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OEM üreticileri 2011 yılında kablosuz cihazlar için masaüstü cihazlardan daha fazla yarıiletken parçalara masraf yaptı

7 yıl
2,5b
1
6
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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2007 yılında Android işletim sisteminin ve iPhone’un 2010 yılında iPad’in pazara girişiyle mobil cihaz satışlarında patlama yaşandığı bir gerçek. Bir dönemin vazgeçilmezlerinden olan RIM, Palm ve Nokia’nın artık gerilerde kaldığı mobil cihaz segmentinin büyümesi üreticilerin masaüstü sistemlerden daha fazla bu alana yatırım yapmasına sebep oluyor.

iSuppli sitesinin yaptığı bir araştırmaya göre OEM’ler 2011 yılında kablosuz cihazların üretiminde kullanılan yarıiletken parçalara 55.4 milyar dolar yatırım yaptı. 2010 yılında 50.1 milyar dolar olan bu miktar yüzde 10.7 artış gösterdi. Kablosuz cihazlar tanımı internete bağlanabilen tablet ve akıllı telefon gibi ürünleri kapsıyor.

OEM’ler masaüstü sistemlerin üretiminde kullanılan yarıiletken parçalara ise 53.1 milyar dolar yatırım yaptı. 2010 yılında 52.5 milyar dolar olan bu miktar yüzde 1.2 artış gösterdi.

Kablosuz cihazlar ve masaüstü sistemler aslında yıllardır birbirlerine rakip durumda. Ancak tabloda 2009 yılında ekonomik krizin de etkisiyle 40 milyar doların altına düşen parça üretiminin 2010 yılında sıçrama yapması dikkat. Bunda elbette iPhone 4 ve iPad’in payı büyük.

iSuppli sitesinin yarıiletken tasarım analizi uzmanı Wenlie Ye, Apple’ın iPad ve iPhone modellerinin başını çektiği akıllı telefon ve tablet pazarındaki büyümenin neticesinde üreticilerin daha çok yarıiletken parçaları satın almaya başladığını belirtiyor. 

Kablosuz cihazlarda kullanılan yarıiletken parçalara ana bant yongaları, işlemciler ve mobil bellekler dahil. Bu ivme hız kesmeyecek ve 2012 yılında da kablosuz cihazların yarıiletken parçalarının üretimine masaüstü sistemlerden daha fazla  yatırım yapılacak.

Apple 2010 yılında HP’yi geride bırakıp en büyük yarıiletken parça alıcısı durumuna geldiğinden bu yana liderliği kimseye kaptırmadı. 2010 yılında Apple bütçesinin yüzde 61’ini iPad ve iPhone gibi kablosuz cihazların üretimine ayırırken HP bütçesinin yüzde 82’sini masaüstü sistemlerin üretimine ayırmaktaydı.

Kablosuz cihaz segmentinde yarıiletken parçaların üretiminin artması aslında Apple’ın bu pazarı domine etmesinin bir sonucu. 2012 ve 2013 yıllarında da Apple’ın pazarı domine etmesi bekleniyor. Buna bağlı olarak yarıiletken parça üretimindeki masaüstü sistemlerden taşınabilir sistemlere doğru kayma eğiliminin daha da artması kaçınılmaz hale geliyor. 

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Max payne 35 7 yıl
alpa07
yinemi apple bıktık şu apple kokan haberlerden.

Aynen katılıyorum
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Guest-F8946C419 7 yıl
Samsung veya HTC olsa, acaba aynı yorumlar yapılır mıydı? Hiç sanmıyorum.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
Allah cezalarını verecekk dandik dandik iş yapıyolar sonra dolar 2 lira oluyo suç bizim oluyo hem suçlular hem güçlüler be :))
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bocekgrafik 7 yıl
Ben bir macintosh kullanıcısıyım ancak gerçekten de kusacağım geliyor artık Apple haberlerinden.

Her yol Paris hesabı her haber direk veya dolaylı Apple'la ilişkilendiriliyor; bu nasıl iş anlamadım gerçekten
! Başlık başka ancak daha ilk satırda yine Apple. Firma ve ürün ismi vermek yerine yalnızca "tablet" ve "akıllı telefon" dense olmaz mı ki acaba?
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met@lrock 7 yıl
Gereksiz masrafları son kullanıcılara yüklemeye devam
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alpa07 7 yıl
yinemi apple bıktık şu apple kokan haberlerden.
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