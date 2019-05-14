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Nvidia’nın başı patent ihlalleriyle dertte

Son gelen haberlere göre yeşil ekip patent ihlali davasıyla karşı karşıya. Xperi’nin açtığı davalar TSMC’nin içerisinde olduğu bir işlemle ilgili. Firma üretim esnasındaki ihlalleri Nvidia'dan biliyor
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Metehan Göktaş
Yazar
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DTS’nin sahibi olan Xperi çok bilindik olmayan bir firma. Hele ki yarı iletken sektöründe neredeyse hiç tanınmayan firma geçtiğimiz günlerde Samsung ve Broadcom’a karşı açtığı davalarla gündeme gelmişti. Her ne kadar Google amcaya Xperi'yi sorguladığınızda arama motoru size Xperia telefonları sorgulamış olabilirsiniz diye düzeltme önerse de bu süreçlerden başarılı ile çıkan firma yüklü miktarda gelir de elde etmişti.
Kullanıcılar tarafından tanınmasa da Xperi, Intel ve Samsung gibi dev isimlere yongalarını paketledikleri lisanları satran firma. Dolayısıyla davalarla haberlere konu olması oldukça olası. 

ABD’deki patentlerden 5,666,046/6,232,231/6,317,333/6,849,946 ve 7,064,005’in ihlal edildiği gerekçesiyle açılan davalar üretim esnasındaki bazı işlemleri baz alıyor. Aslında TSMC’nin üretim esnasında GPU’yu üretme ve paketleme tekniklerine dayanan bu patent ihlallerini Xperi GPU Nvidia’nın olduğundan olsa gerek, Nvidia’ya mal etmiş.


Yıllar süren anlaşmazlık 

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Xperi’nin CEO’su Jon Kerchner, Nvidia ile yıllardır bu konuda anlaşmaya varmaya çalıştıklarını ancak uzlaşıya varılamaması sonucunda durumu resmi makamlara ulaştırdıklarını belirtti. Son olarak gelişmeyle ilgili Nvidia’dan henüz bir açıklama gelmiş değil.
https://www.techpowerup.com/255470/nvidia-sued-by-company-behind-big-samsung-and-broadcom-ip-dispute-wins Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 3 hf. en beğenilen
Büyük oyunu görün artık. Nvidia üzerinde oyunlar oynanıyor. Nvidia'ya sahip çıkalım. Pamuk eller cebe, herkes 1 gtx satın alsın. Var mı titan alacak babayiğit?
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Jimlovell 3 hf.
:))
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Tugrul_512bit 3 hf. en beğenilen
Büyük oyunu görün artık. Nvidia üzerinde oyunlar oynanıyor. Nvidia'ya sahip çıkalım. Pamuk eller cebe, herkes 1 gtx satın alsın. Var mı titan alacak babayiğit?
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