Nvidia ve Leadtek yapay zeka eğitimi konusunda iş birliği yapıyor

Yapay zeka teknolojileri son dönemin en dikkat çeken konuları arasında. İnsanlara hizmet sunan hemen her sektörün mutlaka içerisinde olmak istediği bu teknolojiler için elbette eğitim şart. Nvidia, bu amaçla bir eğitim merkezini hayata geçirmişti.

Kapsamlı eğitim

Deep Learning Institute (DLI) adını taşıyan platform sadece 2017 yılı içerisinde on binlerce kişiye çevrim içi veya fiziksel ortamlarda yapay zeka eğitimi verdi. DLI platformu şimdi de Çin’de yapay zeka uzmanı yetiştirecek.

Nvidia ve Leadtek arasında yapılan iş birliği kapsamında Leadtek’in DLI Çin sertifika ortağı haline geldiği açıklandı. Leadtek bünyesindeki DLI sertifikalı yapay zeka uzmanları Çin’in pek çok şehrinde yapay zeka atölyeleri organize edecek.

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Leadtek uzun süredir yapay zeka konusunda çalışmalar yapıyor. Firmanın desteğiyle Tayvan’da yapay zeka teknolojileri geliştirmeyi amaçlayan pek çok akademik araştırma girişimleri hayata geçmişti.

DLI diğer yapay zeka eğitimlerinden farklı olarak teknolojilerin uygulanmasına daha fazla ağırlık veriyor. Atölyelerde birebir uygulama teknikleri kursiyerlere anlatılıyor ve simülasyonlar yapılıyor. Nvidia’nın gelişmiş bulut bilişim ve SDK kaynakları bu süreçte önemli bir rol oynayacak.