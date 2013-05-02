OSD yeni AMOLED ekranlarını 2014 ilk çeyreğinde piyasaya sürüyor

LCD endüstrisinin öncü isimlerinden biri olarak on yıl bu panel türüyle alakalı faaliyetlerde bulunan ve geliştirdiği teknolojileri satıp Ağustos 2003'te eski adıyla One Stop Displays şirketini kurarak yeni panel türlerine yatırımda bulunmaya başlayan Khaled Khuda, uzun süredir OLED ve diğer yeni nesil ekran teknolojileriyle alakalı operasyonlar yürütüyor. Tüketici elektroniği yerine 1 inç altı - 2 inç arası büyüklüklerde farklı sektörlerde kullanılmak üzere PLED, PMOLED, AMOLED'ler geliştiren Khuda'nın başkanı ve CEO'su olduğu OSD, önümüzdeki yılın başında üç yeni AMOLED çözümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Samsung, AUO, LG ve Japan Display gibi OLED pazarının büyük firmalarından farklı olarak panelleriyle üreticilerin küçük çaptaki projeleri için düşük hacimli parça tedariğine odaklanan Orlando, Florida merkezli şirketin yeni AMOLED'lerinde hangi teknolojilere yer vereceği bilinmiyor.

2007'de duyurduğu 2.4 inçlik QVGA çözünürlüklü yukarıdaki paneliyle mobil cihazlara yönelik faaliyetlerini hızlandıran OSD Displays, geliştirdiği yeni ekranlarla son birkaç yılda üst seviyeye çıkan OLED endüstrisinde kendine yer edinmek istiyor. Düşük hacimli panel tedariği hususunda üreticilerin büyük sıkıntı çektiği şu önemde firmanın ürünlerine alıcı bulmakta zorlanmayacağı tahmin ediliyor. Avrupa'da güçlü bir distribütör ağı oluşturmaya çalışan fabrikasız panel şirketinin üç yeni AMOLED'i muhtemelen Innolux, AUO veyahut RiTDisplay tarafından üretilecek. 2014 ilk çeyreğinde resmiyet kazanacak çözümler hakkında yeni detayların yıl içerisinde düzenlenecek SID 2013 gibi önemli panel fuarlarında açıklanacağı belirtiliyor.