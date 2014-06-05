OS X Yosemite, Retina iMac'i ele verdi

Retina MacBook Pro’dan sonra Mac dünyasının merakla beklediği Retina ekranlı iMac’in en güçlü işareti, 2 Haziran’da yapılan WWDC 2014 etkinliğinde ilk defa tanıtılan OS X “Yosemite” 10.10’da ortaya çıktı.
Hatırlanacağı gibi OS X Mavericks’in son büyük güncellemesinin kaynak kodlarında şu an satışta olan iMac’lerden farklı bir iMac’e rastlanmıştı. OS X Yosemite’ın kaynak kodlarında yer alan satırlar ise, sadece yeni iMac’in yolda olduğunu bilmemizi değil, bilgisayarın muhtemel çözünürlüğü hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.
Fransız MacBidouille sitesinin yeni iMac’le bağlantılı olan hexa kodlarının çözümlemesiyle ortaya çıkarttığı çözünürlüklere göre Retina iMac’ın, Retina ölçeklendirmesi esnasında referans alacağı çözünürlükler ve sunacağı çalışma alanı çözünürlükleri şöyle:
6400x3600 (3200x1800 HiDPI)
5760x3240 (2880x1620 HiDPI)
4096x2304 (2048x1152 HiDPI)
Bu çözünürlüklere göre Retina iMac’in doğal çözünürlüğü için en güçlü ihtimalin 5120x2880 piksel (mevcut 27 inçlik iMac’in çözünürlüğünün yatay ve dikeyde iki katına yükseltilmiş hali) olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde 21 inçlik modelin de doğal çözünürlüğü için 3840x2160 değerini telafuz edebiliriz. Kısacası, Retina iMac, şu anki iMac’in sahip olduğu bir piksellik alanda 4 adet piksele sahip olarak çok daha keskin ve net görüntüler sunacak.
Retina Ölçeklendirmesi Nedir?
Apple’ın Retina MacBook Pro ile OS X’e entegre ettiği ölçeklendirme sistemi, bilgisayarın çok daha yüksek çözünürlüklerle görüntü sağlıyor, ancak bunu yaparken bilgisayarın daha düşük çözünürlüklerteymiş gibi görünmesini sağlıyor.
Örneğin Retina MacBook Pro’nun doğal çözünürlüğü 2880x1800 piksel. Eğer ölçeklendirme yapılmamış olsaydı, 15 inçlik alanda bu çözünürlüğü kullanmak, kullanıcılar için bir işkenceye dönüşecekti. Ancak ölçeklendirme sayesinde 2880x1800 piksellik görüntü, her bir doğal piksele dört piksel karşılık gelecek şekilde, 1440x900 piksele indirgeniyor. Sistemin her bir öğesinde yapılan bu ölçeklendirme; yüksek çözünürlüğün gücünü, günlük kullanımda en çok rahatlık sağlayan çözünürlükler ile birleştirerek, çok daha keskin ve net görüntüler elde edilmesini sağlıyor.
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ama olur mu olur tabii..
Birde fiyat uçuk olur demişsiniz ama bildiğim kadarıyla fiyatları pek değişmiyor bu ürünlerin.
fiyat elbet yüksek olacak çünkü o apple ve premium bir marka
pahalı olması gerekiyor zaten
ucuz olduğu zaman ne anlamı kalır
apple halk ürünü değil kafanıza sokun artık
elmas ucuz bir maden olsaydı elmasın bir anlamı kalır mı?
vertu 20 bin dolara telefonlar yapıyor niye onu tartışmıyorsunuz
Belediyede elektrik mühendisiyim ve kira aldığım dairem var
aylık 6 bin tl civarı gelirim var
ve ben bunu alırım kardeşim
Sat hemen
Güzel bir örnek olmuş ancak biraz farklı. Oradaki resolution scale dediğiniz gibi daha yüksek kalite için HD ekranda Full HD ölçekli görüntüyü downscale yaparak görüntülemek basitçe. Apple'daki olay ise tüm her şeyi 4'te 1 çözünürlüğündeymiş gibi olan boyutlarda göstermek ama 900p'yi upscale yaparak filan değil, sistemdeki her parçayı 900p ölçekli ama bunun 4 katı çözünürlükte yapıyorlar. Uyumlu olmayan şeyler de 900p scale'e göre normal hallerinde çalışıyorlar (15" retina'dan örnek verdim)
Bu arada, sabit fps basitçe sabitlenen değerin üzerinde fps, %130'dan sonra da oyununuz birazcık daha kaliteli görüneceğim diye daha yüksek çözünürlükte çalışıp fps'i düşürüyor. Bunu zaten biliyorsunuz gerçi ama bir an böyle yazma gereği duydum
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