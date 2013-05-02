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OSD yeni AMOLED ekranlarını 2014 ilk çeyreğinde piyasaya sürüyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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OSD yeni AMOLED ekranlarını 2014 ilk çeyreğinde piyasaya sürüyor
LCD endüstrisinin öncü isimlerinden biri olarak on yıl bu panel türüyle alakalı faaliyetlerde bulunan ve geliştirdiği teknolojileri satıp Ağustos 2003'te eski adıyla One Stop Displays şirketini kurarak yeni panel türlerine yatırımda bulunmaya başlayan Khaled Khuda, uzun süredir OLED ve diğer yeni nesil ekran teknolojileriyle alakalı operasyonlar yürütüyor. Tüketici elektroniği yerine 1 inç altı - 2 inç arası büyüklüklerde farklı sektörlerde kullanılmak üzere PLED, PMOLED, AMOLED'ler geliştiren Khuda'nın başkanı ve CEO'su olduğu OSD, önümüzdeki yılın başında üç yeni AMOLED çözümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Samsung, AUO, LG ve Japan Display gibi OLED pazarının büyük firmalarından farklı olarak panelleriyle üreticilerin küçük çaptaki projeleri için düşük hacimli parça tedariğine odaklanan Orlando, Florida merkezli şirketin yeni AMOLED'lerinde hangi teknolojilere yer vereceği bilinmiyor.
2007'de duyurduğu 2.4 inçlik QVGA çözünürlüklü yukarıdaki paneliyle mobil cihazlara yönelik faaliyetlerini hızlandıran OSD Displays, geliştirdiği yeni ekranlarla son birkaç yılda üst seviyeye çıkan OLED endüstrisinde kendine yer edinmek istiyor. Düşük hacimli panel tedariği hususunda üreticilerin büyük sıkıntı çektiği şu önemde firmanın ürünlerine alıcı bulmakta zorlanmayacağı tahmin ediliyor. Avrupa'da güçlü bir distribütör ağı oluşturmaya çalışan fabrikasız panel şirketinin üç yeni AMOLED'i muhtemelen Innolux, AUO veyahut RiTDisplay tarafından üretilecek. 2014 ilk çeyreğinde resmiyet kazanacak çözümler hakkında yeni detayların yıl içerisinde düzenlenecek SID 2013 gibi önemli panel fuarlarında açıklanacağı belirtiliyor.

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wolf silver 6 yıl
Rakipleri çok güçlü ve ar-ge ye çok büyük miktarda para yatıriyorlar örnek olarak samsung....
umarım buda daha iyi birseyler geliştirip pazar kızışir.
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..dEnZeL.. 6 yıl
pazar kızışmaya başladı bile
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Fx_57,5 6 yıl
bakalım dh sayesinde daha ne markalar üreticiler öğreneceğiz.
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yc#1 6 yıl
Fotoğraf makinası ve video kamerası kullanıcıları için güzel haber.
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kımyasal 6 yıl
Bakalım nasıl paneller üreticekler.2 inc den ziyade 5 inc ve üstü panelleri ve kendine has teknolojiler sunması önemli.oled sektöründe sadece Samsung,Lg,Sharp gibi şirketlerin olması rekabet için yeterli değil.daha çok oyuncu ve bu oyuncuların kendilerine has,şaşırtıcı ürünler sunması gerek.
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