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Nvidia CEO: ARM işlemciler de Core iX benzeri modellendirme şekline adapte olacak

7 yıl
12,8b
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6
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, gelecek stratejilerinde Tegra platformunun büyük önem taşıdığına bir kez daha vurgu yaptı. AsiaD Konferansı'nın son konuşmacısı olarak sahneye çıkan Huang, ARM platformuna destek sunan Windows 8 sürümünün ilk olarak tabletlerde kullanılacağını ifade ederken, bu alanda ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.
iPad haricindeki tablet pazarının %70'ine hakim olduklarını ve Tegra 2 ile 13 farklı akıllı telefon modelinde yer aldıklarını belirten Huang, Nvidia olarak görsel işlem ve  mobil teknolojiler olmak üzere iki farklı alanda yer aldıklarını, mobil rekabetteki ana rakiplerinin de Qualcomm olduğunu söyledi. Huang'a göre Qualcomm ile rekabette farklılıklar söz konusu zira kendi şirketinin işlem dünyasından geldiğini söyleyen Huang, buna karşın Qualcomm'un ise iletişim dünyasından geldiğini dikkat çekerken, bu alandaki uzmanlıklarına vurgu yaptı.
Jen-Hsun Huang'ın en dikkat çekici açıklamalarından biri de tek yonga modelinin uzun soluklu olmayacağını söylemesi oldu. ARM tabanlı işlemcilerin farklı cihazlar için alt modellere ayrılması gerektiğine vurgu yapan Huang, bu noktada Intel'in Core i serisi gibi model ayrımına gidilmesi gerektiğini belirtti. Huang yakında otomobil pazarında yaygınlaşacaklarını, önümüzdeki yıl ile birlikte tüm Audi'lerde Tegra işlemci olacağını da sözlerine ekledi.

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M@U 7 yıl en beğenilen
Bu adam yine farklı bir şeylerin peşinde gibi. Şimdiye kadar hemen hemen giriştiği tüm işlerde başarılı oldu. Adamın vizyonu inanılmaz. Artık, GeForce gibi Tegra'nın da her nesli için farklı modellere sahip olduğunu göreceğiz galiba.

İyidir, bundan tahminen 3 yıl sonra alacağım telefonda Tegra işlemci bulunması hoşuma gider.
Zira özel yazılım desteği var.
Bu adam yine farklı bir şeylerin peşinde gibi. Şimdiye kadar hemen hemen giriştiği tüm işlerde başarılı oldu. Adamın vizyonu inanılmaz. Artık, GeForce gibi Teg...
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alpa07 7 yıl
Baktı masaüstü pc lerde bir gelişme yok(oyun olarak)ceep telefonuna yöneldi.Bu adam harbi başarılı bir ceo
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6Clas 7 yıl
Adam parayı nasıl fazla kazanmanın peşinde dönüverdiler cep telefonlarına artık cep telefolarıda grafik işlemciye dayanıyor sonuçta pc yi unutmasalar bari önümüzdeki yıllarda belkide pc yerine sadece ekran kartı kullanırız belki
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Kirk Lee 7 yıl
Mobil arenada iyi işler çıkaracağa benziyor nvidia... Android platformunda oyun sayısnın artmasıyla portati konsollara rakip olup başarılarını perçinleyebilirler.
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M@U 7 yıl en beğenilen
Bu adam yine farklı bir şeylerin peşinde gibi. Şimdiye kadar hemen hemen giriştiği tüm işlerde başarılı oldu. Adamın vizyonu inanılmaz. Artık, GeForce gibi Tegra'nın da her nesli için farklı modellere sahip olduğunu göreceğiz galiba.

İyidir, bundan tahminen 3 yıl sonra alacağım telefonda Tegra işlemci bulunması hoşuma gider.
Zira özel yazılım desteği var.
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highgen 7 yıl
kullanıcının aklında kolay yer edebilecek model isimlendirmesi satışa etkisi olabilecek bir politika
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