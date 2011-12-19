Nvidia, Tegra tabanlı otomobil elektroniği için ar-ge merkezi kuruyor

Nvidia başkanı ve tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'ın 16 Aralık'ta Çin'deki Tianjin Ekonomi-Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Nvidia Tegra tabanlı otomotbil bilgi-eğlence modüllerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapacak yeni bir araştırma-merkezi kurmak için anlaşma imzaladı. Dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi Foxconn ile işbirliği çerçevesinde işletilecek merkezde, yeni nesil otomobiller için Tegra platformunu temel alan ileri teknoloji ürünü elektronik modüllerin geliştirilmesi ve üretilmesi planlanıyor.

Yeni ar-ge merkezinde geliştirilecek ürünlerin hacimli üretiminin, Foxconn'un aynı bölgede bulunan ve OEM odaklı elektronik üretimi yapan fabrikasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yeni ar-ge merkezi, Nvidia'nın Asya'daki dördüncü merkezi olacak. Firma daha önce Shangai, Shenzen ve Taipei'de de araştırma-merkezleri açmıştı. Bilindiği üzere Nvidia, Tegra platformu ile Volkswagen ile işbirliği içerisinde olan ve Audi'nin yeni modellerinde kendisine yer bulan Nvidia'nın zaman içerisinde grubun diğer markalarına doğru genişleyebileceği öngörülürken, elektrikli otomobil üreticisi Tesla da, Tegra platformunu kullanıyor.