Nvidia CEO: ARM işlemciler de Core iX benzeri modellendirme şekline adapte olacak

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, gelecek stratejilerinde Tegra platformunun büyük önem taşıdığına bir kez daha vurgu yaptı. AsiaD Konferansı'nın son konuşmacısı olarak sahneye çıkan Huang, ARM platformuna destek sunan Windows 8 sürümünün ilk olarak tabletlerde kullanılacağını ifade ederken, bu alanda ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

iPad haricindeki tablet pazarının %70'ine hakim olduklarını ve Tegra 2 ile 13 farklı akıllı telefon modelinde yer aldıklarını belirten Huang, Nvidia olarak görsel işlem ve mobil teknolojiler olmak üzere iki farklı alanda yer aldıklarını, mobil rekabetteki ana rakiplerinin de Qualcomm olduğunu söyledi. Huang'a göre Qualcomm ile rekabette farklılıklar söz konusu zira kendi şirketinin işlem dünyasından geldiğini söyleyen Huang, buna karşın Qualcomm'un ise iletişim dünyasından geldiğini dikkat çekerken, bu alandaki uzmanlıklarına vurgu yaptı.

Jen-Hsun Huang'ın en dikkat çekici açıklamalarından biri de tek yonga modelinin uzun soluklu olmayacağını söylemesi oldu. ARM tabanlı işlemcilerin farklı cihazlar için alt modellere ayrılması gerektiğine vurgu yapan Huang, bu noktada Intel'in Core i serisi gibi model ayrımına gidilmesi gerektiğini belirtti. Huang yakında otomobil pazarında yaygınlaşacaklarını, önümüzdeki yıl ile birlikte tüm Audi'lerde Tegra işlemci olacağını da sözlerine ekledi.