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OS X Yosemite, Retina iMac'i ele verdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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OS X Yosemite, Retina iMac'i ele verdi
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Retina MacBook Pro’dan sonra Mac dünyasının merakla beklediği Retina ekranlı iMac’in en güçlü işareti, 2 Haziran’da yapılan WWDC 2014 etkinliğinde ilk defa tanıtılan OS X “Yosemite” 10.10’da ortaya çıktı.


Hatırlanacağı gibi OS X Mavericks’in son büyük güncellemesinin kaynak kodlarında şu an satışta olan iMac’lerden farklı bir iMac’e rastlanmıştı. OS X Yosemite’ın kaynak kodlarında yer alan satırlar ise, sadece yeni iMac’in yolda olduğunu bilmemizi değil, bilgisayarın muhtemel çözünürlüğü hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.


Fransız MacBidouille sitesinin yeni iMac’le bağlantılı olan hexa kodlarının çözümlemesiyle ortaya çıkarttığı çözünürlüklere göre Retina iMac’ın, Retina ölçeklendirmesi esnasında referans alacağı çözünürlükler ve sunacağı çalışma alanı çözünürlükleri şöyle: 


6400x3600 (3200x1800 HiDPI) 

5760x3240 (2880x1620 HiDPI) 

4096x2304 (2048x1152 HiDPI)


Bu çözünürlüklere göre Retina iMac’in doğal çözünürlüğü için en güçlü ihtimalin 5120x2880 piksel (mevcut 27 inçlik iMac’in çözünürlüğünün yatay ve dikeyde iki katına yükseltilmiş hali) olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde 21 inçlik modelin de doğal çözünürlüğü için 3840x2160 değerini telafuz edebiliriz. Kısacası, Retina iMac, şu anki iMac’in sahip olduğu bir piksellik alanda 4 adet piksele sahip olarak çok daha keskin ve net görüntüler sunacak.


Retina Ölçeklendirmesi Nedir?


Apple’ın Retina MacBook Pro ile OS X’e entegre ettiği ölçeklendirme sistemi, bilgisayarın çok daha yüksek çözünürlüklerle görüntü sağlıyor, ancak bunu yaparken bilgisayarın daha düşük çözünürlüklerteymiş gibi görünmesini sağlıyor. 


Örneğin Retina MacBook Pro’nun doğal çözünürlüğü 2880x1800 piksel. Eğer ölçeklendirme yapılmamış olsaydı, 15 inçlik alanda bu çözünürlüğü kullanmak, kullanıcılar için bir işkenceye dönüşecekti. Ancak ölçeklendirme sayesinde 2880x1800 piksellik görüntü, her bir doğal piksele dört piksel karşılık gelecek şekilde, 1440x900 piksele indirgeniyor. Sistemin her bir öğesinde yapılan bu ölçeklendirme; yüksek çözünürlüğün gücünü, günlük kullanımda en çok rahatlık sağlayan çözünürlükler ile birleştirerek, çok daha keskin ve net görüntüler elde edilmesini sağlıyor.


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fatih-8 5 yıl en beğenilen
Bu olcekleme ısı Windows da yok galiba çözünürlük arttıkça küçülüyor yazılar simgeler ?
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Guest-73A8A7D1E 5 yıl
belki monitörler içindir bu değerler, iMac olduğu kesin değil.

ama olur mu olur tabii..
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xmasx 5 yıl
Apple`nin 4K veya ustune gecmesi yerinde cunku uzun bir sure kullanilacak bu cozunurluk.
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alcest 5 yıl
27 imac alacağım yaz sonu gibi. Eğer alırsam ve yenisi gelmiş olursa bununla mı gelmiş olacak?
Birde fiyat uçuk olur demişsiniz ama bildiğim kadarıyla fiyatları pek değişmiyor bu ürünlerin.
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Nemésis 5 yıl
O çözünürlüklerde hangi kartı koyarlarsa koysunlar sıkıntı çıkarır, mobil kart kullanıyorlar zaten. Görsel olarak çok güzel olur ama performans konusunda güncel iMac'lerin gerisinde kalır.
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ganja77 5 yıl
Şu her apple başlığının altında yok fiyatlar çok yüksek olacak diye tartışılmasını anlamıyorum
fiyat elbet yüksek olacak çünkü o apple ve premium bir marka
pahalı olması gerekiyor zaten
ucuz olduğu zaman ne anlamı kalır
apple halk ürünü değil kafanıza sokun artık
elmas ucuz bir maden olsaydı elmasın bir anlamı kalır mı?
vertu 20 bin dolara telefonlar yapıyor niye onu tartışmıyorsunuz
Belediyede elektrik mühendisiyim ve kira aldığım dairem var
aylık 6 bin tl civarı gelirim var
ve ben bunu alırım kardeşim
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mrlawyer 5 yıl
Aldigim 27" iMac in daha taksitleri bitmedi yav
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Götterfunken 5 yıl mrlawyer
mrlawyer

Aldigim 27" iMac in daha taksitleri bitmedi yav


Sat hemen
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UnInvited_Guest 5 yıl
Retina ölçeklendirmesi denen zımbırtı aslında Battlefield 4 de de vardı. %130 dan sonrasında R9 290 da bile sabit olan FPS dinamik olmaya başlıyordu yani FPS düşüşe geçiyordu.Bahsettiğim şey Resolution Scale oyunda böyle geçiyor. Millet teknolojiyi çok yanlış anlamış simge büyütüp küçültmek gibi görüyorlar. Yaptıkları şey aslında en basitinden; Hd ekranda Full Hd göstermek, onu anlatmış haberde zaten.
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PsychicPower 5 yıl UnInvited_Guest
UnInvited_Guest

Retina ölçeklendirmesi denen zımbırtı aslında Battlefield 4 de de vardı. %130 dan sonrasında R9 290 da bile sabit olan FPS dinamik olmaya başlıyordu yani FPS düşüşe geçiyordu.Bahsettiğim şey Resolution Scale oyunda böyle geçiyor. Millet teknolojiyi çok yanlış anlamış simge büyütüp küçültmek gibi görüyorlar. Yaptıkları şey aslında en basitinden; Hd ekranda Full Hd göstermek, onu anlatmış haberde zaten.

Güzel bir örnek olmuş ancak biraz farklı. Oradaki resolution scale dediğiniz gibi daha yüksek kalite için HD ekranda Full HD ölçekli görüntüyü downscale yaparak görüntülemek basitçe. Apple'daki olay ise tüm her şeyi 4'te 1 çözünürlüğündeymiş gibi olan boyutlarda göstermek ama 900p'yi upscale yaparak filan değil, sistemdeki her parçayı 900p ölçekli ama bunun 4 katı çözünürlükte yapıyorlar. Uyumlu olmayan şeyler de 900p scale'e göre normal hallerinde çalışıyorlar (15" retina'dan örnek verdim)
Bu arada, sabit fps basitçe sabitlenen değerin üzerinde fps, %130'dan sonra da oyununuz birazcık daha kaliteli görüneceğim diye daha yüksek çözünürlükte çalışıp fps'i düşürüyor. Bunu zaten biliyorsunuz gerçi ama bir an böyle yazma gereği duydum
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Nobody_Found 5 yıl
Ne retinaymış be
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The Times 5 yıl
Türkiye'de 10 bin tl giriş yapar.
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carman 5 yıl
macbook retina istiyordum şuan 27 imac kullanıcısıyım çözünürlüğü duyunda imac alasım geldi
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OldGamers86 5 yıl
Çok güzel bir özellik olmuş.
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