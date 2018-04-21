iPhone SE 2'de kulaklık girişi yer almayabilir

En son söylentilere bakılırsa iPhone SE 2'de 3.5mm kulaklık girişi yer almayacak. Apple'ın iPhone 7'den bu yana kulaklık girişini ortadan kaldırmaya çalıştığını düşünürsek bu pek sürpriz bir hamle sayılmaz ancak şimdilik sadece bir spekülasyon olduğunu da unutmamak gerekir.

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Aslına bakılırsa şu an için iPhone SE 2'nin varlığı biraz muallakta. Son sertifikasyon başvurusu telefonun yolda olduğunu ve hatta önümüzdeki birkaç ay içinde duyurulabileceğini ortaya koymuştu. Ancak tahminlerinde pek yanıldığını görmediğimiz Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından hazırlanan bir rapor, iPhone SE 2'nin geliştirilmeyebileceğini iddia ediyor.

550 dolarlık ucuz iPhone geliyor

Kuo hafta başında Apple'ın 550 dolar fiyat etiketi taşıyan daha ucuz bir iPhone çıkarabileceğini öne sürmüştü. Bunun doğru olduğunu varsayarsak Apple'ın kısıtlı bütçeye sahip müşterilere bu telefonu sunması iPhone SE 2'den daha mantıklı olacak gibi görünüyor. Her halükarda şirketin iPhone SE 2'yi duyurup duyurmayacağını önümüzdeki bir iki ay içerisinde hep birlikte öğreneceğiz.

http://pocketnow.com/2018/04/20/apple-iphone-se-2-no-headphone-jack-rumor