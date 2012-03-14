Nvidia, ARM üzerinde CUDA geliştirme kitini sunuyor

Yeni nesil Kepler mimarisini temel alan GeForce GTX 680'i pazara sunmak için gün sayan Nvidia, mobil teknolojiler için yatırımlarını sürdürüyor. Tegra platformu ile ultra-mobil cihazlarda pazar payını daha da yukarılara taşımayı hedefleyen Nvidia, aynı zamanda Windows 8'in ARM versiyonu ile birlikte Tegra platformunu farklı segmentlere de taşımayı planlıyor.

Microsoft ile yakın işbirliği içerisinde olan Nvidia, grafik işlemcilerin paralel işlem yeteneklerinden daha fazla faydalanabilmek için geliştirmekte olduğu CUDA ortamını genişletiyor ve ARM platformunda da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

CUDA on ARM Development Project (CARMA) isimli proje kapsamında Nvidia, Tegra çekirdek tasarımını temel alan ve içerisinde çok sayıda CUDA çekirdeği yani paralel işlem birimi bulunduran mobil, masaüstü ve sunucu odaklı işlemciler sunmayı ve bu işlemciler için CUDA ortamı üzerinden yazılım optimizasyonları sağlayarak yüksek paralellikteki uygulamalarda performans artışı kazandırmayı hedefliyor. ARM platformu için CUDA geliştirme çalışmalarının merkezinde ise Denver Projesi bulunuyor. Daha önceki haberlerimizde detaylarını verdiğimiz bu proje kapsamında Nvidia, özelleştirilmiş ARM mimarisi üzerine konumlandırdığı yeni çekirdek tasarımını en az 256 paralel işlem birimi ile harmanlayarak güçlü bir yapı sunmayı planlıyor. Nvidia, geliştiricilerin hızlı bir şekilde adapte olabilmesi için SECO tarafından hazırlanan ve dört çekirdekli ile Tegra 3 işlemcisi ile Quadro 1000M GPU'sunu, SECO Quadmo747-X/T30 anakartı üzerinde Nvidia'nın Quadro M MXM kartı ile buluşturuyor.

Bu geliştirme kiti Nvidia'nın, ARM Cortex-A9 tabanlı dört Tegra 3 çekirdeği ve 2GB SOC bellek ile geliyor. 96 CUDA çekirdeğine sahip Quadro 1000M GPU'suna da 2GB GPU bellek eşlik ediyor. Teorik maksimum performansı tek hassasiyetli işlem gücü 270 GFLOP, tek hassasiyetli işlem gücü ise 135 GFLOP. Ayrıca üzerinde Gigabit Ethernet ve SATA portu bulunan kartta görüntü aktarımı için HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. Yeni geliştirme kartının maliyeti henüz bilinmiyor ancak 800-1200$ seviyesinde olması bekleniyor.