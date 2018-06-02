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OPPO'dan fütüristik amiral gemisi telefon geliyor

Neredeyse 4 yıldır amiral gemisi seviyesinde bir akıllı telefon çıkarmayan OPPO, yakında bu gidişata dur diyecek. Şirketin Find X ismiyle piyasaya süreceği cihazın detayları haberimizde.
11 ay
5,6b
1
13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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OPPO, premium amiral gemisi segmentine yeniden giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin son amiral gemisi 2014 yılında piyasaya sürülen OPPO Find 7 modeliydi. O zamandan bu yana orta sınıf ve premium orta sınıf telefonlara odaklanan OPPO, yaklaşık 4 yıl sonra yeni bir “Find” serisi telefon çıkaracak.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 9 için son dakika tasarım değişikliği"
Çinli akıllı telefon üreticisi bugün Weibo ve Twitter hesapları aracılığıyla Find serisinin bir sonraki fütüristik telefonunun yakında tanıtılacağını gösteren bir görsel yayınladı. Söz konusu telefon OPPO'nun kısa süre önce ticari marka olarak tescil ettirdiği "Find X" ismiyle piyasaya sürülecek.

Çentikli ekran ve üçlü kamera

Find X'in çentikli OLED ekran ve Huawei P20 Pro gibi üçlü arka kamera sistemiyle gelebileceğini gösteren bir kaç sızıntı ortaya çıkmıştı. Cihazın teknik özellikleri bakımından şu anda çok fazla şey bilinmiyor. Söylentilere göre akıllı telefon OPPO'nun yakın zamanda patentini aldığı ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla gelecek.
OPPO Find X'un 5G bağlantı desteği ve 5X optik yakınlaştırma özelliğiyle gelebileceği belirtiliyor. OPPO'nun Super VOOC hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı ileri sürülen telefon bu sayede 15 dakika içerisinde şarj edilebilecek. Tüm bunların yanında iPhone X veya Mi 8 Explorer Edition gibi bir 3D yüz tanıma teknolojisi sunacağı da gelen haberler arasında.

https://twitter.com/oppomobileindia/status/1002408087238701056 Yorum Yaz
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kreat 11 ay
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KalemKolik 11 ay en beğenilen
İsim kopyalama tamam
Çentik tamam
Görev tamamlandı.
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Golden Gate 11 ay
Xiaomi, Huawei, Oppo
Ne yaparlarsa yapsinlar, Samsung yada Apple gibi olamiyorlar.
Dunyaya 2 firma yön veriyor. Diğerleri taklit ediyor. Insanlarda taklit cihaz, orjinalinden daha basarili olsa dahi kullanmak istemiyor.
Samsung çerçevesiz tasarima gecti herkes çerçevesiz akimina kapildi. Apple çentik koydu, sonrasi ortada.
Xiaomi, Huawei, OppoNe yaparlarsa yapsinlar, Samsung yada Apple gibi olamiyorlar.Dunyaya 2 firma yön veriyor. Diğerleri taklit ediyor. Insanlarda takli...
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depresy0n 11 ay
Çeltiği ilk iPhone nun koymadığını bilenler varmış. Ağlayacağım birazdan.
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Kolpaçino Özgür 11 ay
Aslında essential phone da değil 😂 motofone f3
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Golden Gate 11 ay dezan
Mesaji yanlis okumussunuz sanirim.
Ona bakarsaniz centigi de essential phone koydu. Bunu kim bilir, 3-5 kişi.
Mi mix' i kim bilir. Yine 3-5 kişi. 70 milyonluk ülkede Samsung un cercevesiz tasarim yaptigini, Apple in çentiklo tasarim yaptigini herkes bilir.
Bir firmanin birşey yapması akım başlatmis olmuyor yani. Bunu pazarlayarak kullaniciya kabul ettiren akim baslatmis oluyor.
Ayrica mi mix in tasarimi orantisiz oldugundan goze hos gelmiyor. Mi mix ten once de Sharp in cercevesiz telefonlari mevcuttu, bunu da eklemek gerekir.
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dezan 11 ay
Çerçevesiz akımı başlatan xiaomi dir hocam :)
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astegon 11 ay
Apple değil ilk çentik koyan essential
1 Yanıt Yanıtla +1
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WoXeD 11 ay astegon
bitmediler dimi :)
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Golden Gate 11 ay
Xiaomi, Huawei, Oppo
Ne yaparlarsa yapsinlar, Samsung yada Apple gibi olamiyorlar.
Dunyaya 2 firma yön veriyor. Diğerleri taklit ediyor. Insanlarda taklit cihaz, orjinalinden daha basarili olsa dahi kullanmak istemiyor.
Samsung çerçevesiz tasarima gecti herkes çerçevesiz akimina kapildi. Apple çentik koydu, sonrasi ortada.
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StarSOzi 11 ay
Valla Samsungu Apple bilmem kllanmamda fiyat politikaları bana uymuyor ( her ne kadar bana göre ödediğimiz fiyatın çoğu ar-ge olsa da) ama güncel olarak kullandığım telefon olan xiaomi ile karşılaştırmak gerekirse örneğin çıkarttıkları mi3 telefona bile ki kendisi 5 yılını doldurdu, halen güncelleme gelmekte.
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StarSOzi 11 ay
Oppo Find 5 i kullandım Find 7 kullandım. İkisi de kendi özgün tasarımına sahip çok kaliteli telefonlar. (one+ en açık örneğidir heralde bu başarının) Özellikle Find 5 i şuanda 845 işlemci ile tekrar çıkartsalar gene alırım. Oppo nun tek sorunu global desteğinin sınırlı olması. Güncelleme desteğini çok kısa tutuyorlar bir telefonları en fazla 2 yıl güncelleme alıyor sonra telefonla başbaşasınız.(gerçi uzun zamandır takip etmiyorum bu sorunu belki çözmüşlerdir) :)
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serafon 11 ay StarSOzi
samsung kaç sene veriyor ki?
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mecnunumm 11 ay StarSOzi
Sizin gibi ben de find 5, 2014 yılında find 7 aldım. Halen aktif kullanıyorum. Dediğiniz gibi 1,5-2 sene sonra güncelleme desteğini kestiler. Yine de çok güzel telefonları var hele color os işletim sistemi çok kullanışlı.
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KalemKolik 11 ay en beğenilen
İsim kopyalama tamam
Çentik tamam
Görev tamamlandı.
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kreat 11 ay
Bi yorum yazabilmek icin forum tarafina geçtim

Server Error in '/' Application.
The resource cannot be found.
Description: HTTP 404. The resource you are looking for (or one of its dependencies) could have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. Please review the following URL and make sure that it is spelled correctly.
Requested URL: /yorumgonder/Default.aspx
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.7.2623.0
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