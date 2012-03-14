Nvidia, ARM üzerinde CUDA geliştirme kitini sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yeni nesil Kepler mimarisini temel alan GeForce GTX 680'i pazara sunmak için gün sayan Nvidia, mobil teknolojiler için yatırımlarını sürdürüyor. Tegra platformu ile ultra-mobil cihazlarda pazar payını daha da yukarılara taşımayı hedefleyen Nvidia, aynı zamanda Windows 8'in ARM versiyonu ile birlikte Tegra platformunu farklı segmentlere de taşımayı planlıyor.
Microsoft ile yakın işbirliği içerisinde olan Nvidia, grafik işlemcilerin paralel işlem yeteneklerinden daha fazla faydalanabilmek için geliştirmekte olduğu CUDA ortamını genişletiyor ve ARM platformunda da yaygınlaştırmayı hedefliyor.
CUDA on ARM Development Project (CARMA) isimli proje kapsamında Nvidia, Tegra çekirdek tasarımını temel alan ve içerisinde çok sayıda CUDA çekirdeği yani paralel işlem birimi bulunduran mobil, masaüstü ve sunucu odaklı işlemciler sunmayı ve bu işlemciler için CUDA ortamı üzerinden yazılım optimizasyonları sağlayarak yüksek paralellikteki uygulamalarda performans artışı kazandırmayı hedefliyor. ARM platformu için CUDA geliştirme çalışmalarının merkezinde ise Denver Projesi bulunuyor. Daha önceki haberlerimizde detaylarını verdiğimiz bu proje kapsamında Nvidia, özelleştirilmiş ARM mimarisi üzerine konumlandırdığı yeni çekirdek tasarımını en az 256 paralel işlem birimi ile harmanlayarak güçlü bir yapı sunmayı planlıyor. Nvidia, geliştiricilerin hızlı bir şekilde adapte olabilmesi için SECO tarafından hazırlanan ve dört çekirdekli ile Tegra 3 işlemcisi ile Quadro 1000M GPU'sunu, SECO Quadmo747-X/T30 anakartı üzerinde Nvidia'nın Quadro M MXM kartı ile buluşturuyor.
Bu geliştirme kiti Nvidia'nın, ARM Cortex-A9 tabanlı dört Tegra 3 çekirdeği ve 2GB SOC bellek ile geliyor. 96 CUDA çekirdeğine sahip Quadro 1000M GPU'suna da 2GB GPU bellek eşlik ediyor. Teorik maksimum performansı tek hassasiyetli işlem gücü 270 GFLOP, tek hassasiyetli işlem gücü ise 135 GFLOP. Ayrıca üzerinde Gigabit Ethernet ve SATA portu bulunan kartta görüntü aktarımı için HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. Yeni geliştirme kartının maliyeti henüz bilinmiyor ancak 800-1200$ seviyesinde olması bekleniyor.
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Büyük amaçlarından birisi HPC(hi performance computing) konusunda doğal olarak bağımlı olduğu Intel/AMD sistemlerdeki CPU yerine kendisinin bir alternatifini koymak. Tesla tabanlı bi süper bilgisayar yapalm dediğinizde, bu kartları sürecek kontrol edicek CPU lazım sistemde, bunlarda doğal olarak intel/amd veya istenirse ihtiyaca göre başka bişey oluyor (atıyorum ibm power). Aynı zmanda yine hem AMD hem Intel ihtiyaca göre özelleştrilmiş devre üretebilme kapasitesine ve mühendislik gücüne sahip. Bunlar Nvidia'nın hareket kabiliyetini kısıtlıyor ve bağımlı hale getiiriyor.
Daha önce de fx5200 ile buna benzer kartı çıkmıtı Nvidianın, dh de haberi var. Bunlara özel board da diyebilirsiniz, development board da diyebilirsiniz, gücüne göre genel maksatlı bilgisayar da dersiniz. Fiyatı son kullanıcıya göre pahalı mı pahalı. A9 kullanan Beagleboard gibi development boardların da fiyatı pahalı(150-200$ sanırım). Napılır bunlarla, robot yaparsın servoları kontrol edersin, görüntü işlemesi yaparsın vs. vs. Arıza sorun bişey olduğunda kartı çıkar yenisini tak kullan gibi. Boyuna ve işlem yeteneğine göre istediğin herşeyi yaparsın(medya player da olr diyecem de absürd kaçacak).
CPU-GPU nun ne olduğunu biliyorsan, Latency Wall'ın uygulamayı nasıl etkilediğini biliyorsan, herşeyi GPU'da hesaplayıp kullanamayacağını biliyorsan, ama uygun olarak kartın yeteneklerine göre program geliştirip bunun GPU'dan faydalanmasını beklersen olur. Tutup bi progmaın baştan aşağı hızlanacağını düşünürsen hayal kurarsın. Programın, GPU üstünde çalışabilecek kayar nokta hesaplamaları hızlandırmasını düşünürsen doğru bi iş yaparsın. Amaç da o tür işler zaten. Saniyede bilmem kaç mpixel veri işlemen gerektimi böyle sistemler işe yarar. Tutup bf3 gibi oyun yazmaya kalkarsan hiçbi işine yaramaz. Web database server kurmaya kalkarsan yazık edersin, ama yüksek çözünürlüklü görüntüyü işlemesi gereken bi robot uygulaması için kullanırsan çok şey kazandırır.
i7 9xx lerin 90-100gflop işlem gücü var, bu kartın gücü ise GPU'dan kaynaklanıyor(bilmeyenler için Tegra-3 linpack de 1.3 ghzde 140Mflop civarı bi sonuç veriyor). Ama i7 cpu, bu ise bi kart. CPU da yapılabilecek işler var, GPU'da yapılamayacak işler var, ikisinin de yeri işi gücü ayrı(i7 SB/IB'lerde de GPU var deki GPU'nun hesap gücü de yukarılarda esasen, ama bu konuyu zaten farklı yere çekiyor).
Cuda olayını kullanabilmek için bir sonraki laptopu nvidia ekran kartlı alıcam. gerçi işlemci üzerinde de çalışıyo ama önemli olan performansı görebilmek.
ayrıca .net üzerinde cuda kodu yazabilmek için "Cudafy" adında bir proje geliştiriyolar. eğer bir yerlere gelirse veya nvidia desteğini .net api si ile genişletirse muazzam hızda çalışan uygulamalar yazmak işten değil.
çocuk nvidia dan sonrasını anlamamış yazıda :)
-sakin sakin!... ekran kartı haberi diğer konuda :)
şimdi klavyeyi bırak ve yavaş hareketlerle diğer konuya geç... :)