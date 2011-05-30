Nvidia Tegra 3 platformunun yeteneklerini gösteren yeni teknoloji demosu yayınladı

ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisini temel alan Tegra 2 platformuyla Android 3.0 tabletlerin tamamına güç veren ve iddialı pek çok akıllı telefonda kendisine yer bulan Nvidia, dört çekirdekli Tegra 3 platformuyla çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. Resmi tanıtımı Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirilen Kal-El kod adlı yeni platformu için Computex 2011 öncesinde yeni bir demo gerçekleştiren Nvidia, Qualcomm ve Texas Instruments gibi güçlü rakiplerine karşı bir kez daha göz dağı vermeyi başardı.

Köklü rakiplerine karşı bu alanda daha az tecrübesi bulunan ancak buna rağmen Tegra 2 ile dünyada ilk defa çift çekirdekli ARM işlemcisini pazara sunan şirket, şimdi de dünyanın dört çekirdekli ilk ARM çözümünü pazara sunmaya hazırlanıyor. Cortex-A9 tasarımını temel alan dört çekirdeğin ve 12x işlem birimine sahip olan yeni nesil GeForce GPU'sunun bir araya getirildiği Tegra 3 platformuyla ilgili olarak Honeycomb geliştirme platformu üzerinde yeni bir demo gerçekleştiren Nvidia, performans iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Nvidia'nın ünlü Glowball teknolojis ile gerçekleştirilen gösterimde, Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunun dinamik aydınlatma ve gerçek zamanlı fizik hesaplama yetenekleri üzerinde duruluyor. Merak edenler için demeonun 1280 x 800 piksel ekran çözünürlüğünde gerçekleştirildiğini ve işlemcinin 1.5GHz'de çalıştığını da not düşelim. Nvidia'nın daha önceki açıklamalarına göre yerini alacağı Tegra 2 platformuna kıyasla 5 kata kadar daha yüksek performans sunan Tegra 3 platformunun hacimli üretiminin yakında başlaması bekleniyor.

ARM Cortex-A9 tabanlı dört adet çekirdeğe ek olarak 1MB büyüklüğünde Seviye 1 bellek kapasitesine ve Tegra 2'den farklı olarak ARM'ın MPE/Neon donanımsal çoklu ortam hızlandırma motoruna da sahip olan Tegra 3 aynı zamanda video çözümleme motorunda da bir takım güncellemeler içeriyor ve bu sayede Tegra 2'nin destekleyemediği yüksek profilli H.264 videolar için de donanımsal destek sunuluyor ki bu noktada 50Mbps+ seviyesindeki yüksek yoğunluklu videolardan bahsedildiğini de not düşelim.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, OEM sistem üreticilerinin Tegra 3 tabanlı cihazlar üzerinde çalışmaya başladığını açıklamıştı. Bu noktada şimdiye kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte öne çıkan üreticilerin Motorola ve LG olduğunu söyleyebiliriz. Motorola'nın Xoom 2 tablet bilgisayarı ile Jet kod adlı yeni akıllı telefonunda, LG'nin ise Google için geliştirdiği Android Ice Cream Sandhwich işletim sistemli Nexus 3 modelinde Tegra 3'e yer vermesi bekleniyor.

Nvidia cephesinden gelen bilgilere göre Tegra 3 tabanlı cihazların yaygın satışı tatil sezonunda yani son çeyreğin ortalarına doğru başlayacak.