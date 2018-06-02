OPPO'dan fütüristik amiral gemisi telefon geliyor

OPPO, premium amiral gemisi segmentine yeniden giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin son amiral gemisi 2014 yılında piyasaya sürülen OPPO Find 7 modeliydi. O zamandan bu yana orta sınıf ve premium orta sınıf telefonlara odaklanan OPPO, yaklaşık 4 yıl sonra yeni bir “Find” serisi telefon çıkaracak.

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Çinli akıllı telefon üreticisi bugün Weibo ve Twitter hesapları aracılığıyla Find serisinin bir sonraki fütüristik telefonunun yakında tanıtılacağını gösteren bir görsel yayınladı. Söz konusu telefon OPPO'nun kısa süre önce ticari marka olarak tescil ettirdiği "Find X" ismiyle piyasaya sürülecek.

Çentikli ekran ve üçlü kamera

Find X'in çentikli OLED ekran ve Huawei P20 Pro gibi üçlü arka kamera sistemiyle gelebileceğini gösteren bir kaç sızıntı ortaya çıkmıştı. Cihazın teknik özellikleri bakımından şu anda çok fazla şey bilinmiyor. Söylentilere göre akıllı telefon OPPO'nun yakın zamanda patentini aldığı ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla gelecek.

OPPO Find X'un 5G bağlantı desteği ve 5X optik yakınlaştırma özelliğiyle gelebileceği belirtiliyor. OPPO'nun Super VOOC hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı ileri sürülen telefon bu sayede 15 dakika içerisinde şarj edilebilecek. Tüm bunların yanında iPhone X veya Mi 8 Explorer Edition gibi bir 3D yüz tanıma teknolojisi sunacağı da gelen haberler arasında.

https://twitter.com/oppomobileindia/status/1002408087238701056