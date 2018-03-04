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ONF İcra Direktörü: “Türkiye 5G’ye geçen ilk ülke olabilir”

ONF (Open Networking Foundation) İcra Direktörü'ne göre Türkiye'de yapılacak 5G testleri büyük öneme sahip. Testlerden başarılı sonuç alınırsa Türkiye, bu yıl 5G'ye geçen dünyadaki ilk ülke olacak.
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Geçtiğimiz hafta düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde Türkiye ile ABD merkezli ONF (Open Networking Foundation) arasında iş birliği anlaşması imzalanmış ve ONF’in 5G teknolojilerinin ilk testlerinin Türkiye’de yapılmasına karar verilmişti. Anlaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Open Networking Foundation (ONF) İcra Direktörü Guru Parulkar, “Testlerden başarılı sonuç alınırsa Türkiye, bu yıl 5G'ye geçen dünyadaki ilk ülke olacak.” dedi.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Envrensel Hizmet Projesi ve ONF ile yapılan işbirliği sonucunda Türkiye'de kapsama yetersizliği olan kırsal bölgelerde, dünyada ilk kez geliştirilen 5G tabanlı altyapı teknolojileri test edilecek. Bu testleri Türk Telekom gerçekleştirecek.

Ayrıca Bkz. "MWC 2018'in ilgi çeken akıllı telefonları [Anket]"

Türkiye'nin 5G ve ötesi teknolojilerde dünyaya öncülük etme hedefini, "yerinde bir hedef " şeklinde nitelendiren Parulkar, şunları kaydetti:

"Türk Telekom'un iştirakleri Argela ve Netsia ile son dönemde yaptıklarını ve yapabileceklerini görünce, Türkiye bu hedefte kalmalı. Eğer Türk Telekom, bizim laboratuvarlarımızdan çıkan son teknolojiyi sahaya taşıyıp test edebilirse, bu şirketi gerçekten de dünyada lider konumuna getirir. Türkiye, 5G ve ötesi teknolojilerde dünyaya öncülük etmek için ihtiyaç duyulan her şeye sahip. Bu açıdan, imzaladığımız iş birliği anlaşması da çok önemli bir adım. Testlerden başarılı sonuç alınırsa Türkiye, bu yıl 5G'ye geçen dünyadaki ilk ülke olacak. Türk Telekom, 5G’de uzak ara dünya çapında lider şirket olabilir."

'Eğer'lerin hepsi başarılı sonuçlanırsa...

Parulker, testlerin başarılı sonuçlanmasında maliyetin önemli bir etken olduğunu vurgulayarak “Türkiye'nin ortaya koyduğu bu hedefte 'Eğer testler başarılı olursa', 'Eğer hedeflenen maliyetler söz konusu olursa' gibi birkaç 'eğer' var. İşte bu 'eğer'lerin hepsi başarılı sonuçlanırsa o zaman çığır açıcı bir gelişmeye öncülük etmiş olacaksınız.” sözleriyle Türkiye için müjdeyi verdi.

Türk Telekom, 5G altyapısını ilk olarak kırsalda test edip, başarıya ulaştığında bu teknolojiyi büyük şehirlere taşıyacak. Parulker yaptığı açıklamada sık sık “testlerden başarılı sonuç alınmasına” vurgu yapıyor. Bu nedenle testlere başlanmadan ve sonuçları gözlemlemeden Türkiye’nin 5G’ye geçen ülke olacağını söylemek doğru olmayacak.


https://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/onf-icra-direktoru-parulkar-turkiye-5gyi-hayata-gecirmeye-en-yakin-ulke/1079303 Yorum Yaz
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Xeqona 1 yıl en beğenilen
5 Gb kotalı 1 Gbps internet


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KoşanBalık 1 yıl
5g falan istemiyorum 1mb hızında sınırsız mobil internet istiyorum. Çokmu bu isteğim anlamadım :(
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İtalyada ilticacı 1 yıl kerimcem
kerimcem
ıspat canım laf salatası değil? + fiyatlar? ingiltere ve almanyada benzer olduğunu iyi biliyorum çünkü..
sabitte kota olmadığını dedemde biliyor zaten mobilden bahsediyoz... three.co.uk/...
o parayla burdada öküz alınır zaten...
en ucuz operatörünü koydum ..

La cins cins konusma al sana kanit
hatta şuan wind operatöründe
1 Gb sabit internet + sim hattina 100gb internet fiyat 25 euro burda bolluk içinde böyle fiyatlara sahibiz orda biseyden haberin yok afedersin mal mal konuşuyorsun
Restorant sahibiyim İtalya'da işim gücüm yok sana yalan mı soyleyicem
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
kerimcemıspat canım laf salatası değil? + fiyatlar? ingiltere ve almanyada benzer olduğunu iyi biliyorum çünkü..sabitte kota olmadığını ...
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2 Yanıt Yanıtla +48
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Tugrul_512bit 4 ay
Türkiye kansere geçen ilk ülke olabilir.
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312 . 4 ay
Bu firmaların işi gücü yalan satmak. Sınırsızlar kotasızlar yalancı fiberler falan tek kelime doğruları dedikleri görülmemiş. 4.5G'yi 5G diye satmaktan bahsediyordur o gerçek 5G değildir.
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şoray uzun yolda 1 yıl
5.5g olmazsa kullanmicam bucuklara alistik.
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Tem_Mus 1 yıl
5gye geçelim de evde internetler halen 1g 2g mi çözemedim
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fizisyen 1 yıl
Bu mesaji yazdiktan sonra şehrin ana arterlerinin birinden tahminimce G/3 hızında Gönder diyecegim.
Hatta ve hatta vodafone kurumsal acildi 50 metre ilerime, adamlar baska yere tasindi. Cunku cekmiyor.
Ayrica tr de internet eşşek yüküyle para.
Önce konusmadan
Sonra sms paketlerinden
Simdide internetten kazikliyorlar
Sene olmus 2018. Halen kotali internet kullaniyoruz.
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birinci keci sebo 1 yıl
o kadar sorun var , geçse ne olur geçmezse ne olur
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drjacob 1 yıl
hadi inş.
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Tensi 1 yıl
Tombalak CEO'nun biri cikar kimsenin kullanmadigi baz istasyonuna 10 metre uzaktan 1 Gbit ile baglandigini gosterip hava atar. Sonra 10 GB lik paket sadece 100 TL olacak der.
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Hükümran 1 yıl
Göstermelik 2 yerde 5g testi yaparlar. Bir daha hiçbir yerde o hızın 10 da 1 i bile yakalanamaz ama adı bakın biz çoktan 5g ye geçtik olur. Fiber altyapı nerede ondan haber verin
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cumur 1 yıl
Şahtık şahbaz oluruz artık
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