Snapdragon 8 Elite, AnTuTu testinde rekor kırdı, A18 Pro'yu katladı

Tam Boyutta Gör Qualcomm, pazartesi günü önceden Snapdragon 8 Gen 4 olarak bilinen Snapdragon 8 Elite işlemcisini duyuracak. Tanıtımdan önce işlemcinin heyecan verici AnTuTu puanı ortaya çıktı.

Apple A18 Pro'ya fark atıyor

Prototip Realme GT7 Pro cihazı üzerinde gerçekleştirilen AnTuTu testinde Snapdragon 8 Elite, 3.025.991'lik rekor bir sonuç elde etti. Böylece Apple A18 Pro'nun elde ettiği 1,65 milyon puanı açık ara geçmeyi başardı. MediaTek'in yakın zamanda tanıtılan Dimensity 9400'ü aynı testte 2,8 milyon puan elde edebiliyor.

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Snapdragon 8 Elite'in iki versiyon ile geleceği söyleniyor. 4,09 GHz'e kadar çıkabilen iki performans çekirdeği ve 2,78 GHz'de çalışan altı çekirdekten çalışan temel bir sürümün yanında, performans çekirdekleri 4,32 GHz'e kadar çıkabilen bir versiyonunun olacağı belirtiliyor. Her iki versiyonda da Adreno 830 GPU bulunuyor ve TSMC'nin 3nm süreciyle üretiliyor.

Snapdragon 8 Elite daha önce Geekbench'te de oldukça iyi puanlar elde etmeyi başarmıştı. Bu yüzden gerçekten çok sağlam bir rakip gibi görünüyor ve selefine göre performansta büyük bir sıçrama yapacak gibi görünüyor.

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