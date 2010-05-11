Nvidia'dan Fermi tabanlı ekran kartları için GeForce 197.75 WHQL sürücüsü

Nvidia, Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için hazırladığı 197.75 sürüm numaralı yeni sürücünün WHQL versiyonunu da yayımladı. Bir hafta önce beta sürümü çıkan sürücünün WHQL sertifikalı yeni sürümü, güncelleme anlamında herhangi bir yenilik getirmiyor.

Nvidia tarafından Unreal Engine 3 tabanlı MMO oyunu APB (All Points Bulletin) için tavsiye edilen sürücüyü, linkler vasıtasıyla indirebilirsiniz.

- GeForce 197.75 WHQL (Windows XP 32bit)

- GeForce 197.75 WHQL (Windows XP 64bit)

- GeForce 197.75 WHQL (Windows 7/Vista 32bit)

- GeForce 197.75 WHQL (Windows 7/Vista 64bit)