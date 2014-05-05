OS X 10.9.4'ün "alpha" testleri başladı, OS X 10.9.3 yakında yayınlanıyor

OS X 10.10 “Yosemite” için geri sayımın başladığı bugünlerde Apple, OS X 10.9 Mavericks’in 4.büyük güncellemesi için çalışmalara başladı.

Apple içerisindeki kaynaklardan alınan son bilgilere göre Apple, “Epic” kod adlı olduğu öğrenilen OS X 10.9.4’ü, şirket çalışanlarının kullanımına sundu. Yayınlanan derleme, geliştirme çalışmalarının ilk basamağını ifade eden “alpha” düzeyindeyken; Mavericks’in bazı hata gidermelerini içerdiği ve en önemlisi performansını yükseltmeye yönelik olduğu ifade edildi.

Bu gelişme ayrıca OS X 10.9.3’ün çok yakın zamanda kullanıcılar için yayınlanacağının da en büyük işareti olarak görülebilir. Bilindiği gibi Apple, yaklaşık 2 aydır geliştiriciler ile OS X 10.9.3’ün beta testlerini sürdürüyor. OS X’e getirdiği 4K çözünürlüğünde “Retina Ölçeklendirmesi” ve Retina MacBook Pro’larda 60Hz’de görüntü aktarımı yetenekleriyle öne çıkan OS X 10.9.3’ün en son 9.derlemesi geçtiğimiz hafta geliştiricilerin kullanımına sunulmuştu. Net olarak kesin olmamakla birlikte, OS X 10.9.3’ün en geç birkaç hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

OS X 10.9.3’ün son kullanıcı için yayınlanmasından kısa bir süre sonra OS X 10.9.4’ün alpha seviyesinden beta seviyesine yükselerek, geliştiricilerin kullanımına sunulması kuvvetle muhtemel duruyor.