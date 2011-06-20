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Nvidia dört çekirdekli Kal-El platformuyla Tegra 2 seviyesinde veya daha iyi pil ömrü sunacak

7 yıl
6,9b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tarafından son çeyrekte pazara sunulması beklenen dört çekirdekli Kal-El platformunun yerini alacağı Tegra 2 platformuyla benzer veya daha iyi pil ömrü sunacağı belirtiliyor. Nvidia tarafından resmi olarak doğrulanmasa da serinin devam modeli olarak Tegra 3 adı altında sunulması beklenen platform, Cortex-A9 tasarımını temel alan dört çekirdekli bir yapıda olacak. Aynı zamanda 12 adet işlem birimine sahip olan yeni nesil GeForce ULV GPU'sunun eşlik edeceği Kal-El platformu, kağıt üzerinde Tegra 2 platformunun çekirdek sayısı arttırılmış versiyonu olarak görünüyor olsa bile çok daha fazlasını sunacak.

Tegra 2 platformundan farklı olarak ARM tarafından geliştirilen genel amaçlı çoklu veri paralelliği sağlayan tek çevrimli komut motoruna da sahip olacak Kal-El yongada sistem platformu, aynı zamanda güç yönetimine dönük yeni özellikler sayesinde enerji verimliliğinde çok daha iddialı bir yapı sunacak. Nvidia tarafından mühendislik örnekleri sistem üreticilerine sağlanmaya başlanan Kal-El platformu için resmi kaynaklarca doğrulanmasa bile ilk cihaz Motorola'dan gelecek gibi görünüyor. Tegra 2'li ilk tablet olan Xoom'un devam modeli olarak Xoom 2 modelinde Kal-El platformuna yer verileceği son dönemde sık sık dile getiriliyor.

Gelen bilgilere göre Kal-El tabanlı yeni tablet için testlere başlayan Motorola, detayları açıklanmayan testler kapsamında 10 saatlik pil süresini görmüş durumda. Nvidia'nın günlük kullanım senaryoları kapsamında enerji tasarrufu getirecek bir dizi yeni güç yönetim özelliği ile donattığı Tegra 3 platformu, dört çekirdekli ilk yongada sistem çözümü olmasının yanında pazardaki çift çekirdekli platformlarla benzer pil süresi sunarak fark yaratacak gibi görünüyor. Tablet versiyonunda çekirdek hızının 1.5GHz olması beklenen Kal-El platformu, 12 işlem birimli yeni GPU ile 2500x1600 piksel çözünürlüğünde görüntü çıkışı da verebilecek.

Nvidia tarafından resmi tanıtımı Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde yapılan ve bu ayın başında gerçekleştirilen Computex 2011 Fuarı'nda özel bir tablet üzerinde demoları gerçekleştirilen Kal-El platformu, şirketin resmi yol haritasına göre Ağustos ayı ile birikte pazarda boy göstermeye başlayacak. İlk olarak tablet versiyonu çıkacak olan platformun akıllı telefonlara yönelik versiyonu ise yıl sonuna, muhtemelen Noel dönemiyle birlikte pazarda boy göstermeye başlayacak. Nvidia ayrıca 2012'de Wayne kod adlı platformunu, 2013'de Logan ve 2014'te ise Stark platformlarının endüstrisinin beğenisine sunmayı planlıyor. 

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lazloo 7 yıl
Qualcomm'un Krait'i ni daha çok meraqk ediyorum.
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