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Nvidia, GeForce 285.27 beta sürücüsünü kullanıma sundu

7 yıl
5,2b
1
10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia bugün yaptığı açıklama ile GeForce 285 sürücü ailesinin ilk betası olan 285.27 sürücüsünü kullanıma sundu. GeForce  6 serisinden günümüze tüm ekran kartları ve ION serisi grafik birimleriyle uyumlu olan yeni sürücü aynı zamanda GeForce  400 ve 500 serisi ekran kartları için OpenGL 4.2 desteği içeriyor ve PhysX 9.11.06.21 yazılımıyla geliyor. 
Nvidia'nın yeni sürücüsü WHQL sertifikalı GeForce v280.26 WHQL sürücüsü ile kıyaslandığında GeForce 400 ve 500 serisi ekran kartları için performans artışı da getiriyor. Yayınlanan sürüm notlarına göre GeForce 285.27 beta sürücüsündeki performans kazanımları şu şekilde;
GeForce GTX 580 için;
- Call of Duty: Black Ops'da %5'e varan artış
- Civilization V'de SLI ile %7'ye varan artış
- Crysis 2 DirectX 11 modunda SLI ile %5'e varan artış
- F1 2010'da SLI ile %7'ye varan artış
- Lost Planet 2'de SLI ile %5'e varan artış
- Mafia 'de SLI ile %5'e varan artış
- Metro 2033'de SLI ile %13'e varan artış
- STALKER: Call of Pripyat'ta %8'e varan artış
- Starcraft II'de %5'e varan artış

GeForce GTX 560 için;
- Bulletstorm'da %4'e varan artış 
- Battlefield: Bad Company 2'de SLI ile %5'e varan artış
- Call of Duty: Black Ops'da %6'ya varan artış
- Crysis 2'nin DirectX 11 modunda SLI ile %5'e varan artış
- Dragon Age 2'de SLI ile %7'ye varan artış
- F1 2010'da SLI ile %7'ye varan artış
- Just Cause 2'de SLI ile %5'e varan artış
- Lost Planet 2'de SLI ile %5'e varan artış
- Mafia 2'de SLI ile %4'e varan artış
- Metro 2033'de SLI ile %7'ye varan artış
- STALKER: Call of Pripyat'ta SLI ile %11'e varan artış
- StarCraft II'de %7'ye performans artışı
Yeni sürücüde ayrıca 3DVision için de bir takım güncellemeler var. 3DVision USB kontrolcü sürücüsünü de içeren pakette 3DVision Photo Görüntüleyici için pencere modu standart ayar olarak geliyor. Sürücü ayrıca bazı yeni 3DVision oyun profilleri de içeriyor ki bu oyunlar arasında Aion, Diablo III, Dead Rising 2: Off The Record, Harry Potter and the Deathly Hollows Part 2, Defense of the Ancients (DOTA) 2 ve From Dust gibi yapımlar yer alıyor.
Nvidia GeForce 285.27 Beta sürücüsünü indirmek için;


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XavierPedro 7 yıl
400 serisi yetim kalmış gibi...
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Sajuuk 7 yıl XavierPedro
Leroyy

400 serisi yetim kalmış gibi...


nVidia tarafında tarafsız olarak söyliyim en sevmediğim kısım bu. AMD 5000 serisinde bile MLAA performansı artırmışken en son update de, nVidia 400 serisini unuttu hemen. GTX 285 almıştım 400 serisi çıkınca bir umut hep driverlerı indirdim ama afedersiniz bir b*k olmadı.
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sonicc34 7 yıl
Gtx 580 ve 560 dan başka bir kartı yok heralde.Uzun zamandır alt seviye için doğru düzgün bir güncelleme yok.Zaten perf. artırımları da hep sli ile.
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slim91 7 yıl
AMD ve NVIDIA umarım BF3 ve MW3 içinde hızlı bir şekilde sürücü çıkartırlar.
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DH Misafiri 7 yıl
peki notebook gt330m yukleniyor mu?
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Elessar Eredhian 7 yıl
Valla daha performansı gözle görülür arttıran bir driver görmedim. Sırfı yüklemiş olmak için yüklüyorum...
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inuY 7 yıl
Bir şeyi merak ediyorumda, bu Changelog'lara bakıyorumda eskide dönük kartlara karşı hiç bir güncelleme gözüme hiç çarpmıyor artık.
O yüzden yeni çıklan sürücüleri indirmiyorum.
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sadtneverdie 7 yıl
Kendi sitelerinde 400 ve 500 serisi için tek akrt ve sli için performans artışları görünüyor.
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