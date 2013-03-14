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OS X 10.8.3 yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,7b
1
40
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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OS X 10.8.3 yayınlandı

Geçtiğimiz salı günü konuyla ilgili yayınladığımız haberimizde OS X 10.8.3'ün son kontrollerini yaptığını söylediğimiz Apple, yaklaşık 3,5 ay süren geliştirme ve test çalışmalarından sonra OS X 10.8 Mountain Lion'ın 3.büyük güncellemesini yayınladı. Yayınlanan OS X 10.8.3, özellikle Boot Camp tarafındaki iyileştirmelerle geliyor.

Tüm OS X Mountain Lion kullanıcılarının yüklemesi tavsiye edilen 10.8.3, içerdiği iyileştirmeler, sorun gidermeler ve yenilikler il sistemin uyumluluğunu, güvenliğini ve güvenilirliğini attırıyor. Güncellemenin öne çıkan tarafları şunlar:

  • Mac'lerin dahili kamerası üzerinden Mac App Store'da hediye kartı kullanabilme
  • Boot Camp'de Windows 8 desteği
  • 3TB'lık depolama alanına sahip Mac'lerde Boot Camp desteği
  • Güvenliği arttırılmış ve sorunların giderildiği Safari 6.0.3
  • 2011 model iMac'lerde ses çıkışında yaşanan takılmalara sebep olan sorunun giderilmesi
  • Kimi eklentilerin kullanılması esnasında Logic Pro'nun tepkisizleşmesine sebep olan sorunun giderilmesi
  • Notlar uygulamasında IMAP sunucularının uyumluluğun iyileştirilmesi
  • Microsoft Exchange hesaplarında güvenilirlik iyileştirmeleri
  • Kişiler uygulamasında alınan çıktının kağıt üzerinde yanlış yerleşmesine sebep olan sorunun giderilmesi
OS X 10.8.3 yayınlandı

Aşağıdaki bağlantılardan OS X 10.8.3'ü bilgisayarınıza kurabilirsiniz:

Apple, OS X 10.8.3'ün yanı sıra OS X Lion ve Snow Leopard sistemleri için de güvenlik güncelleştirmeleri yayınladı. Bu güncelleştirmelerle ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:


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ultrasn0w 6 yıl
2 gündür EFİ ile can çekişiyorum. ML'ye geçtiğimden beri stabil değil bilgisayarım. Snow Leopard> Lion > Mountain Lion yükledim. Ama en stabil olan snow leoparddı. Mid2010 c2duo kullanıyorum. 6 gb ram ve h.ekran kartlı model.

Genel olarak kullandığım programlar;

Logic Pro
Pro tools
Final Studio
Final cut pro

Ama stabil değil. Şuan pc evde mountain lion yüklüyor kendine snow leopard yükleyemedim ml yükleyip liona geçeceğim.
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LightningRaven 6 yıl
Fennnnnnnnnnnaaaaaaaaaaa
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cosmik 6 yıl
Para denkleştiriyim mac book air alacağım.

Bilgisayar masası kullanmaktan da bu şekilde kurtulabilirim. Evde yer açılır diye umuyorum.
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bedlam 6 yıl
Dun macmini 10.7.5 I netten indirdigim 10.8 DVD si ile harici DVD okuyucu ile yukselttim
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carpediemsral 6 yıl bedlam
bedlam

Dun macmini 10.7.5 I netten indirdigim 10.8 DVD si ile harici DVD okuyucu ile yukselttim

hiç problem çıkmadı mı bunu yaparken?
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bedlam 6 yıl
İmzamdaki sistemde 10.8.2 vardı 10.8.3 e combo update yaptım direk sorun çıkmadan yaptı. Trim i kapatmış yine onu açtım trim enabler la. O kadar tıkırındaki apple magic trackpad aldım kullanıyorum. Windows a girmemeye başladım artık.
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dejavu12 6 yıl
merhabalar,

Yeni bir macbook kullanıcısıyım,ancak versiyonum eski ,para vermeden ()appstoredan indirmeden) mountain lion a nasıl yukseltebilirim cihazımı ayrıca,flash diskten bunun kurulumu anlatan bir link verebilir misiniz???
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JerryDrake 6 yıl
Kurdum. Windows 8 kurma desteği var ama Windows 8 sürücüleri yok hala.
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EddyCue 6 yıl
batarya daha fazla mi gidiyor bana mi oyle geldi?
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dreampowder 6 yıl JerryDrake
JerryDrake

Kurdum. Windows 8 kurma desteği var ama Windows 8 sürücüleri yok hala.

Ben ilk çıktığında windows8 kurmuştum, windows8 sürücüleri 7 sürücüleriyle aynı zaten.
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Lord Melkor 6 yıl
En ufak sorun için bile uğraşıyolar ya ben günde bunlar gibi onlarca şeye denk geliyorum windowsda :9
Hiçde dert etmedim
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mogosan 6 yıl
İndirmeye başladım.Şu an yavaş iniyor,neden bilmiyorum.
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AktifProje 6 yıl
Hele şükür
Bootcamp e windows 8 desteği geldiği iyi oldu her ne kadar OS fazlası ile işimi görsede windows da lazım oluyor
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