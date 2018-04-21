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iPhone SE 2'de kulaklık girişi yer almayabilir

iPhone 7'den beri akıllı telefonlarında kulaklık girişine yer vermeyen Apple bu kararından vazgeçecek gibi görünmüyor. Yaklaştığı iddia edilen iPhone SE 2'de kulaklık girişi olmayabilir.
1 yıl
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22
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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En son söylentilere bakılırsa iPhone SE 2'de 3.5mm kulaklık girişi yer almayacak. Apple'ın iPhone 7'den bu yana kulaklık girişini ortadan kaldırmaya çalıştığını düşünürsek bu pek sürpriz bir hamle sayılmaz ancak şimdilik sadece bir spekülasyon olduğunu da unutmamak gerekir.
Ayrıca Bkz. "LG G7 ThinQ özel Google Assistant tuşuyla gelecek"
Aslına bakılırsa şu an için iPhone SE 2'nin varlığı biraz muallakta. Son sertifikasyon başvurusu telefonun yolda olduğunu ve hatta önümüzdeki birkaç ay içinde duyurulabileceğini ortaya koymuştu. Ancak tahminlerinde pek yanıldığını görmediğimiz Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından hazırlanan bir rapor, iPhone SE 2'nin geliştirilmeyebileceğini iddia ediyor.

550 dolarlık ucuz iPhone geliyor

Kuo hafta başında Apple'ın 550 dolar fiyat etiketi taşıyan daha ucuz bir iPhone çıkarabileceğini öne sürmüştü. Bunun doğru olduğunu varsayarsak Apple'ın kısıtlı bütçeye sahip müşterilere bu telefonu sunması iPhone SE 2'den daha mantıklı olacak gibi görünüyor. Her halükarda şirketin iPhone SE 2'yi duyurup duyurmayacağını önümüzdeki bir iki ay içerisinde hep birlikte öğreneceğiz.

http://pocketnow.com/2018/04/20/apple-iphone-se-2-no-headphone-jack-rumor Yorum Yaz
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lg02561 1 yıl en beğenilen Bluedn
ne alaka? gençler müzik dinlemez mi yani? tam tersi değil mi normalde? ihtiyar napsın kulaklığı
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lg02561 1 yıl Bluedn
e var yani nolcak. sen kablosuz kullanıyorsun diye herkes kablosuz mu kullansın? veya herkes kablosuz mu kullanmak zorunda. orana baksak kablolu kullananlar hala daha fazladır emin ol. iphone bu lekilde oluşturmuş stratejisini satışları da o şekilde olur. ama 3.5 mm jak olmaması eksikliktir.
e var yani nolcak. sen kablosuz kullanıyorsun diye herkes kablosuz mu kullansın? veya herkes kablosuz mu kullanmak zorunda. orana baksak kablolu kullananlar ha...
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TIMERIDER 1 yıl Bluedn
Kaliteli ses almak için 1500 lira verip en kralından kulaklık alıp flac yada yüksek kalite mp4 arşivi yapıp dinleyenler var. Apple yaptıysa doğrudur düşüncesi aklını kullanmya üşenmektir. Örnek:çentik yakında gidiyor ama pek çok taklit eden oldu.
Kaliteli ses almak için 1500 lira verip en kralından kulaklık alıp flac yada yüksek kalite mp4 arşivi yapıp dinleyenler var. Apple yaptıysa doğrudur düşüncesi ...
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FTuberk 1 yıl
Gerçekten şuursuz haberler yapılmaya başlandı.
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Bluedn 1 yıl
Kulaklık üreticileri Apple baskısıyla yavaş yavaş kablosuz kulaklıklara geçiş yapacak yoksa silip giderler.
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Kerim5100 1 yıl Bluedn
Sennheiser:




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Bluedn 1 yıl
size katılmıyorum, yeni çağ soketsiz olacak buna alışın
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darkhair 1 yıl
Şu kulaklık yuvasının çıkarılmasına sevinenleri kesinlikle anlamıyorum.
Olay sadece bluetooth kulaklık değil. Hepimizde son model bluetoothlu araç yok. Aux girişi çoğu arabada kullanılması zorunlu birşey.
Hadi kendi arabanda bluetooth var diyelim. Başka birinin arabasıyla uzun yola çıktığın zaman kendi müziğini hiçbir şekilde aktaramıyorsun.
Sığ düşünmekten vazgeçin lütfen...
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Kerim5100 1 yıl darkhair
Hocam he de geç. Onlar Apple'ın maaşlı koyunları onlara ne anlatsan boş

Zaten kullandıkları eşyalar kendilerinin ne kadar sığ olduğunu gösteriyor. O yüzden telefon parasını kulaklığa verip yanına 4 haneli paralara DAC AMP alanlar nedir ki yoooo "On oyoso OorPods oğbiyyyyy"

Sizin soruna da şey derler kesin "O zomon Boloğtot odoptor ol horşoyo Opplo mo doşonson"
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CoreXXX 1 yıl
klasik apple dayatması. dikatatör sanıyor kendini. kablosuz kulaklık iteleyecek herkese. umarım bir gün bu firma çok büyük tepki görür ve bi daha insanların güvenini kazanamacak hale gelir. çünkü çirkef ve güvenilmez bir firma
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Bluedn 1 yıl
Iphone standardı bellidir lightning girişini hem şarj hem kulaklık girişi olarak kullanabilirsin. Apple 2 soket yerine tek soketle bu işin altından kalkabiliyor
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kesbi 1 yıl Bluedn
O sorun değil sorun şarj ederken nasıl dinleyeceksin. Birini seçmek zorunda bırakıyor. Onun yerine lightning portunu kaldırıp kablosuz şarja geçse kulaklık girişi kalsa daha mantıklı olurdu. Pek çok profesyonel müzik ekipmanını bağlamak zorlaşıyor bu şekilde. Kulaklık girişini koymamak neresinden bakarsanız bakın öküzlüktür.
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Johan Elmander 1 yıl
Neden hiçbir üretici 2.5mm'lik jack kullanmaya geçmecen direk jackı kaldırdılar? Yer diyorsanız 2.5luk jack çok daha az yer kaplıyor.
Bazı pazarlama işleri kendilerine kaybettiriyor.
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Bluedn 1 yıl
Kaliteli ses almak isteyen Bose QuietComfort 35 alacaktır, android çağ dışı 3.5 mm jak girişinden biran önce kurtulmalı
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TIMERIDER 1 yıl Bluedn
anladık tamam çentikli olsun iphone girişine hede hödö kulaklık olsun.Bunlar senin görüşlerin.senin böyle düşünüyoır olman doğru olduğunu göstermez.apple tamamen ticari düşünüyor,seninde böyle düşünmeni sağlıyor.madem 3,5 mm jak çağ dışı o zaman yeni bir standart çıkarıp telefona eklesin görelim.. asla yapmaz.
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Kerim5100 1 yıl Bluedn
Hayırdır sizi Çerkezköy'den özenle mi seçip salıyorlar buraya

O çağdışı 3.5mm jak girişiyle çalışan bir iki kablolu kulaklık yazarım, bırak QC35'i o kıytırık kulaklıkların yanına iPhone X'i koysan falım sakız muamelesi çekerler ona bilesin. Şimdi git pazarcını çağır 2 kilo lazım bana
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Ekrem71.5 1 yıl
İşine gelmeyen almasın kardeşim ben alacağım kullanmasam bile apple koleksiyonumun bir parçası olacak !
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Bluedn 1 yıl
Çentik tasarım çok başarılıydı anroid telefonlar taklit edene kadar
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