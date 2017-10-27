Nvidia CEO'su Jensen Huang: Tamamen otonom araçlar 2021 yılına kadar gerçek olacak

2021 Yılına Kadar Tamamen Otonom Otomobilleri Göreceğiz
Tayvan'ın başkenti Taipei'de GPU Teknoloji Konferansı'nda konuşan Nvidia CEO'su Jensen Huang ise sürücü müdahalesine ihtiyaç duymaksızın tamamen otonom bir şekilde hareket edebilen otomobiller için tahminlerini açıkladı. ''Tamamen otonom otomobillere binmek 4 yıldan fazla zaman almaz.'' diyen Huang, 2021 yılına kadar tamamen otonom araçları görebileceğimizi düşünüyor. Bu açıklamaya karşın otonom otomobillerin ne zaman yollarda yaygın bir şekilde yer alacağı konusunda tahminde bulunmayan Huang'in işaret ettiği süreç aslında otomobil üreticilerinin tahminleriyle de örtüşüyor. Nvidia ile otonom sürüş teknolojileri konusunda da rekabet içinde olan Intel'in iş birliği yaptığı BMW tamamen otonom araçlar için 2021 yılını işaret ederken Toyota 2020, daha agresif hareket eden Tesla ise 2019 yılında tamamen otonom otomobillerini piyasaya sürmeyi planlıyor.
Nvidia genellikle güçlü bilgisayar donanımları ile biliniyor olsa da şirket son zamanlarda yapay zeka alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Otonom araçlar bu çalışmalarının büyük bir kısmını oluştururken veri merkezleri, altyapı ve endüstri otomasyonu da Nvidia'nın yapay zeka uygulamalarına yer verdiği alanlar olarak dikkat çekiyor. Finans ve yatırım uzmanı Morningstar'a göre Nvidia 2021 yılına kadar global yapay zeka pazarında yüzde 66'lık payın sahibi olacak. Bu tahminler de şirketin yapay zekanın değer kazandığı otomotiv endüstrisinde özel bir konuma ulaşabileceğini gösteriyor. Bu yılın başından itibaren hisse ve piyasa değerini yüzde 100'ün üstünde artırmayı başaran şirketin ilerleyen yıllarda da önemli bir yükseliş yaşayacağı öngörülüyor.
Kripto para Piyasası Şirketin Hedeflediği Bir Pazar Değil
Tabi güçlü ekran kartlarıyla bilinen şirket, son zamanlarda kripto para madenciliğine olan ilginin artmasıyla birlikte madencilik pazarında da güçlü bir oyuncu haline gelmiş durumda. Kripto para pazarında çeyrek başına 100 milyon doların üstünde gelir elde ettiklerini açıklayan Jensen Huang, bu miktarın şirket için küçük bir dilimi oluşturduğunu kaydetti. Huang ayrıca kripto para sektörünün şirketin hedeflediği bir pazar olmadığını da dile getirdi.
https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Graphics-chip-giant-Nvidia-s-CEO-sees-fully-driverless-cars-by-2021 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu arada intel cpuda ne ise nvidia gpuda o. Volta serisini amd karşılık vermediği için baya geciktirdiler.
2000'lerin başında milyon dolarlık sunucularda bulunan gücün 2-3 katı şuan ki bilgisayarlarımızda üstelik 700$ altı fiyatlar ile. Eminim 5 yıl içinde bilgisayarlarımıza gelecektir.