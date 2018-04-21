iPhone SE 2'de kulaklık girişi yer almayabilir

Haber Editörü
En son söylentilere bakılırsa iPhone SE 2'de 3.5mm kulaklık girişi yer almayacak. Apple'ın iPhone 7'den bu yana kulaklık girişini ortadan kaldırmaya çalıştığını düşünürsek bu pek sürpriz bir hamle sayılmaz ancak şimdilik sadece bir spekülasyon olduğunu da unutmamak gerekir.Ayrıca Bkz. "LG G7 ThinQ özel Google Assistant tuşuyla gelecek"
Aslına bakılırsa şu an için iPhone SE 2'nin varlığı biraz muallakta. Son sertifikasyon başvurusu telefonun yolda olduğunu ve hatta önümüzdeki birkaç ay içinde duyurulabileceğini ortaya koymuştu. Ancak tahminlerinde pek yanıldığını görmediğimiz Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından hazırlanan bir rapor, iPhone SE 2'nin geliştirilmeyebileceğini iddia ediyor.
550 dolarlık ucuz iPhone geliyor
Kuo hafta başında Apple'ın 550 dolar fiyat etiketi taşıyan daha ucuz bir iPhone çıkarabileceğini öne sürmüştü. Bunun doğru olduğunu varsayarsak Apple'ın kısıtlı bütçeye sahip müşterilere bu telefonu sunması iPhone SE 2'den daha mantıklı olacak gibi görünüyor. Her halükarda şirketin iPhone SE 2'yi duyurup duyurmayacağını önümüzdeki bir iki ay içerisinde hep birlikte öğreneceğiz.
http://pocketnow.com/2018/04/20/apple-iphone-se-2-no-headphone-jack-rumor Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Olay sadece bluetooth kulaklık değil. Hepimizde son model bluetoothlu araç yok. Aux girişi çoğu arabada kullanılması zorunlu birşey.
Hadi kendi arabanda bluetooth var diyelim. Başka birinin arabasıyla uzun yola çıktığın zaman kendi müziğini hiçbir şekilde aktaramıyorsun.
Sığ düşünmekten vazgeçin lütfen...
Zaten kullandıkları eşyalar kendilerinin ne kadar sığ olduğunu gösteriyor. O yüzden telefon parasını kulaklığa verip yanına 4 haneli paralara DAC AMP alanlar nedir ki yoooo "On oyoso OorPods oğbiyyyyy"
Sizin soruna da şey derler kesin "O zomon Boloğtot odoptor ol horşoyo Opplo mo doşonson"
Bazı pazarlama işleri kendilerine kaybettiriyor.
O çağdışı 3.5mm jak girişiyle çalışan bir iki kablolu kulaklık yazarım, bırak QC35'i o kıytırık kulaklıkların yanına iPhone X'i koysan falım sakız muamelesi çekerler ona bilesin. Şimdi git pazarcını çağır 2 kilo lazım bana
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2556 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, cep telefonu ve