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Nvidia Tegra 4 platformunun test sonuçları paylaşıldı

6 yıl
1,2b
1
20
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Nvidia tarafından ''Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi'' olarak lanse edilen Tegra 4 platformunun test sonuçları, The Verge ekibi tarafından internette paylaşıldı.
Nvidia'nın kurduğu standda Android 4.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemli üç adet tablet modeli göze çarpıyor. Her bir tablette, AnTuTu v3.1.1, Quadrant v2.0 ve GLBenchmark gibi tanınmış test uygulamaları yüklü durumda. Tabletler AnTutu v3.1.1 testinden 36.458 puan, Quadrant 2.0 testinden 16.802 puan, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde gerçekleştirilen GLBenchmark 2.5 (Egypt Offscreen) testinden ise 57 FPS sonuç almış.

Yakında akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlara hayat vermesi beklenen Tegra 4, kısaca hatırlatmak gerekirse 28 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle geliştirilmiş ve ARM'ın Cortex-A15 mimarisini kullanıyor. Sahip olduğu grafik yeteneklerini bünyesinde barındırdığı 72 çekirdekli grafik işlem biriminden alan bu platform, 4+1 çekirdekli bir yapı sunuyor ve 4 GB'a kadar DDR3L / LPDDR3 RAM'lere destek veriyor.
Çin merkezli akıllı telefon üreticisi ZTE'nin ise Tegra 4'lü ilk çözümünü 2013 yılının ilk yarısından itibaren tüketicilerin beğenisine sunacağı öngörülüyor.
Nvidia Tegra 4 platformunun test sonuçları paylaşıldı
Nvidia Tegra 4 platformunun test sonuçları paylaşıldı
Nvidia Tegra 4 platformunun test sonuçları paylaşıldı

http://www.theverge.com/2013/2/24/4023826/nvidia-tegra-4-the-first-benchmarks Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
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Secteria 6 yıl
Normsoner
o tabletlerin o kadar puan alması normal arkadaşlar büyük ihtimal cok puan alsın die 2.0 ghzde calışıyordur 4gb ram koymuşlardır ama bunu telefonda yaparlarsa batarya yetmez yani malesef telefonda bu kadar yüksek performans göreceğimizi düşünmüyorum. (farkedeceğiniz gibi tabletin donanımından bahsedilmemiş)

Kardeşim Mantıklı Düşün elbet Bir Kısmı Öyledir Ama GlBencden Öyle bir fps akıl almıyor doğrusu yani ne kadar ram olursa olsun fps yi bu kadar artıracağını düşünmüyorum
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Normsoner 6 yıl
o tabletlerin o kadar puan alması normal arkadaşlar büyük ihtimal cok puan alsın die 2.0 ghzde calışıyordur 4gb ram koymuşlardır ama bunu telefonda yaparlarsa batarya yetmez yani malesef telefonda bu kadar yüksek performans göreceğimizi düşünmüyorum. (farkedeceğiniz gibi tabletin donanımından bahsedilmemiş)
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Foxbat 6 yıl
Tegra 3 geçen yıl Qualcomm gibi üreticilerin 28 nm verimlilik sorunları yüzünden iyi sattı ama bu yıl işi zor. Nexus 7'yi Qualcomm kaptı ve Asus ve Acer da bu sene Qualcomm ile yola devam edecek. Tegra 4 bu sene sadece ZTE ve yerel Çinli üreticilerin dikkatini çekti.

İşlemciye kötü demiyorum yanlış anlaşılmasın ama mobilde kimse işlemci markasını takmıyor. Ortada maliyet ve ticari ilişkiler gibi başka faktörler de var ve bu noktada Qualcomm'un eli çok daha güçlü hatta S4'te bile sadece Snapdragon serisi kullanılacak deniyor.

2013 Qualcomm'un yılı olacak. Bekleyin ve görün.
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rabbitweed 6 yıl
Nvidia saniyor ki en hizli herzaman en iyidir.Tegra 1,2 ve 3'un tutulmadi 4'un tutulacagini dusunduren nedir?
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psyshock 6 yıl rabbitweed
rabbitweed

Nvidia saniyor ki en hizli herzaman en iyidir.Tegra 1,2 ve 3'un tutulmadi 4'un tutulacagini dusunduren nedir?

tegra 1-2-3 hiçbirzaman en hızlı olmadı yada oldu ama rakipleri çıkana kadar...tegra 4 le güçlü birşey çıkarmış gibi duruyorlar tabiki heryerde test sonuçları dolanacak
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foz54 6 yıl
Nvidia bu sefer en iyisini yapmış aga.
Ama bundan önce hep hüsran olduğu olduğu için kimse güvenmiyor. Tegra4'lü cihazları kalın yapsınlar bataryayı yığsınlar. bir incelik sevdası çıktı telefonda 5, tablette 10 inc cihaz yapıyorlar sanki 1cmden ince olunca küçük gözüküyor
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DH Misafiri 6 yıl
AnTuTu (higher is better - holistic benchmark)
HTC One: 22678
Tegra 4: 36317
SunSpider (lower is better - web benchmark)
HTC One: 1124ms
Tegra 4: 494ms
Quadrant (higher is better - holistic benchmark)
HTC One: 11746
Tegra 4: 16593
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Rubisco 6 yıl
Diyor ki cebe bu performansları sokamayız, A15 ler fena güç tüketiyor. Tegra4 ün cep versiyonundan full performans beklemeyin. Mecburen freq. düşürmemiz gerek, Performans hedefi de T3'ün biraz üstünde olabilir. GPU performansı, cam. oyuncakları ile kendimizi affetiririz diyor. Takın bataryayı verin amperi bak nasıl coşarız diyor üstüne. Biz napalm abi A15'in suçu, çok güç istio diyo bide.
Zamanında Icera'yı satın alarak iyi iş yaptılar. Softmodem benim yıllardır hep savunduğum beğendiğim bişey. Ama son tüketici gözünde hiçbi anlamı yok, göze sokmanın extra bi çok bi anlamı yok. Abü napim softmodemi, bunu bi şekilde yeniden programlayıp radar detektörü yapabilirmisin bana der en fazla.
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cagataykoroglu 6 yıl
Bazı at gözlüklüler zahmet edip Anandtech in Tegra 4 incelemesini gözden geçirirse ne kadar boş konuştuklarını anlaycaktır.
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selmand 6 yıl
iyiki quad işlemcili bir model almamışım. şimdi bu testi gördümya kafayı yerdim. bir süre smart tab 10 umla takılayım olmadı seneye yenilerim eskisini satıp o zamanada gelir bunlar.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Intel'in işlemciside bu civarlarda uçuk bi sonuç almıştı.
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karakaya_o 6 yıl
Yok aman kalsın htc bidaha tegra falan kullanmasin alırken heycanlandik nvidia bu grafigin babası yaptimi tam yapar dedik ama yanildik. qualcomm candir bidahakine çok dikkat edicem qualcomm olmasına tegra exynos hikaye.

edit: aga hemen eksilemisler. Görüyoruz tegra 3 lu aygıtları quadrantta. Yüksek puan aliyolar ama pratikte cihazlar kötü sadece htc değil. Eminim eksi vermenin gerekçesi sense ağır diye ama her aygitta boyle.
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