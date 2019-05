Nvidia, GeForce 285.27 beta sürücüsünü kullanıma sundu

Nvidia bugün yaptığı açıklama ile GeForce 285 sürücü ailesinin ilk betası olan 285.27 sürücüsünü kullanıma sundu. GeForce 6 serisinden günümüze tüm ekran kartları ve ION serisi grafik birimleriyle uyumlu olan yeni sürücü aynı zamanda GeForce 400 ve 500 serisi ekran kartları için OpenGL 4.2 desteği içeriyor ve PhysX 9.11.06.21 yazılımıyla geliyor.

Nvidia'nın yeni sürücüsü WHQL sertifikalı GeForce v280.26 WHQL sürücüsü ile kıyaslandığında GeForce 400 ve 500 serisi ekran kartları için performans artışı da getiriyor. Yayınlanan sürüm notlarına göre GeForce 285.27 beta sürücüsündeki performans kazanımları şu şekilde;

GeForce GTX 580 için;

- Call of Duty: Black Ops'da %5'e varan artış

- Civilization V'de SLI ile %7'ye varan artış

- Crysis 2 DirectX 11 modunda SLI ile %5'e varan artış

- F1 2010'da SLI ile %7'ye varan artış

- Lost Planet 2'de SLI ile %5'e varan artış

- Mafia 'de SLI ile %5'e varan artış

- Metro 2033'de SLI ile %13'e varan artış

- STALKER: Call of Pripyat'ta %8'e varan artış

- Starcraft II'de %5'e varan artış





GeForce GTX 560 için;

- Bulletstorm'da %4'e varan artış

- Battlefield: Bad Company 2'de SLI ile %5'e varan artış

- Call of Duty: Black Ops'da %6'ya varan artış

- Crysis 2'nin DirectX 11 modunda SLI ile %5'e varan artış

- Dragon Age 2'de SLI ile %7'ye varan artış

- F1 2010'da SLI ile %7'ye varan artış

- Just Cause 2'de SLI ile %5'e varan artış

- Lost Planet 2'de SLI ile %5'e varan artış

- Mafia 2'de SLI ile %4'e varan artış

- Metro 2033'de SLI ile %7'ye varan artış

- STALKER: Call of Pripyat'ta SLI ile %11'e varan artış

- StarCraft II'de %7'ye performans artışı

Yeni sürücüde ayrıca 3DVision için de bir takım güncellemeler var. 3DVision USB kontrolcü sürücüsünü de içeren pakette 3DVision Photo Görüntüleyici için pencere modu standart ayar olarak geliyor. Sürücü ayrıca bazı yeni 3DVision oyun profilleri de içeriyor ki bu oyunlar arasında Aion, Diablo III, Dead Rising 2: Off The Record, Harry Potter and the Deathly Hollows Part 2, Defense of the Ancients (DOTA) 2 ve From Dust gibi yapımlar yer alıyor.

