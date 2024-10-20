Snapdragon 8 Elite, AnTuTu testinde rekor kırdı, A18 Pro'yu katladı

Apple A18 Pro'ya fark atıyor
Prototip Realme GT7 Pro cihazı üzerinde gerçekleştirilen AnTuTu testinde Snapdragon 8 Elite, 3.025.991'lik rekor bir sonuç elde etti. Böylece Apple A18 Pro'nun elde ettiği 1,65 milyon puanı açık ara geçmeyi başardı. MediaTek'in yakın zamanda tanıtılan Dimensity 9400'ü aynı testte 2,8 milyon puan elde edebiliyor.
Snapdragon 8 Elite'in iki versiyon ile geleceği söyleniyor. 4,09 GHz'e kadar çıkabilen iki performans çekirdeği ve 2,78 GHz'de çalışan altı çekirdekten çalışan temel bir sürümün yanında, performans çekirdekleri 4,32 GHz'e kadar çıkabilen bir versiyonunun olacağı belirtiliyor. Her iki versiyonda da Adreno 830 GPU bulunuyor ve TSMC'nin 3nm süreciyle üretiliyor.
Snapdragon 8 Elite daha önce Geekbench'te de oldukça iyi puanlar elde etmeyi başarmıştı. Bu yüzden gerçekten çok sağlam bir rakip gibi görünüyor ve selefine göre performansta büyük bir sıçrama yapacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)