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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia Kai'li akıllı telefonlar 2012 sonu itibariyle gün yüzüne çıkacak

6 yıl
6,8b
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Nvidia’nın bileşen maliyetlerini düşürerek düşük fiyatlı 4 çekirdekli tabletler sunmak için geliştirilen Kai platformu, Nexus 7 ve önümüzdeki dönemde satışa sunulacak 7 inçlik tabletlerden sonra bu yılın son döneminde akıllı telefonlarla buluşabilir. 
MyDrivers.com sitesinde yer alan habere göre Kai platformunun akıllı telefonlardaki ilk uygulaması ise Çinli üreticilerin imzasını taşıyacak. Muhtemel ki bu üreticilerin başında Şubat ayında Tegra 3’lü akıllı telefonunu tanıtan ZTE gelecek.
Kai platformu, düşük fiyatlı bellek ve görüntüleme bileşenleriyle donatılmış Tegra 3’ün optimize edilmiş özel hali. Bileşenlerdeki maliyetin düşürülmesi ile Kai platformu sayesinde birçok kullanıcının erişebileceği fiyatlarda tablet (ve akıllı telefon) sunmak mümkün olmakta. 


<p> <a href="http://www.unwiredview.com/2012/07/05/nvidias-kai-platform-pushed-to-smartphones-this-year-low-cost-quad-core-tegra-3-handsets-coming/">Unwired View</a> </p> Yorum Yaz
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HighonFire 6 yıl
Tegra 3+ mı bu?
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gotepaspas 6 yıl
Nvidia candır :)
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nurettinaz 6 yıl
Oh oh daha da iyileri daha ucuza ciksin rekabet artsin biz kazanalim birazda
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mansurmarsak 6 yıl
Bunu bilmiyorum ama bu sefer Nvidia Kepler ile sağlam geliyor .
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E_Aydin35 6 yıl
Tegra 3'ün optimize edilmiş hali ise, ve uygun fiyatlar ile satışa sunulucaksa bence gayet iyi olur ve hitap edeceği kesim sayısıda fazla olur..
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ruzgar_ressam 6 yıl
memlekette ucuz bir teknolojik ürün göremedim
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mkt 6 yıl
Buda şubat demektir, ayrıca bu çok yüksek kalitede oyun değil gaikai ile yapacağı anlaşmadan dolayı ilgi görüyor. PC kalitesin Bulut Bilişim sayesinde eğer 10mgbit netiniz varsa oynayabileceksiniz.
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cagataykoroglu 6 yıl
Nexus tablet gibi ucuz çıkarsa kapışılır.
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