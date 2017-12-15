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ODTÜ ve TAI’den ortak proje: Uçak geliştirecekler!

TAI ile ODTÜ, ortaklık kurarak Very-Light Aircraft (VLA - Çok Hafif Uçak) geliştirmek için özel bir anlaşmaya imza attı. Çalışmaya dair detaylar ve hedeflerle ilgili bilgiler yazımızda.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ODTÜ ve TAI’den ortak proje: Uçak geliştirecekler!
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Very-Light Aircraft olarak sınıflandırılmış bir uçak geliştirmek için kollar sıvadı. Bağımsız Araştırma Geliştirme (BARGE) Projesi kapsamsında imzalanan sözleşme kapsamında ODTÜ öğrencileri uçağın tasarımını yapacak.


Öğrenciler tarafından projelendirilen uçağın üretimini ise TAI üstlenecek ve Montaj, entegrasyon, üretim, test faaliyetleri TAI tesislerinde yapılacak. Proje sonunda ortaya çıkacak olan uçak, nihai bir çıktı olmaktan ziyade yetişmiş iş gücüne katkı sağlayacak olması adına son derece kritik bir önem taşıyor.


Daha önceki açıklamalarında bu alanda yetişmiş iş gücü anlamında ciddi eksikleri olduğunu belirten TAI Genel Müdürü Temel Kotil, projede yer alarak deneyim kazanan gençlerin Türkiye’nin gelecekte gerçekleştirmeyi amaçladığı projelerde aktif bir şekilde görev alacağını ifade ediyor. 


Hatırlanacağı üzere İstanbul Teknik Üniversitesi ile TAI arasında da benzer bir anlaşma yapılmıştı. TAI, Milli Muharip Uçak, Jet Motorlu Hürkuş, Milli Genel Maksat Helikopteri, HALE Sınıfı İHA’lar gibi birçok alandaki proje için ciddi bir iş gücüne ihtiyaç duyuyor ve bu alandaki ihtiyaç da her geçen yıl daha da artacak.


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darkexecuter 1 yıl en beğenilen faniseyler
Ha evet ODTÜ türkiyenin en iyi teknik üniversitesi. Ne zoruna mı gitti
1 Yanıt Yanıtla +40
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faniseyler 1 yıl
Odtü en son karma tuvaleti bulan üniversite değil mi?
Ne işin var senin böyle faydalı projelerle.
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pCkOpAtuS 1 yıl
Temel KOTİL varsa bu proje gerçekleşir.
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aybey 1 yıl
Yerli uçağımzı göklerde değil miydi? hülooooğwvvvv!...
Bu şakşak haberlerinin sayısı artınca anlayın ki yakın bir süre içinde seçim olacak!
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Glitz 1 yıl
ODTÜ yıkılsın yerine üniversite kurulsun.
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kadirirdem 1 yıl
Hadi bakalım,inşallah güzel şeyler çıkar.
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Bluflame 1 yıl
odtü’yü anladıkta şu bizim temel’e alışamadık, adam bildiğin deve kasabı değilmi ?
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Ares 1 yıl
Lan zaten yolcu uçağımızı yaptık, bilbordlarda boy boy afişleri vardı. :(
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Krone 1 yıl
Karma tuvalet mevzusu olmasa Odtü'ye başka yerden bok atacaklar merak etmeyin. Zihniyet belli, o malum kesim.
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Hoca 1 yıl
ODTÜ'lülere bir kova hurda verin, size ekmek kızartma makinesi yaparlar.
Fakat günümüzde ki, Odtülülerin ilk görevi,bu uçaktan önce, yakın zamanda kampüsün kesilen ağaçlarının yerine, yeni fidanlar ekmek olmalı. Ardından Aya roket yaparsınız.
ODTÜ'nün geçmişi ve kültürü, bunu gerektirir.
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stalker(1979) 1 yıl
Very-Light Aircraft küçük tip yolcu uçağı herhalde? En azından 165 kişilik bir yolcu uçağı yapılmalı.
Rusların İrkut firması veya çinlilerin Comac firmasıyla bir uçak geliştirilebilirdi.
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emrz 1 yıl
siz ne saçma sapan insanlarsınız. her gelişmeye sövmek, bir şey yapılmaya başlansa bir tarafına yılan kaçmış gibi rahatsız olmak nedir. Şu içimizdeki kendi kimliğinden utananları bir ayıklamak lazım sanırım yoksa her projede insanların morallerini bozacaklar.
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hector_1990 1 yıl
odtü olunca pek beklentiye girmiyorum ama yinede sonuçlara bakalım
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