Nvidia'nın Tegra 4 platformu Kepler tabanlı GPU ile gelecek

Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunu, Asus'un yeni nesil tablet bilgisayarı Transformer Prime ile birlikte endüstrinin beğenisine sunan Nvidia, önümüzdeki yılın sonlarına doğru lanse etmeyi planladığı Wayne kod adlı Tegra 4 platformunda, GeForce 600 serisine de güç verecek olan Kepler mimarisi üzerinde şekillendirdiği grafik birimine yer verebilir.

Nvidia tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmamakla birlikte, Wayne tabanlı yeni Tegra işlemcileriyle Nvidia'nın, ultra-mobil cihazlarda CUDA teknolojisini yaygınlaştırmayı hedefleyeceği ve DirectX 11.1 desteğini getireceği ifade ediliyor ki bu önemli bir detay. Windows 8 işletim sisteminin lansman takvimine bağlı olarak aynı dönemde Windows 8 işletim sistemini kullanan ilk tabletlerin yavaş yavaş boy göstermesi beklenirken, yeni işletim sistemi içerisinde DirectX 11.1 büyük önem taşıyor.

Wayne ile birlikte akıllı telefon ve tabletlere ek olarak netbook'lar ve giriş seviyesindeki notebook'ları da hedef alması beklenen Nvidia'nın, şimdiye kadar ki Tegra stratejisinden farklı olarak iki ayrı tasarım sunabileceği üzerinde duruluyor. Wayne tabanlı Tegra 4'ün ilk versiyonundan henüz tam olarak netlik kazanmasa da ARM'ın yeni nesil Cortex-A15 tasarımını temel alan dört çekirdeğe ve günümüze ait mimariyi kullanan 24 işlem birimli GPU tasarımına yer verilebilir. İşlemci çekirdeklerinin 1.5GHz seviyesinde çalışması beklenen ilk versiyonun üç haneli GFLOP seviyelerinde işlem gücü sunması ve çekirdek başına düşen güç tüketim değerini de en az Tegra 3 seviyesinde tutması bekleniyor.

Wayne tabanlı Tegra 4 platformunun ikinci versiyonu ise yüksek performans odaklı yeni çözüm olacak. 8 adet işlemci çekirdeğine sahip olması beklenen bu tasarıma aynı zamanda Kepler mimarisini temel alan ve 32-64 işlem birimine sahip olan DirectX 11.1, OpenGL 4.x ve OpenCL 1.x ile PhysX destekli yeni GPU tasarımının eşlik etmesi bekleniyor. Nvidia'nın aynı segmentte yer alacak x86 tabanlı çözümlere karşı en güçlü silahı olması beklenen yeni platformun, yüksek çekirdek sayısı ve güçlü GPU özellikleriyle kendi sınıfında yeni bir dönemin kapısını aralayacağı düşünülüyor. Her ikisi de 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Wayne kod adlı Tegra 4 platformunun üyelerini kullanan tüketici elektroniği ürünler ve bilgisayarların ağırlıklı olarak 2013 başında piyasaya sunulması bekleniyor.