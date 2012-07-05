Nvidia Kai'li akıllı telefonlar 2012 sonu itibariyle gün yüzüne çıkacak

Nvidia’nın bileşen maliyetlerini düşürerek düşük fiyatlı 4 çekirdekli tabletler sunmak için geliştirilen Kai platformu, Nexus 7 ve önümüzdeki dönemde satışa sunulacak 7 inçlik tabletlerden sonra bu yılın son döneminde akıllı telefonlarla buluşabilir.

MyDrivers.com sitesinde yer alan habere göre Kai platformunun akıllı telefonlardaki ilk uygulaması ise Çinli üreticilerin imzasını taşıyacak. Muhtemel ki bu üreticilerin başında Şubat ayında Tegra 3’lü akıllı telefonunu tanıtan ZTE gelecek.

Kai platformu, düşük fiyatlı bellek ve görüntüleme bileşenleriyle donatılmış Tegra 3’ün optimize edilmiş özel hali. Bileşenlerdeki maliyetin düşürülmesi ile Kai platformu sayesinde birçok kullanıcının erişebileceği fiyatlarda tablet (ve akıllı telefon) sunmak mümkün olmakta.





<p> <a href="http://www.unwiredview.com/2012/07/05/nvidias-kai-platform-pushed-to-smartphones-this-year-low-cost-quad-core-tegra-3-handsets-coming/">Unwired View</a> </p>