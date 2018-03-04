ONF İcra Direktörü: “Türkiye 5G’ye geçen ilk ülke olabilir”

Geçtiğimiz hafta düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde Türkiye ile ABD merkezli ONF (Open Networking Foundation) arasında iş birliği anlaşması imzalanmış ve ONF’in 5G teknolojilerinin ilk testlerinin Türkiye’de yapılmasına karar verilmişti. Anlaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Open Networking Foundation (ONF) İcra Direktörü Guru Parulkar, “Testlerden başarılı sonuç alınırsa Türkiye, bu yıl 5G'ye geçen dünyadaki ilk ülke olacak.” dedi.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Envrensel Hizmet Projesi ve ONF ile yapılan işbirliği sonucunda Türkiye'de kapsama yetersizliği olan kırsal bölgelerde, dünyada ilk kez geliştirilen 5G tabanlı altyapı teknolojileri test edilecek. Bu testleri Türk Telekom gerçekleştirecek.

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Türkiye'nin 5G ve ötesi teknolojilerde dünyaya öncülük etme hedefini, "yerinde bir hedef " şeklinde nitelendiren Parulkar, şunları kaydetti:

"Türk Telekom'un iştirakleri Argela ve Netsia ile son dönemde yaptıklarını ve yapabileceklerini görünce, Türkiye bu hedefte kalmalı. Eğer Türk Telekom, bizim laboratuvarlarımızdan çıkan son teknolojiyi sahaya taşıyıp test edebilirse, bu şirketi gerçekten de dünyada lider konumuna getirir. Türkiye, 5G ve ötesi teknolojilerde dünyaya öncülük etmek için ihtiyaç duyulan her şeye sahip. Bu açıdan, imzaladığımız iş birliği anlaşması da çok önemli bir adım. Testlerden başarılı sonuç alınırsa Türkiye, bu yıl 5G'ye geçen dünyadaki ilk ülke olacak. Türk Telekom, 5G’de uzak ara dünya çapında lider şirket olabilir."

'Eğer'lerin hepsi başarılı sonuçlanırsa...

Parulker, testlerin başarılı sonuçlanmasında maliyetin önemli bir etken olduğunu vurgulayarak “Türkiye'nin ortaya koyduğu bu hedefte 'Eğer testler başarılı olursa', 'Eğer hedeflenen maliyetler söz konusu olursa' gibi birkaç 'eğer' var. İşte bu 'eğer'lerin hepsi başarılı sonuçlanırsa o zaman çığır açıcı bir gelişmeye öncülük etmiş olacaksınız.” sözleriyle Türkiye için müjdeyi verdi.

Türk Telekom, 5G altyapısını ilk olarak kırsalda test edip, başarıya ulaştığında bu teknolojiyi büyük şehirlere taşıyacak. Parulker yaptığı açıklamada sık sık “testlerden başarılı sonuç alınmasına” vurgu yapıyor. Bu nedenle testlere başlanmadan ve sonuçları gözlemlemeden Türkiye’nin 5G’ye geçen ülke olacağını söylemek doğru olmayacak.

https://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/onf-icra-direktoru-parulkar-turkiye-5gyi-hayata-gecirmeye-en-yakin-ulke/1079303