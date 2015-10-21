ORA-X, dünyanın en akıllı kulaklığı olduğu iddiasında

Kickstarter benzer bağış platformu Indiegogo üzerinde destek arayan ORA-X, temel olarak kafa üstü formunda hazırlanmış bir kulaklık modeli. Rakiplerinden Android işletim sistemine üzerine kurulması ve çıkartılabilir AR ekranıyla ayrılan ürün, yan tarafına konumlandırılan dokunmatik yüzeyi üzerinden rahatlıkla kontrol edilebiliyor ve Play Store'a bağlanarak birçok oyun veya uygulamayı aktif olarak çalıştırabiliyor ya da hareket halinde video ile harita yönlendirmeleri gösterebiliyor.

ORA-X'in çıkartılabilir ve geriye katlanabilir yüksek çözünürlüklü ekranı kişilerin gözleri önüne 4.5 metreden 70-inç'lik bir ekran getiriyor ve 3000 nit parlaklık ile 120HZ yenileme hızı gidi detaylar taşıyor. Kullanım yapısı itibariyle Google Glass'ı andıran akıllı kulaklık, gücünü çift çekirdekli işlemciden alıyor, Android Lollipop kullanıyor, 2GB RAM ile 8GB Flash depolama alanı sunuyor ve kablosuz bağlantı noktasında WiFi, GPS ve Bluetooth 4.0 teknolojilerini barındırıyor.

Üzerinde yer alan 5MP'lik kamerasıyla hem sosyal paylaşım (Facebook ile Twitteri fotoğraf / video paylaşımı) hem de arttırılmış gerçeklik dünyasına giriş yapabilen ORA-X, esas amaçlarından müzik dinleme noktasında ise 50mm'lik sürücüleriyle etkileyici bir deneyim ortaya koyabiliyor. 2000 mAh gücündeki bataryası ile normal kullanımda 8 saat kullanım sunan kulaklık, tahmin edebileceğiniz üzere kablosuz bağlantı ve oyun oynama durumlarında bu süreyi çok daha aşağılara çekiyor.

Uygulama temelinde spordan eğlenceye kadar birçok alanda kullanılabilecek bir çözüm ortaya koyan ORA-X, proje kapsamında konan 150,000$ hedefin 30,497$'lık bölümünü toplamayı başarmış durumda. Yapılacak en az 350$ bağış ile 2016 Mayıs ayında elde edilebilen ürün, yapabildiklerini aşağıda yer alan video gözler önüne seriyor.

https://www.indiegogo.com/projects/ora-x-android-powered-headphones-with-ar-display#/