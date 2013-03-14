OS X 10.8.3 yayınlandı

Geçtiğimiz salı günü konuyla ilgili yayınladığımız haberimizde OS X 10.8.3'ün son kontrollerini yaptığını söylediğimiz Apple, yaklaşık 3,5 ay süren geliştirme ve test çalışmalarından sonra OS X 10.8 Mountain Lion'ın 3.büyük güncellemesini yayınladı. Yayınlanan OS X 10.8.3, özellikle Boot Camp tarafındaki iyileştirmelerle geliyor.
Tüm OS X Mountain Lion kullanıcılarının yüklemesi tavsiye edilen 10.8.3, içerdiği iyileştirmeler, sorun gidermeler ve yenilikler il sistemin uyumluluğunu, güvenliğini ve güvenilirliğini attırıyor. Güncellemenin öne çıkan tarafları şunlar:
- Mac'lerin dahili kamerası üzerinden Mac App Store'da hediye kartı kullanabilme
- Boot Camp'de Windows 8 desteği
- 3TB'lık depolama alanına sahip Mac'lerde Boot Camp desteği
- Güvenliği arttırılmış ve sorunların giderildiği Safari 6.0.3
- 2011 model iMac'lerde ses çıkışında yaşanan takılmalara sebep olan sorunun giderilmesi
- Kimi eklentilerin kullanılması esnasında Logic Pro'nun tepkisizleşmesine sebep olan sorunun giderilmesi
- Notlar uygulamasında IMAP sunucularının uyumluluğun iyileştirilmesi
- Microsoft Exchange hesaplarında güvenilirlik iyileştirmeleri
- Kişiler uygulamasında alınan çıktının kağıt üzerinde yanlış yerleşmesine sebep olan sorunun giderilmesi
Aşağıdaki bağlantılardan OS X 10.8.3'ü bilgisayarınıza kurabilirsiniz:
- OS X Mountain Lion Update v10.8.3 (540.46 MB)
- OS X Mountain Lion Update v10.8.3 (Combo) (793.69 MB)
Apple, OS X 10.8.3'ün yanı sıra OS X Lion ve Snow Leopard sistemleri için de güvenlik güncelleştirmeleri yayınladı. Bu güncelleştirmelerle ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
- Security Update 2013-001 (Lion) (31.42 MB)
- Security Update 2013-001 (Snow Leopard) (316.63 MB)
- Security Update 2013-001 Server (Lion) (79.33 MB)
- Security Update 2013-001 Server (Snow Leopard) (391.63 MB)
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Genel olarak kullandığım programlar;
Logic Pro
Pro tools
Final Studio
Final cut pro
Ama stabil değil. Şuan pc evde mountain lion yüklüyor kendine snow leopard yükleyemedim ml yükleyip liona geçeceğim.
Bilgisayar masası kullanmaktan da bu şekilde kurtulabilirim. Evde yer açılır diye umuyorum.
hiç problem çıkmadı mı bunu yaparken?
Yeni bir macbook kullanıcısıyım,ancak versiyonum eski ,para vermeden ()appstoredan indirmeden) mountain lion a nasıl yukseltebilirim cihazımı ayrıca,flash diskten bunun kurulumu anlatan bir link verebilir misiniz???
Ben ilk çıktığında windows8 kurmuştum, windows8 sürücüleri 7 sürücüleriyle aynı zaten.
Hiçde dert etmedim