektriği bize pahaliya satacak. Hemde olası bir faciada sadece Türkiye zarar görecek. Bu santra...
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2 Yanıt Yanıtla +44
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oray 1 yıl
Şu anda doğal gaz ithalatının %50'den fazlasını hangi ülkeden yapıyoruz? Rusya
peki, Akkuyu'daki nükleer santrali kim yapacak ve uranyum kimden satın alınacak? Rusya...
Eee kardeşim ben ne anladım bu işten, adı doğal gazdı, şimdi uranyum oldu, hatta daha tehlikeli bir enerji üretim yöntemi! Tamam yapın nükleer santral de bari ülkeyi farklı bir ülke seçseydiniz de en azından arz güvenliği artsaydı demezler mi adama!
Şu anda doğal gaz ithalatının %50'den fazlasını hangi ülkeden yapıyoruz? Rusyapeki, Akkuyu'daki nükleer santrali kim yapacak ve uranyum kimden satın alınaca...
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Yanıtla +33
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Nevfel 1 yıl
Nükleer uzmanlar konuyu basmışlar.
Sanıyorsunuz ki derdimiz sadece nükleer enerji üretmek. Öncelikle nükleer teknolojinin kullanım alanlarını öğrenin. Burada yetişecek vatandaşlarımızın ülkeye katma değeri yüksek teknolojileri kazandıracağı gerçeğini de öğrenin.
Son noktada da nükleer bomba yapma yoluna gireceğimizi kafanıza sokun artık. Bugün ki dünya da nükleer bombası olmayanın söz hakkı yok. Bu teknolojiyi öğrenip bunu yapmalıyız.
Zararlı vs bunlar hikaye. Düşmanlarımız bıraktı mı ki siz sahip olmaktan korkuyorsunuz?
Nükleer santralden korktuğunuz kadar nükleer bombalardan korkmuyorsunuz . Ama 2 dk elektrik kesintisi olsa dırdırınız bitmiyor.
Nükleer uzmanlar konuyu basmışlar.Sanıyorsunuz ki derdimiz sadece nükleer enerji üretmek. Öncelikle nükleer teknolojinin kullanım alanlarını öğrenin. Burada...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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DH Misafiri 1 yıl
Üretilen elektrik piyasanın 3 katı fiyata devlet tarafından satın alınacak. Öyle habercik yazıyorsunuz ki, sanki nükleer santral bedava elektrik verecek. 3 katı fiyata devlete satılan elektrik toplam satılama maliyeti ile digalgazi kıyaslayan, öyle yazın.
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DH Misafiri 1 yıl
Dh propaganda yapıyor.
Sanki bu santralin elektriği Türkiye'ye bedava verilecek.
Nükleer güvenli olsa Almanya mevcut nükleer enerji santrallerini kapatmazdı
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agent1453 1 yıl
Yine Vatandaşa girecek yani her zaman olduğu gibi,Güneş Enerjisine neden yatırım yapmazlar anlamam,zararı da yok.
Yenilenebilir enerji kaynakları kısaca şunlardır;
Güneş enerjisi
Rüzgar enerjisi
Hidrolik (hidroelektrik) enerjisi
Jeotermal enerjisi
Biyokütle enerjisi(biyoyakıt enerjisi de dahil)
Hidrojen enerjisi
Dalga enerjisi
Gelgit enerjisi
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erdemkuru 1 yıl
hopa artvin ardahanı felen kıskanıyorum şuan. direk gürcistana kaçabilecekler felaket gerçekleştiğinde. ki kesin gerçekleşicek. hem deniz dalgasından hem rüzgardan hem de güneşten enerji üretebilecek dünyanın nadide ülkelerinden biri ama inatçılar taktı nükleere. diğerlerinin cebe fazla getirisi yok galiba
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kub4rm4n 1 yıl
ya bi de bunu güzel bişey gibi haber yapmışsınız. nükleer santraller geleceğimize ihanettir. o kadar çok alternatif enerji kaynağı varken dünyayı daha da kirletmenin ne anlamı var?
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firat_kilic 1 yıl
Savaşta Düşman olsan önce uçakla veya denizaltı, x... nükleeri hedef alırsın iş bitti.
Ayrıca maliyet düşünce hiç bir zaman yansıtılmıyor. Vatandaşı devletin bir parçası olarak görmüyorlar. Sömürmek için kullanıyorlar. Vampir devlet.
Neden? Mesela bu tepedekilerin geçmişi belediyeden gelme...
Önce otobusler benzinliydi sonra mazota geçildi biletlere zam geldi hani yansıtma? Peki sonra mazottan daha ucuz olan doğal gaza geçildi hani yansıtma? Peki bir sonra elektrik güneş ... demek ki bunlar vampir.
Elektriğe gelince az elektrik yakın enerji tasarrufu falan filan derken ampulden flor-hasana döndük hop herkes döndü mü? faturaya bir daha zam flor-hasanın bir anlamı kalmadı yanı oyun led'e dönüyor...
Su... Dedelerimizin parası ile kazılan çukurlar yani barajlar gökten inen tüm insanların canlıların terleyip atmosferden üzerimize yağan damlacık sular bunlarda bir zam var mı? mesela Tanrı bir zam yapsa bu ne anlama gelir? Kuraklık? Peki insanları aynı yere toplayıp kuraklıktan bahsedebilirmisin? evet böylece zam yapabilirmisin evet.... belediyeye msg attım.. dedim kardeşim 2006da 2tl civarı olan su neden 4.6tl yıl 2014 civarı... biz indirim yaptık zam yapmadık vs... Biz dediğiniz kimsiniz kim yaptı? belediye meclis falan filan kim dedim bu meclis nerede gezer adı vs... bloklandım... ve o tarihte 2006 dolar kurundan baktım 2014e dolar olarak bile böyle bir zam yok ! iyide Tanrı suyu gökten dolarlamı indiriyor? Bu dolardan da pahalı... bu arada...
Nükleer mi?............... bu da yeni hikayemiz.....
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zeynelali 1 yıl
☀️ güneş varken nükleer santral neden???
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WB 1 yıl
Sizi gidi yandaslar kac para aldiniz hepimiz radyasyondan olup gidecegiz iste
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DaRKFoRCeS 1 yıl
Bizim baba kanser hastası 2 yılda kemoterapi ile zar zor toparladı.
Hasta baktınız mı bilmiyorum.
Ya da kanser hastası yakınız var mı?
Fırsatınız olursa ya da Hacettepe de onkoloji bölümünde tanıdığınız kanser hastalarının çoğunluğu karadeniz bölgesinden olduğunu teyit edebilirler.
Ne kadar genetik olsada çevremizde bir sürü kanserojen madde ile iç içe iken neden nükleer santral.
Kısaca dünyanın en zor işi hasta bakmaktır.
Düşmanıma bile beddua etmem kanser konusunda.
2 sene hemen hergün 400 km yol yapmak hastanede evrak peşinde koşmak hastaya bakmak herkesin harcı değil.
Çocuğunuz var pripyata götürmek istermisiniz ya da park yerini hastanede oynamasını.
Tabi ki hayır yazacaksınız.
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gun 1 yıl DaRKFoRCeS
Kaçak elektrik kullanılan bölgelerde çok fazla baraj ve dolayısı ile HES var. Ama oralardan buralara gelirken çok kayıp oluyor o yüzden batıya doğru yapılıyor.
15 yıl yüksek fiyat garantisi var sonra piyasa fiyatından alınacak. Bu arada sanırım Ermenistan sınırında olan eski nükleer santral ile Bulgaristan sınırımızda olan yine eski mi eski santralden haberiniz yok sanırım.
Gücümüz onları kapatmaya yetmediğine göre çok daha güvenli bir santral yapmakta bir sıkıntı yok sanırım.
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