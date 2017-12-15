ODTÜ ve TAI’den ortak proje: Uçak geliştirecekler!

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Very-Light Aircraft olarak sınıflandırılmış bir uçak geliştirmek için kollar sıvadı. Bağımsız Araştırma Geliştirme (BARGE) Projesi kapsamsında imzalanan sözleşme kapsamında ODTÜ öğrencileri uçağın tasarımını yapacak.





Öğrenciler tarafından projelendirilen uçağın üretimini ise TAI üstlenecek ve Montaj, entegrasyon, üretim, test faaliyetleri TAI tesislerinde yapılacak. Proje sonunda ortaya çıkacak olan uçak, nihai bir çıktı olmaktan ziyade yetişmiş iş gücüne katkı sağlayacak olması adına son derece kritik bir önem taşıyor.





Daha önceki açıklamalarında bu alanda yetişmiş iş gücü anlamında ciddi eksikleri olduğunu belirten TAI Genel Müdürü Temel Kotil, projede yer alarak deneyim kazanan gençlerin Türkiye’nin gelecekte gerçekleştirmeyi amaçladığı projelerde aktif bir şekilde görev alacağını ifade ediyor.





Hatırlanacağı üzere İstanbul Teknik Üniversitesi ile TAI arasında da benzer bir anlaşma yapılmıştı. TAI, Milli Muharip Uçak, Jet Motorlu Hürkuş, Milli Genel Maksat Helikopteri, HALE Sınıfı İHA’lar gibi birçok alandaki proje için ciddi bir iş gücüne ihtiyaç duyuyor ve bu alandaki ihtiyaç da her geçen yıl daha da artacak.