Nvidia Tegra 4 platformunun test sonuçları paylaşıldı

Nvidia tarafından ''Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi'' olarak lanse edilen Tegra 4 platformunun test sonuçları, The Verge ekibi tarafından internette paylaşıldı.

Nvidia'nın kurduğu standda Android 4.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemli üç adet tablet modeli göze çarpıyor. Her bir tablette, AnTuTu v3.1.1, Quadrant v2.0 ve GLBenchmark gibi tanınmış test uygulamaları yüklü durumda. Tabletler AnTutu v3.1.1 testinden 36.458 puan, Quadrant 2.0 testinden 16.802 puan, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde gerçekleştirilen GLBenchmark 2.5 (Egypt Offscreen) testinden ise 57 FPS sonuç almış.







Yakında akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlara hayat vermesi beklenen Tegra 4, kısaca hatırlatmak gerekirse 28 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle geliştirilmiş ve ARM'ın Cortex-A15 mimarisini kullanıyor. Sahip olduğu grafik yeteneklerini bünyesinde barındırdığı 72 çekirdekli grafik işlem biriminden alan bu platform, 4+1 çekirdekli bir yapı sunuyor ve 4 GB'a kadar DDR3L / LPDDR3 RAM'lere destek veriyor.



Çin merkezli akıllı telefon üreticisi ZTE'nin ise Tegra 4'lü ilk çözümünü 2013 yılının ilk yarısından itibaren tüketicilerin beğenisine sunacağı öngörülüyor.



http://www.theverge.com/2013/2/24/4023826/nvidia-tegra-4-the-first-benchmarks