Nvidia Tegra 4 platformunun test sonuçları paylaşıldı

Haber Editörü
Nvidia tarafından ''Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi'' olarak lanse edilen Tegra 4 platformunun test sonuçları, The Verge ekibi tarafından internette paylaşıldı.
Nvidia'nın kurduğu standda Android 4.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemli üç adet tablet modeli göze çarpıyor. Her bir tablette, AnTuTu v3.1.1, Quadrant v2.0 ve GLBenchmark gibi tanınmış test uygulamaları yüklü durumda. Tabletler AnTutu v3.1.1 testinden 36.458 puan, Quadrant 2.0 testinden 16.802 puan, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde gerçekleştirilen GLBenchmark 2.5 (Egypt Offscreen) testinden ise 57 FPS sonuç almış.
Yakında akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlara hayat vermesi beklenen Tegra 4, kısaca hatırlatmak gerekirse 28 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle geliştirilmiş ve ARM'ın Cortex-A15 mimarisini kullanıyor. Sahip olduğu grafik yeteneklerini bünyesinde barındırdığı 72 çekirdekli grafik işlem biriminden alan bu platform, 4+1 çekirdekli bir yapı sunuyor ve 4 GB'a kadar DDR3L / LPDDR3 RAM'lere destek veriyor.
Çin merkezli akıllı telefon üreticisi ZTE'nin ise Tegra 4'lü ilk çözümünü 2013 yılının ilk yarısından itibaren tüketicilerin beğenisine sunacağı öngörülüyor.
http://www.theverge.com/2013/2/24/4023826/nvidia-tegra-4-the-first-benchmarks Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Kardeşim Mantıklı Düşün elbet Bir Kısmı Öyledir Ama GlBencden Öyle bir fps akıl almıyor doğrusu yani ne kadar ram olursa olsun fps yi bu kadar artıracağını düşünmüyorum
İşlemciye kötü demiyorum yanlış anlaşılmasın ama mobilde kimse işlemci markasını takmıyor. Ortada maliyet ve ticari ilişkiler gibi başka faktörler de var ve bu noktada Qualcomm'un eli çok daha güçlü hatta S4'te bile sadece Snapdragon serisi kullanılacak deniyor.
2013 Qualcomm'un yılı olacak. Bekleyin ve görün.
tegra 1-2-3 hiçbirzaman en hızlı olmadı yada oldu ama rakipleri çıkana kadar...tegra 4 le güçlü birşey çıkarmış gibi duruyorlar tabiki heryerde test sonuçları dolanacak
Ama bundan önce hep hüsran olduğu olduğu için kimse güvenmiyor. Tegra4'lü cihazları kalın yapsınlar bataryayı yığsınlar. bir incelik sevdası çıktı telefonda 5, tablette 10 inc cihaz yapıyorlar sanki 1cmden ince olunca küçük gözüküyor
HTC One: 22678
Tegra 4: 36317
SunSpider (lower is better - web benchmark)
HTC One: 1124ms
Tegra 4: 494ms
Quadrant (higher is better - holistic benchmark)
HTC One: 11746
Tegra 4: 16593
Zamanında Icera'yı satın alarak iyi iş yaptılar. Softmodem benim yıllardır hep savunduğum beğendiğim bişey. Ama son tüketici gözünde hiçbi anlamı yok, göze sokmanın extra bi çok bi anlamı yok. Abü napim softmodemi, bunu bi şekilde yeniden programlayıp radar detektörü yapabilirmisin bana der en fazla.
edit: aga hemen eksilemisler. Görüyoruz tegra 3 lu aygıtları quadrantta. Yüksek puan aliyolar ama pratikte cihazlar kötü sadece htc değil. Eminim eksi vermenin gerekçesi sense ağır diye ama her aygitta boyle.