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    OPPO K5 Geekbench'te görüntülendi

    OPPO'nun 10 Ekim'de lanse edeceği yeni orta-üst seviye akıllı telefon modeli OPPO K5, performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te görüntülendi.
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, 10 Ekim'de yeni amiral gemisi modeli Reno Ace ile birlikte yeni orta-üst seviye akıllı telefon modeli OPPO K5'i lanse edeceğini açıklamıştı.
    Resmi tanıtımına iki haftadan kısa bir süre kalmış olan cihaz, performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te görüntülendi.
    Cihazın Geekbench üzerinde ortaya çıkan teknik özelliklerinden söz edecek olursak, OPPO K5, Snapdragon 730G yonga setinden gücünü alıyor ve 8 GB'lık RAM kapasitesi ile geliyor. Ayrıca kutusundan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacağı anlaşılıyor.
    Cihazın tek çekirdek testinde 2.508 puan, çift çekirdek testinde ise 6.762 puan aldığı görülüyor.
    Geekbench kayıtları dışında, Oppo K5'in resmi tanıtım görselleri cihazın yeşil, mavi ve beyaz renklerde üç boyutlu cam kasalarla geleceğini gösteriyor. Ayrıca cihazın 64 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ve 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı lens içeren dörtlü bir arka kamera kurulumu ile geleceği de onaylanmış durumda.Yayınlanan posterler cihazın siyah-beyaz çekim, retro çekim ve portre modu gibi gelişmiş fotoğrafçılık özelliklerini sunacağını da ortaya koyuyor.
    Tüm bunların yanı sıra şirket OPPO K5'in VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisine sahip 4000mAh'lik bir batarya ile geleceğini de doğruladı. VOOC 4.0, muadili olan diğer hızlı şarj teknolojilerine oranla %40'a kadar daha kısa bir şarj süresi vaat ediyor. Bu da cihazın 30 dakikalık bir süre zarfında %0'dan %67'ye kadar şarj olabileceği anlamına geliyor.

    https://www.gizchina.com/2019/09/28/oppo-k5-geekbench/ Yorum Yaz
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