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Nvidia Tegra 3 platformunun yeteneklerini gösteren yeni teknoloji demosu yayınladı

7 yıl
13,7b
1
15
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisini temel alan Tegra 2 platformuyla Android 3.0 tabletlerin tamamına güç veren ve iddialı pek çok akıllı telefonda kendisine yer bulan Nvidia, dört çekirdekli Tegra 3 platformuyla çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. Resmi tanıtımı Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirilen Kal-El kod adlı yeni platformu için Computex 2011 öncesinde yeni bir demo gerçekleştiren Nvidia, Qualcomm ve Texas Instruments gibi güçlü rakiplerine karşı bir kez daha göz dağı vermeyi başardı.

Nvidia Tegra 3 platformunun yeteneklerini gösteren yeni teknoloji demosu yayınladı
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Köklü rakiplerine karşı bu alanda daha az tecrübesi bulunan ancak buna rağmen Tegra 2 ile dünyada ilk defa çift çekirdekli ARM işlemcisini pazara sunan şirket, şimdi de dünyanın dört çekirdekli ilk ARM çözümünü pazara sunmaya hazırlanıyor. Cortex-A9 tasarımını temel alan dört çekirdeğin ve 12x işlem birimine sahip olan yeni nesil GeForce GPU'sunun bir araya getirildiği Tegra 3 platformuyla ilgili olarak Honeycomb geliştirme platformu üzerinde yeni bir demo gerçekleştiren Nvidia, performans iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Nvidia'nın ünlü Glowball teknolojis ile gerçekleştirilen gösterimde, Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunun dinamik aydınlatma ve gerçek zamanlı fizik hesaplama yetenekleri üzerinde duruluyor. Merak edenler için demeonun 1280 x 800 piksel ekran çözünürlüğünde gerçekleştirildiğini ve işlemcinin 1.5GHz'de çalıştığını da not düşelim. Nvidia'nın daha önceki açıklamalarına göre yerini alacağı Tegra 2 platformuna kıyasla 5 kata kadar daha yüksek performans sunan Tegra 3 platformunun hacimli üretiminin yakında başlaması bekleniyor.

Nvidia Tegra 3 platformunun yeteneklerini gösteren yeni teknoloji demosu yayınladı
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ARM Cortex-A9 tabanlı dört adet çekirdeğe ek olarak 1MB büyüklüğünde Seviye 1 bellek kapasitesine ve Tegra 2'den farklı olarak ARM'ın MPE/Neon donanımsal çoklu ortam hızlandırma motoruna da sahip olan Tegra 3 aynı zamanda video çözümleme motorunda da bir takım güncellemeler içeriyor ve bu sayede Tegra 2'nin destekleyemediği yüksek profilli H.264 videolar için de donanımsal destek sunuluyor ki bu noktada 50Mbps+ seviyesindeki yüksek yoğunluklu videolardan bahsedildiğini de not düşelim.

Nvidia Tegra 3 platformunun yeteneklerini gösteren yeni teknoloji demosu yayınladı
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Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, OEM sistem üreticilerinin Tegra 3 tabanlı cihazlar üzerinde çalışmaya başladığını açıklamıştı. Bu noktada şimdiye kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte öne çıkan üreticilerin Motorola ve LG olduğunu söyleyebiliriz. Motorola'nın Xoom 2 tablet bilgisayarı ile Jet kod adlı yeni akıllı telefonunda, LG'nin ise Google için geliştirdiği Android Ice Cream Sandhwich işletim sistemli Nexus 3 modelinde Tegra 3'e yer vermesi bekleniyor.

Nvidia cephesinden gelen bilgilere göre Tegra 3 tabanlı cihazların yaygın satışı tatil sezonunda yani son çeyreğin ortalarına doğru başlayacak.


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napolyon94 7 yıl
Tegra 3 sozde agustosta geliyordu
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arseniCem 7 yıl napolyon94
napolyon94

Tegra 3 sozde agustosta geliyordu


ekime sarkmış galiba.

ayrıca önceki haberlerdn birinde kendi yol haritamızda 1 ay öndeyiz diyorlardı. aceleye getirmiyorlar herhalde bu yüzden.
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MxFxOx 7 yıl
Tegra 3, vereceğim paraya değer duruyor
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DehaCaman 7 yıl
Ya daha tegra 2 kullanmadan. Hayret bişi.. Bekle Bekle Bekle.. Kim öle kim kala..
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umutarslan.com 7 yıl
konix
umutarslan.com
napolyon94
teutaragrafikte belirtilen Core2Duo ailesi geniş bir yelpazeye sahip malumunuz. muhtemelen dizüstü segmenti olacağını tahmin ediyorum ama ( örnek T5 serisi), hangi modelin karşılaştırılmaya alındığı ile ilgili bilgi var mıdır?
t7200 ile kıyaslama yapmışlar
madem bu kadar güçlüler win7 kuralım kullanalım.aksi halde ne işe yaricak
Bu nasıl bi yorum anlamk zor.. aksi halde ne işe yarar diyorsun ya, hiç ipad 2 yada android tablet kullandın mı?

kullandım.tabletler ne işe yarıyo müzik video resim internet.bide oyun denilen kıytırık saçmalıkları yapıyor.eğer normal işlemciden daha iyiyse normal bilgisayarın yaptıklarını yapabilmeli.ben onu beklerim
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konix 7 yıl
umutarslan.com
napolyon94
teutaragrafikte belirtilen Core2Duo ailesi geniş bir yelpazeye sahip malumunuz. muhtemelen dizüstü segmenti olacağını tahmin ediyorum ama ( örnek T5 serisi), hangi modelin karşılaştırılmaya alındığı ile ilgili bilgi var mıdır?
t7200 ile kıyaslama yapmışlar
madem bu kadar güçlüler win7 kuralım kullanalım.aksi halde ne işe yaricak

Bu nasıl bi yorum anlamk zor.. "aksi halde ne işe yarar" diyorsun ya, hiç ipad 2 yada android tablet kullandın mı?
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CoolnQuiet 7 yıl
Nvidia da comics manyağı birileri var. Grafikten vardığım sonuç bu. :)

Kal-el : Supermanin ilk adı, gerçi bu Clark Kent de olabilirdi, daha da güzel olurdu.
Wayne: Bruce Wayne (Batman)
Logan: Wolverine
Stark: Tony Stark (Ironman)

Gelecek öyle de böylede ARM mimarisinin gözüküyor, AMD bir an önce bu işe el atmalı bence.
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umutarslan.com 7 yıl
napolyon94
teutaragrafikte belirtilen Core2Duo ailesi geniş bir yelpazeye sahip malumunuz. muhtemelen dizüstü segmenti olacağını tahmin ediyorum ama ( örnek T5 serisi), hangi modelin karşılaştırılmaya alındığı ile ilgili bilgi var mıdır?
t7200 ile kıyaslama yapmışlar

madem bu kadar güçlüler win7 kuralım kullanalım.aksi halde ne işe yaricak
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teutara 7 yıl
grafikte belirtilen Core2Duo ailesi geniş bir yelpazeye sahip malumunuz.
muhtemelen dizüstü segmenti olacağını tahmin ediyorum ama ( örnek T5 serisi), hangi modelin karşılaştırılmaya alındığı ile ilgili bilgi var mıdır?
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napolyon94 7 yıl

teutara
grafikte belirtilen Core2Duo ailesi geniş bir yelpazeye sahip malumunuz.
muhtemelen dizüstü segmenti olacağını tahmin ediyorum ama ( örnek T5 serisi), hangi modelin karşılaştırılmaya alındığı ile ilgili bilgi var mıdır?

t7200 ile kıyaslama yapmışlar
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drserk 7 yıl
klasik yorum :)) crysis'i de oynatır mı? :))
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attakkann1 7 yıl

drserk

klasik yorum :)) crysis'i de oynatır mı? :))

olum mantık hatasımısın sen ya
diyelimki çalıştırdı panpa nasıl oynucaz bi türlü aklım almıyor hadi gyro yla fln hrkt koalylaşıyorda gende olmaz ztn ekranın yarısını elin kaplıyor o yuzden o tur oyunla bence hıc bır zaman çıkmıcak
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Tolgá 7 yıl
Google ın androide biran önce çok çekirdekli cpu ve gpu tabanlı gui desteği getirmesi lazım.
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Virinom 7 yıl
Nvidia bu işi giderek geliştiriyor bakalım sonu ne olacak ?
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