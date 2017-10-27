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Nvidia CEO'su Jensen Huang: Tamamen otonom araçlar 2021 yılına kadar gerçek olacak

Otonom sürüş teknolojilerine yönelik ciddi çalışmalar yapan Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, 2021 yılına kadar sürücüye ihtiyaç duymayan tamamen otonom otomobilleri görebileceğimizi düşünüyor.
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Nvidia CEO'su Jensen Huang: Tamamen otonom araçlar 2021 yılına kadar gerçek olacak
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Otonom sürüş teknolojisinde uzmanlaşan şirketlerin başında gelen Nvidia; yaklaşık iki hafta önce, 5.seviye otonom araçlara güç verecek olan Pegasus kod adlı yeni nesil yapay zeka bilgisayarını tanıtmıştı. Halihazırda uzun bir süredir otonom sürüş testleri de yapan şirket; Tesla, Toyota, Mercedes-Benz, Audi ve Volvo'nun da aralarında bulunduğu pek çok otomobil üreticisiyle iş birliği yaparak otonom teknolojisinde önemli bir tedarikçi haline gelmişti. Bu açıdan bakıldığında şirketin otonom teknolojisine yönelik hedefleri ve tahminleri otomotiv endüstrisi için büyük önem taşıyor. 


2021 Yılına Kadar Tamamen Otonom Otomobilleri Göreceğiz 

Tayvan'ın başkenti Taipei'de GPU Teknoloji Konferansı'nda konuşan Nvidia CEO'su Jensen Huang ise sürücü müdahalesine ihtiyaç duymaksızın tamamen otonom bir şekilde hareket edebilen otomobiller için tahminlerini açıkladı. ''Tamamen otonom otomobillere binmek 4 yıldan fazla zaman almaz.'' diyen Huang, 2021 yılına kadar tamamen otonom araçları görebileceğimizi düşünüyor. Bu açıklamaya karşın otonom otomobillerin ne zaman yollarda yaygın bir şekilde yer alacağı konusunda tahminde bulunmayan Huang'in işaret ettiği süreç aslında otomobil üreticilerinin tahminleriyle de örtüşüyor. Nvidia ile otonom sürüş teknolojileri konusunda da rekabet içinde olan Intel'in iş birliği yaptığı BMW tamamen otonom araçlar için 2021 yılını işaret ederken Toyota 2020, daha agresif hareket eden Tesla ise 2019 yılında tamamen otonom otomobillerini piyasaya sürmeyi planlıyor.


Nvidia genellikle güçlü bilgisayar donanımları ile biliniyor olsa da şirket son zamanlarda yapay zeka alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Otonom araçlar bu çalışmalarının büyük bir kısmını oluştururken veri merkezleri, altyapı ve endüstri otomasyonu da Nvidia'nın yapay zeka uygulamalarına yer verdiği alanlar olarak dikkat çekiyor. Finans ve yatırım uzmanı Morningstar'a göre Nvidia 2021 yılına kadar global yapay zeka pazarında yüzde 66'lık payın sahibi olacak. Bu tahminler de şirketin yapay zekanın değer kazandığı otomotiv endüstrisinde özel bir konuma ulaşabileceğini gösteriyor. Bu yılın başından itibaren hisse ve piyasa değerini yüzde 100'ün üstünde artırmayı başaran şirketin ilerleyen yıllarda da önemli bir yükseliş yaşayacağı öngörülüyor.


Kripto para Piyasası Şirketin Hedeflediği Bir Pazar Değil 

Tabi güçlü ekran kartlarıyla bilinen şirket, son zamanlarda kripto para madenciliğine olan ilginin artmasıyla birlikte madencilik pazarında da güçlü bir oyuncu haline gelmiş durumda. Kripto para pazarında çeyrek başına 100 milyon doların üstünde gelir elde ettiklerini açıklayan Jensen Huang, bu miktarın şirket için küçük bir dilimi oluşturduğunu kaydetti. Huang ayrıca kripto para sektörünün şirketin hedeflediği bir pazar olmadığını da dile getirdi.


https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Graphics-chip-giant-Nvidia-s-CEO-sees-fully-driverless-cars-by-2021 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 1 yıl
2021 de tam otonom gerçek olsa bile 30 yılda ancak yaygınlaşır. bu kadar aracı napacaz yoksa.
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smsngneveriphone4ever 1 yıl
Bakın bizim ülkemizde trafikteki şöförlerin %60 ı doğru düzgün araba süremiyor bu sistemler bi süre sonra buga düşüp kaza yapacaklar bu yorumu unutmayın
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kadirirdem 1 yıl
Hadi bakalım göreceğiz,sanırım ilk yapanlardan biri Tesla olacak.
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Tugrul_512bit 1 yıl
Helal yani ne diyim.
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KalemKolik 1 yıl
Pegasus kart ile inanılmaz bir iş çıkardılar. Muazzam ötesi güçlü bir kart. Birgün o donanıma sahip bir bilgisayarımız olur inşallah. Pegasus seviyesinde konsol çıksa 4k film gerçek görüntü kalitesinde oyun oynarız.

Bu arada intel cpuda ne ise nvidia gpuda o. Volta serisini amd karşılık vermediği için baya geciktirdiler.
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sniper23 1 yıl KalemKolik
KalemKolik

Pegasus kart ile inanılmaz bir iş çıkardılar. Muazzam ötesi güçlü bir kart. Birgün o donanıma sahip bir bilgisayarımız olur inşallah. Pegasus seviyesinde konsol çıksa 4k film gerçek görüntü kalitesinde oyun oynarız.

Bu arada intel cpuda ne ise nvidia gpuda o. Volta serisini amd karşılık vermediği için baya geciktirdiler.

2000'lerin başında milyon dolarlık sunucularda bulunan gücün 2-3 katı şuan ki bilgisayarlarımızda üstelik 700$ altı fiyatlar ile. Eminim 5 yıl içinde bilgisayarlarımıza gelecektir.
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