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Nvidia'nın Tegra 4 platformu Kepler tabanlı GPU ile gelecek

7 yıl
3b
1
20
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunu, Asus'un yeni nesil tablet bilgisayarı Transformer Prime ile birlikte endüstrinin beğenisine sunan Nvidia, önümüzdeki yılın sonlarına doğru lanse etmeyi planladığı Wayne kod adlı Tegra 4 platformunda, GeForce 600 serisine de güç verecek olan Kepler mimarisi üzerinde şekillendirdiği grafik birimine yer verebilir.
Nvidia tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmamakla birlikte, Wayne tabanlı yeni Tegra işlemcileriyle Nvidia'nın, ultra-mobil cihazlarda CUDA teknolojisini yaygınlaştırmayı hedefleyeceği ve DirectX 11.1 desteğini getireceği ifade ediliyor ki bu önemli bir detay. Windows 8 işletim sisteminin lansman takvimine bağlı olarak aynı dönemde Windows 8 işletim sistemini kullanan ilk tabletlerin yavaş yavaş boy göstermesi beklenirken, yeni işletim sistemi içerisinde DirectX 11.1 büyük önem taşıyor. 
Wayne ile birlikte akıllı telefon ve tabletlere ek olarak netbook'lar ve giriş seviyesindeki notebook'ları da hedef alması beklenen Nvidia'nın, şimdiye kadar ki Tegra stratejisinden farklı olarak iki ayrı tasarım sunabileceği üzerinde duruluyor. Wayne tabanlı Tegra 4'ün ilk versiyonundan henüz tam olarak netlik kazanmasa da ARM'ın yeni nesil Cortex-A15 tasarımını temel alan dört çekirdeğe ve günümüze ait mimariyi kullanan 24 işlem birimli GPU tasarımına yer verilebilir. İşlemci çekirdeklerinin 1.5GHz seviyesinde çalışması beklenen ilk versiyonun üç haneli GFLOP seviyelerinde işlem gücü sunması ve çekirdek başına düşen güç tüketim değerini de en az Tegra 3 seviyesinde tutması bekleniyor. 
Wayne tabanlı Tegra 4 platformunun ikinci versiyonu ise yüksek performans odaklı yeni çözüm olacak. 8 adet işlemci çekirdeğine sahip olması beklenen bu tasarıma aynı zamanda Kepler mimarisini temel alan ve 32-64 işlem birimine sahip olan DirectX 11.1, OpenGL 4.x ve OpenCL 1.x ile PhysX destekli yeni GPU tasarımının eşlik etmesi bekleniyor. Nvidia'nın aynı segmentte yer alacak x86 tabanlı çözümlere karşı en güçlü silahı olması beklenen yeni platformun, yüksek çekirdek sayısı ve güçlü GPU özellikleriyle kendi sınıfında yeni bir dönemin kapısını aralayacağı düşünülüyor. Her ikisi de 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Wayne kod adlı Tegra 4 platformunun üyelerini kullanan tüketici elektroniği ürünler ve bilgisayarların ağırlıklı olarak 2013 başında piyasaya sunulması bekleniyor. 

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turbo-powwer 7 yıl
NVIDIA çok hızlı gelişime ve geliştirmeye devam ediyor takipteyim.
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ßy Emre 7 yıl turbo-powwer
turbo-powwer

NVIDIA çok hızlı gelişime ve geliştirmeye devam ediyor takipteyim.

+1
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M@U 7 yıl
Tegra 1, 2004'te sunulmuş olan GeForce 6 mimarisi ile gelmişti (nv40). Tegra 2 de 2007'de sunulan GeForce 9 mimarisi ile (g92)... Tegra 3 tahminen Fermi mimarili idi (gf100) ve bu mimari 2010'da sunuldu. Eğer Tegra 4, Kepler mimarili olacaksa (2012'de sunulacak mimari aynı yıl Tegra'da kullanılmış olacak), yakında yeni gpu mimarilerini masaüstü gpu'larda değil Tegra'larda görebiliriz.
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EgoisTe91 7 yıl
@rubisco
Hocam naptın otur bi soluklan hele
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cagataykoroglu 7 yıl
gayet iyi biliyorum. 1 test paylaşıp core2duo dan hızlıyız dediler. ama genel anlamda hızlıyız demediler. bu tablo da o test akdar eski bir tablodur.
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strider_venom 7 yıl
tegra3 ün çıktığını biliyorsun yani ama önceki mesajında 2014 yazmışsın o nedenle alıntı yaptım.
edit: imla
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cagataykoroglu 7 yıl
Adamlar 2014 yılında core2duo ya kafa tutacağız demiş. ARM nin gelişimine bakarsanız çokta abartı değil. Bize şimdiye kadar ne verildiyse onu aldık. O yüzden bunlar bize tuhaf geliyor. ama bırakın AMD yi intel bile ARm nin hızından korkuyor.
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strider_venom 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Adamlar 2014 yılında core2duo ya kafa tutacağız demiş. ARM nin gelişimine bakarsanız çokta abartı değil. Bize şimdiye kadar ne verildiyse onu aldık. O yüzden bunlar bize tuhaf geliyor. ama bırakın AMD yi intel bile ARm nin hızından korkuyor.

yanlış algılama , tegra3 c2d dan daha iyi performanslı demiş,
isimlerde süper kahramanların isimleri superman, batman, wolverin, ironman.
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ezimuse 7 yıl
Bu sefer ne kalitesinde grafik sunacaklarmış ?
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Rubisco 7 yıl
Ben merak ediyorum bi deli kuyuya 1 tas altın attım demiş 50 kişi direk bunu çıkartmanın yollarına düşmüş.
2 ghz t7200 ün hızı 1ghz A9 Cortex den en az 4 kat daha fazla. Nvidianın 1 tane kendi yaptığı testten, bide başka bi yerinde farklı şeyleri test etmesinden aynı hız ile ölçeklendirirsek 3.5 ghz A9 yada A15 hızlı olur sanki demesinden direk umutlanmayın bence.
3 Haneli GFLOP derken abartım CPU yada cPU core kısmını kastetmiyorlardır heralde. i7 980x lerin 110 GFLOP double precision kapasitesi var, heralde bununla bir tutmuyorlardır kendilerni lol. AMD gibi fazla abartılı bi yola gidiyolar gibime geliyo benim.
Bide fiyattan haber versinler :///
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Carfreak 7 yıl
Kal-El arap platformu, Wayne Amerika, Logan Fransız, Stark İtalya falan heralde isimlere bak
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sangreal_1905 7 yıl

Rubisco
Ben merak ediyorum bi deli kuyuya 1 tas altın attım demiş 50 kişi direk bunu çıkartmanın yollarına düşmüş.
2 ghz t7200 ün hızı 1ghz A9 Cortex den en az 4 kat daha fazla. Nvidianın 1 tane kendi yaptığı testten, bide başka bi yerinde farklı şeyleri test etmesinden aynı hız ile ölçeklendirirsek 3.5 ghz A9 yada A15 hızlı olur sanki demesinden direk umutlanmayın bence.
3 Haneli GFLOP derken abartım CPU yada cPU core kısmını kastetmiyorlardır heralde. i7 980x lerin 110 GFLOP double precision kapasitesi var, heralde bununla bir tutmuyorlardır kendilerni lol. AMD gibi fazla abartılı bi yola gidiyolar gibime geliyo benim.
Bide fiyattan haber versinler :///

+1
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YasinCC 7 yıl Rubisco
Rubisco

Ben merak ediyorum bi deli kuyuya 1 tas altın attım demiş 50 kişi direk bunu çıkartmanın yollarına düşmüş.

2 ghz t7200 ün hızı 1ghz A9 Cortex den en az 4 kat daha fazla. Nvidianın 1 tane kendi yaptığı testten, bide başka bi yerinde farklı şeyleri test etmesinden aynı hız ile ölçeklendirirsek 3.5 ghz A9 yada A15 hızlı olur sanki demesinden direk umutlanmayın bence.

3 Haneli GFLOP derken abartım CPU yada cPU core kısmını kastetmiyorlardır heralde. i7 980x lerin 110 GFLOP double precision kapasitesi var, heralde bununla bir tutmuyorlardır kendilerni lol. AMD gibi fazla abartılı bi yola gidiyolar gibime geliyo benim.

Bide fiyattan haber versinler :///

Bana göre de çok uçuk açıklamalar X86'ya rakip olması performans açısından aşırı derece abartı
T7200 kullanan dizüstüm var şahsen pek güzel bir işlemci değil ama yinede tabi ki ARM işlemcilerine nal toplatır ve İNTEL gibi dev bir firma varken ARM masa üstünde yer bulması hayal gibi ve performans olarak bahsetmiyorum bile...

Ancak bu Nvidia mobil platformunda kendine iyi yer edindi Tegra 3'ü 25 dolar gibi bir fiyattan satıyor
Nvidia'dan korkulur bu adamlar neye adım atsa uzun vadede başarılı oluyor tegra zone'un ismi bile duyulmadı ama tegra 2 ile iyi çıkış yakaladı ve adamlar 1 çeyrek önden gidiyor DENVER projesi felan var bakalım neler çıkaracaklar
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ressambdrm 7 yıl
Tegra 3 inter core2duo ile aynı işlem performansına sahip. O yazı da onu ifade ediyor.
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realbrutal 7 yıl
ben anlamıyorum bu mobildeki işlemci gücü nasıl bu kadar hızlı bir şekilde artıyor.4 senede normal işlemcilerdeki gelişmelere bakarsanız çok ufak farklar göreceksiniz.2 sene önceki i7 işlemcileri ile şimdiki i7 işlemciler arasında neredeyse hiç fark yok.ama mobil işlemcilere bir bakıyorsun 2 senede performansları 100 kat artmış.2 senede 70-80 kat daha artması bekleniyor.intel bizi yıllardır yemiş yemeyede devam ediyor demekki.bu adamların 100 katı daha çok elektrik harcatıyor ama performansı aynı.nasıl oluyor bu iş
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haymatloshan 7 yıl
Sanırım o sınır 2 çekirdeklilerin üst sınırı,Tegra 3'den sonra 4 çekirdek olarak düşünülüyor yanlış anlamadıysam.Performans olarak Stark ile 100 katı performans bekliyorlar sanırım gerçekten hoş eğer tuttururlarsa.
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darkwanderer 7 yıl
Resmin sağ alt tarafında core 2 duo yazmışlar. O kısım ile ilgili bir açıklama yapılsa iyi olacak kanımca...
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