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Nvidia, Tegra tabanlı otomobil elektroniği için ar-ge merkezi kuruyor

7 yıl
11,8b
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8
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia başkanı ve tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'ın 16 Aralık'ta Çin'deki Tianjin Ekonomi-Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Nvidia Tegra tabanlı otomotbil bilgi-eğlence modüllerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapacak yeni bir araştırma-merkezi kurmak için anlaşma imzaladı. Dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi Foxconn ile işbirliği çerçevesinde işletilecek merkezde, yeni nesil otomobiller için Tegra platformunu temel alan ileri teknoloji ürünü elektronik modüllerin geliştirilmesi ve üretilmesi planlanıyor. 
Yeni ar-ge merkezinde geliştirilecek ürünlerin hacimli üretiminin, Foxconn'un aynı bölgede bulunan ve OEM odaklı elektronik üretimi yapan fabrikasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yeni ar-ge merkezi, Nvidia'nın Asya'daki dördüncü merkezi olacak. Firma daha önce Shangai, Shenzen ve Taipei'de de araştırma-merkezleri açmıştı. Bilindiği üzere Nvidia, Tegra platformu ile Volkswagen ile işbirliği içerisinde olan ve Audi'nin yeni modellerinde kendisine yer bulan Nvidia'nın zaman içerisinde grubun diğer markalarına doğru genişleyebileceği öngörülürken, elektrikli otomobil üreticisi Tesla da, Tegra platformunu kullanıyor.  

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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
yıl oldu 2012 hala insanlar abuk sabuk 2din teyplere para veriyor.Adam gibi bir tablet yapın arabaların teyp yerine sığcak(7") alıp kullanalım mis gibi. güzel monitör bulsam bagaja pc kuracak kadar kendimi kaybettim :D
wifi adı: 41rk731 :))
yıl oldu 2012 hala insanlar abuk sabuk 2din teyplere para veriyor.Adam gibi bir tablet yapın arabaların teyp yerine sığcak(7") alıp kullanalım mis gibi. güzel m...
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kranos 6 yıl
Bu kadar uğraşacaklarına bir tablet atsalar herkes için daha iyi olur bence. 1aracmuayenerandevu.com/...
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mokinto 7 yıl
Arkadaşlar Tesla S prototipine bakıp yorum yapmışlar :)
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zargana_11 7 yıl
Yani Nvidia bu tegrayı pazarlayamadı ya ona yanıyorum, la fa, la sol...
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halitozbasli 7 yıl
o ekran ne güzel kırılır dizle veya kırıcı delici cisimle. yap 8. hem navigasyon olsun hem teyp. havalandırma yine dügme olsun yarın ekran gittimi bari kliman kalsın elinde
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M@U 7 yıl
Nvidia iyiden iyiye bu işlere yoğunlaşıyor. PC platformundan uzaklaşıyor gibi, hayırlısı olsun.
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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
yıl oldu 2012 hala insanlar abuk sabuk 2din teyplere para veriyor.Adam gibi bir tablet yapın arabaların teyp yerine sığcak(7") alıp kullanalım mis gibi. güzel monitör bulsam bagaja pc kuracak kadar kendimi kaybettim :D
wifi adı: 41rk731 :))
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.i. 7 yıl
Bana para tuzağı gibi geldi, o bölmeyi çıkartıp herhangi bir dizüstü koyulması yeterli. Özel bir donanım, ne yapacaklar ki. Yine bildiğimiz tablet ya da dizüstüyü farklı bir şekil ile oraya monte edecekler, arge ürünü diye tanıtacaklar gibime geliyor.
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