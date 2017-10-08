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Nvidia ve Leadtek yapay zeka eğitimi konusunda iş birliği yapıyor

Yapay zeka alanında en aktif firmalardan birisi olan Nvidia, insan yetiştirmenin de farkında ve bunun için bir eğitim platformu oluşturdu. Platform Çin’de önemli eğitimler verecek.
1 yıl
1,3b
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapay zeka teknolojileri son dönemin en dikkat çeken konuları arasında. İnsanlara hizmet sunan hemen her sektörün mutlaka içerisinde olmak istediği bu teknolojiler için elbette eğitim şart. Nvidia, bu amaçla bir eğitim merkezini hayata geçirmişti.

Kapsamlı eğitim

Deep Learning Institute (DLI) adını taşıyan platform sadece 2017 yılı içerisinde on binlerce kişiye çevrim içi veya fiziksel ortamlarda yapay zeka eğitimi verdi. DLI platformu şimdi de Çin’de yapay zeka uzmanı yetiştirecek.

Nvidia ve Leadtek arasında yapılan iş birliği kapsamında Leadtek’in DLI Çin sertifika ortağı haline geldiği açıklandı. Leadtek bünyesindeki DLI sertifikalı yapay zeka uzmanları Çin’in pek çok şehrinde yapay zeka atölyeleri organize edecek.

Ayrıca Bkz. "Inno3D etkileyici performansa sahip madencilik kartları hazırlıyor"

Leadtek uzun süredir yapay zeka konusunda çalışmalar yapıyor. Firmanın desteğiyle Tayvan’da yapay zeka teknolojileri geliştirmeyi amaçlayan pek çok akademik araştırma girişimleri hayata geçmişti.

DLI diğer yapay zeka eğitimlerinden farklı olarak teknolojilerin uygulanmasına daha fazla ağırlık veriyor. Atölyelerde birebir uygulama teknikleri kursiyerlere anlatılıyor ve simülasyonlar yapılıyor. Nvidia’nın gelişmiş bulut bilişim ve SDK kaynakları bu süreçte önemli bir rol oynayacak. 

 

https://www.leadtek.com/event/nvidia-dli/ Yorum Yaz
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yc#1 1 yıl
Nvidia tabanalı ilk ekran kartım leadtek A350XT TDH idi (FX 5900XT) Sağlam karttı, az oyun bitirmedim.
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CaSsErDoDo 1 yıl
İlk ekran kartım LeadTek markaydı
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tahir40 1 yıl
Leadtek?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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No Way Out 1 yıl
FX ve 6000 serisinde en iyi ekran kartlarını Leadtek yapardı, kutu tasarımları bile olaydı.
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interwap 1 yıl
Leadtek yaşıyor mu? Diyesim geldi
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OverClocK1ng 1 yıl interwap
interwap
Leadtek yaşıyor mu? Diyesim geldi

Aynısını yazmak için girmiştim. Ama şaka maka Winfast TNT2 Ultraları falan iyiydi.
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