Nvidia’nın başı patent ihlalleriyle dertte

DTS’nin sahibi olan Xperi çok bilindik olmayan bir firma. Hele ki yarı iletken sektöründe neredeyse hiç tanınmayan firma geçtiğimiz günlerde Samsung ve Broadcom’a karşı açtığı davalarla gündeme gelmişti. Her ne kadar Google amcaya Xperi'yi sorguladığınızda arama motoru size Xperia telefonları sorgulamış olabilirsiniz diye düzeltme önerse de bu süreçlerden başarılı ile çıkan firma yüklü miktarda gelir de elde etmişti.

Kullanıcılar tarafından tanınmasa da Xperi, Intel ve Samsung gibi dev isimlere yongalarını paketledikleri lisanları satran firma. Dolayısıyla davalarla haberlere konu olması oldukça olası.

ABD’deki patentlerden 5,666,046/6,232,231/6,317,333/6,849,946 ve 7,064,005’in ihlal edildiği gerekçesiyle açılan davalar üretim esnasındaki bazı işlemleri baz alıyor. Aslında TSMC’nin üretim esnasında GPU’yu üretme ve paketleme tekniklerine dayanan bu patent ihlallerini Xperi GPU Nvidia’nın olduğundan olsa gerek, Nvidia’ya mal etmiş.



Yıllar süren anlaşmazlık

https://www.techpowerup.com/255470/nvidia-sued-by-company-behind-big-samsung-and-broadcom-ip-dispute-wins

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklama yapanCEO’su, Nvidia ile yıllardır bu konuda anlaşmaya varmaya çalıştıklarını ancak uzlaşıya varılamaması sonucunda durumu resmi makamlara ulaştırdıklarını belirtti. Son olarak gelişmeyle ilgili Nvidia’dan henüz bir açıklama gelmiş değil.