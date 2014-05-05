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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X 10.9.4'ün "alpha" testleri başladı, OS X 10.9.3 yakında yayınlanıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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OS X 10.9.4'ün
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OS X 10.10 “Yosemite” için geri sayımın başladığı bugünlerde Apple, OS X 10.9 Mavericks’in  4.büyük güncellemesi için çalışmalara başladı.

Apple içerisindeki kaynaklardan alınan son bilgilere göre Apple, “Epic” kod adlı olduğu öğrenilen OS X 10.9.4’ü, şirket çalışanlarının kullanımına sundu. Yayınlanan derleme, geliştirme çalışmalarının ilk basamağını ifade eden “alpha” düzeyindeyken; Mavericks’in bazı hata gidermelerini içerdiği ve en önemlisi performansını yükseltmeye yönelik olduğu ifade edildi.

Bu gelişme ayrıca OS X 10.9.3’ün çok yakın zamanda kullanıcılar için yayınlanacağının da en büyük işareti olarak görülebilir. Bilindiği gibi Apple, yaklaşık 2 aydır geliştiriciler ile OS X 10.9.3’ün beta testlerini sürdürüyor. OS X’e getirdiği 4K çözünürlüğünde “Retina Ölçeklendirmesi” ve Retina MacBook Pro’larda 60Hz’de görüntü aktarımı yetenekleriyle öne çıkan OS X 10.9.3’ün en son 9.derlemesi geçtiğimiz hafta geliştiricilerin kullanımına sunulmuştu. Net olarak kesin olmamakla birlikte, OS X 10.9.3’ün en geç birkaç hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

OS X 10.9.3’ün son kullanıcı için yayınlanmasından kısa bir süre sonra OS X 10.9.4’ün alpha seviyesinden beta seviyesine yükselerek, geliştiricilerin kullanımına sunulması kuvvetle muhtemel duruyor.


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tr.duman 5 yıl
Güncellemelerden artik çok sıkıldim. Hayatimiz hep güncellemeler üzerine olmus
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Guest-9D9369ED2 5 yıl
apple bu isi duzgun bir sekilde idare edemiyor artik hala mac os a guncelleme cikarma derdindeler ilk ciktigi gunden beri kullaniyorum yavasligi disinda hataya rastlamadim fakat ios 7.1.1 deki hatalari apple bug reporter sitesinden bildiriyorum hic umursamiyorlar bile. Bu guncellemelerle bos yere zaman kaybediyoruz


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doctor5945 5 yıl
evdeyiz bekliyoruz
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Guest-F8946C419 5 yıl
10.6'dan sonra ciddi anlamda kötü gidiyor nedense. Umarım 10.10 güzel olur.
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