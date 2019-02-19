ODTÜ İşletme Topluluğu Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi için kayıtlar başladı

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ODTÜ İşletme Topluluğu’nun Garanti Bankası ana sponsorluğunda düzenleyeceği Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi için başvurular başladı. Dijital girişimcilik üzerine şekillenen etkinlik yarışma ve zirve olmak üzere toplam iki bölümden oluşacak.

Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi’nin Dijital Girişimcilik Yarışması ayağına katılarak finale kalan 15 takım 3 hafta boyunca mentörleriyle ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nce verilecek online girişimcilik eğitimleriyle final gününe hazırlanacak. Final günü olan 24 Mart’ta ise jürilere iş fikirlerini sunacak. Son başvuru tarihi 26 Şubat olan yarışmanın finalistleri 2 Mart’ta açıklanacak. Eğitim süreci ise 2-23 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yarışmanın ödülleri şöyle;

Sabancı Üniversitesi %100 Burslu MBA (İşletme Yüksek Lisansı)

İş fikrinizi patentlemek için Destek Patent’ten Özel Patent Ödülü

Bilkent Cyberpark, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ve PMO Partners desteği ile 6 aylık/1 yıllık Ofis Ödülleri

Tüm Finalistlere Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’den Dijital Okuryazarlık Eğitimi, İş Geliştirme ve Ürün Geliştirme Eğitimi, İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Eğitimi ve Destek Patent’ten Sınai Mülkiyet Eğitimi ödülleri.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nden ve TÜGİM’den 6 aylık mentörlük ödülleri. Ayrıca bütün finalist takımlara final gününe dek birebir mentörlük desteği.

Başvuru şartları;

Hazırlık, 1., 2., 3., 4. sınıf, yeni mezun veya yüksek lisans öğrencisi olabilirsiniz.

Projenizin düşünce aşamasında olması yeterli. Herhangi bir ürüne dönüşmüş olmasına gerek yok.

Projeniz dijital bir girişim olmalı. (Aplikasyon, Websitesi, Yazılım)

Projeniz ile 2-3-4 kişilik takımlar halinde başvurabilirsiniz.

Başvurular için: girtek.co

Etkinliğin zirve ayağında ise Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcıların, teknoloji devlerinin ve ülkenin önde gelen girişimcilerin tecrübelerini dinleyip, kendileri ile tanışma fırsatı bulabileceği Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi, katılımcıların kendilerini sadece bireysel anlamda değil network anlamında da geliştirmelerine katkı sağlanacak.

Etkinlik Programı:

23 Mart, Cumartesi

11:00-11:15 Açılış

11:15-12:00 Onur Koç, Microsoft CTO / "Daha İyi Bir Dünya İçin Yapay Zeka"

12:20-13:20 Teknoloji Paneli / "Dijital Dönüşüm"

13:50-14:40 Girişimci Paneli / "Sürdürülebilir Girişimcilik"

15:10-15:55 Garanti Bankası / "Bankacılık Sektöründe Kurumsal Girişimcilik"

16:15-17:15 Yatırımcı Paneli / "Yatırımcı Bulma Sanatı"

24 Mart, Pazar

11:00-11:15 Açılış

11:15-12:00 Sevilay Kurt, IBM CTO

12:20-13:00 Workshop

13:20-14:40 Dijital Girişimcilik Yarışması Final Sunumları I

15:20-16:30 Dijital Girişimcilik Yarışması Final Sunumları II

16:45-17.30 Nuri Murat Avcı, House of Human Kurucusu / "Etkili Problem Çözme Workshopu" (Seritifikalı)

17:30-17:50 Ödül Töreni

9 oturuma katılım gösteren herkes Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi sertifikası almaya hak kazanacak. Bunun yanı sıra Nuri Murat AVCI tarafından verilecek Workshop’a ve Garanti Bankası oturumuna katılan kişiler de bunlara özel sertifika alma hakkı kazanacak. Etkinlikte yer ayırtmak için https://biletimgo.com/bilet-al-4-girisimcilik-ve-teknoloji-zirvesi-1059 adresini kullanabilirsiniz.