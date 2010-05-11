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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia'dan Fermi tabanlı ekran kartları için GeForce 197.75 WHQL sürücüsü

9 yıl
7,6b
1
3
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için hazırladığı 197.75 sürüm numaralı yeni sürücünün WHQL versiyonunu da yayımladı. Bir hafta önce beta sürümü çıkan sürücünün WHQL sertifikalı yeni sürümü, güncelleme anlamında herhangi bir yenilik getirmiyor.

Nvidia tarafından Unreal Engine 3 tabanlı MMO oyunu APB (All Points Bulletin) için tavsiye edilen sürücüyü, linkler vasıtasıyla indirebilirsiniz.

 - GeForce 197.75 WHQL (Windows XP 32bit)
 - GeForce 197.75 WHQL (Windows XP 64bit)
 - GeForce 197.75 WHQL (Windows 7/Vista 32bit)
 - GeForce 197.75 WHQL (Windows 7/Vista 64bit)


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Hakanonur 9 yıl
gtx 250 ye olur mu? ben toshiba x505 notebook kullanıyorum da 1gb gtx 505 ekran kartı var.
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CoOLMuSTi 9 yıl
fujisie

gtx 250 ye olur mu? ben toshiba x505 notebook kullanıyorum da 1gb gtx 505 ekran kartı var.


Notebook için farklı. Sizinkisi:

nvidia.co.uk/...
Win7 32bit için...

nvidia.co.uk/...
Win7 64Bit...
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KANUNI61 9 yıl
ya arkadaş kartlar gelmeden sürücüleri geliyor
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