OS X 10.8.3 yayınlandı

Geçtiğimiz salı günü konuyla ilgili yayınladığımız haberimizde OS X 10.8.3'ün son kontrollerini yaptığını söylediğimiz Apple, yaklaşık 3,5 ay süren geliştirme ve test çalışmalarından sonra OS X 10.8 Mountain Lion'ın 3.büyük güncellemesini yayınladı. Yayınlanan OS X 10.8.3, özellikle Boot Camp tarafındaki iyileştirmelerle geliyor.

Tüm OS X Mountain Lion kullanıcılarının yüklemesi tavsiye edilen 10.8.3, içerdiği iyileştirmeler, sorun gidermeler ve yenilikler il sistemin uyumluluğunu, güvenliğini ve güvenilirliğini attırıyor. Güncellemenin öne çıkan tarafları şunlar:

Mac'lerin dahili kamerası üzerinden Mac App Store'da hediye kartı kullanabilme

Boot Camp'de Windows 8 desteği

3TB'lık depolama alanına sahip Mac'lerde Boot Camp desteği

Güvenliği arttırılmış ve sorunların giderildiği Safari 6.0.3

2011 model iMac'lerde ses çıkışında yaşanan takılmalara sebep olan sorunun giderilmesi

Kimi eklentilerin kullanılması esnasında Logic Pro'nun tepkisizleşmesine sebep olan sorunun giderilmesi

Notlar uygulamasında IMAP sunucularının uyumluluğun iyileştirilmesi

Microsoft Exchange hesaplarında güvenilirlik iyileştirmeleri

Kişiler uygulamasında alınan çıktının kağıt üzerinde yanlış yerleşmesine sebep olan sorunun giderilmesi

Aşağıdaki bağlantılardan OS X 10.8.3'ü bilgisayarınıza kurabilirsiniz:

Apple, OS X 10.8.3'ün yanı sıra OS X Lion ve Snow Leopard sistemleri için de güvenlik güncelleştirmeleri yayınladı. Bu güncelleştirmelerle ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz: